‘El 4% de consumidores paga más por productos sostenibles’

Las apuestas por la sostenibilidad continúan marcando tendencia no solo en materia social, sino de consumo y empresarial.



En conversación con Portafolio, Andrés Girando, managing director & partner de Boston Consulting Group (BCG), dijo que al menos un 20% de los consumidores prefiere los alimentos con un enfoque sostenible y un 4% pagaría más por ellos.



Así mismo, en temas de producción explicó que los colombianos pueden transitar en materia de sostenibilidad, con prácticas y ejes que aporten empresarialmente a las industrias.



¿Por qué transitar a la sostenibilidad?

​

Naciones Unidas ya ha reportado estar más allá de lo que se esperaba en los daños ambientales con consecuencias que todavía no son cuantificables. Ya hay más o menos 8% de pérdida del PIB mundial, llegando al 1,5 grados de incremento de la temperatura global.



El efecto que eso puede tener a nivel macroeconómico es muy grande, teniendo en cuenta que esto no solo es un tema de preservación o medio ambiente, pero al final tiene unas implicaciones económicas que se traducen en perjuicios para la humanidad.



¿Y los alimentos?

​

Cada industria tiene su manera de contribuir. El mundo de los alimentos tiene varias aristas en las cuales participa en la lógica de generación de gases efecto invernadero. Esto se ve en tres alcances, el primero se refiere al proceso productivo, es la transformación que uno ve en la fábrica.



El segundo, es todo en materia de consumo energético. Eso tiene que ver tanto con consumo de electricidad, como generación de calor a partir de ella. Pero luego hay un universo gigantesco que es el alcance tres. Este es en una compañía de alimentos más del 85% (promedio) de sus emisiones.



Este último alcance tiene unas complejidades que impacta aguas arriba y abajo. También debe tener una propuesta de valor clara, con iniciativas que son necesarias y además, hay un factor difícil que es que no hay palancas para reducir emisiones.



¿Por qué las empresas deben vincularse con la sostenibilidad?

​

Más o menos el 60% de las emisiones vienen por la cadena de alimentos. Tienen que involucrarse con sus proveedores para buscar que la cadena como un todo sea sostenible. Y solamente si impactamos eso de una manera considerable vamos a poder mitigar los efectos de lo que estamos viendo hoy en día.



El ver la sostenibilidad como parte integral del ejercicio como un atributo más a destacar y asegurarse que se comunica correctamente, es lo que hace la gran diferencia entre que haya mayor nivel de adopción o no.



La mayoría de las cosas que ayudan a sostenibilidad son en beneficio de las rentabilidades de las compañías. Porque más o menos el 50% de la descarbonización de la cadena alimenticia es ganancia neta para la empresa que lo hace.



¿Se debería regular?

​

Hay personas o compañías que lo están haciendo por convicción y no necesariamente se está premiando por eso, y sí están haciendo las inversiones asociadas. Yo creo que todo lo que la legislación ayude a poner sobre la mesa para forzar a que las compañías tomen estas prácticas es beneficio para la sociedad y para ellas. Es bueno y ayuda a nivelar la cancha para todo el mundo.



¿Esto no es más costoso para el productor?

​

Es cierto, pero no pasa en Colombia. Esto ocurre en los países desarrollados. En un país como Colombia si se utiliza este tipo de fertilizantes se va a ganar productividad. Pero la realidad es que son tan costosos que la gran mayoría de los cultivadores no los utilizan.

Entonces cuando se está buscando descarbonizar una empresa colombiana de alimentos, uno dice claro está la palanca de los fertilizantes y va uno a ver y resulta que es que los fertilizantes no se usan. Eso es una problemática.



Esa problemática tiene una solución que está en la agricultura regenerativa, sin embargo esa mentalidad no está y uno de los desafíos primordiales que tiene que el ecosistema general de negocio es resolverlo, vía participación del Gobierno, multilaterales, la banca privada ofreciendo créditos blandos para ayudar a estas personas a hacer esa transición de sistemas.



¿Qué busca el consumidor en los productos?



La gran mayoría de los consumidores ya es consciente de la necesidad de tener un comportamiento más sostenible.



Más o menos un 80% de las personas hoy en día lo tienen como un componente de su proceso de toma de decisiones. Un 60% está teniendo algún tipo de comportamiento en el consumo de estos alimentos que va en vías de esos temas como reciclaje, el preferir un empaque biodegradable, cosas de ese estilo.



Pero solamente un 20% está comprando un producto sostenible porque lo prefiere sobre otro y solo el 4% está dispuesto a pagar más por ello.



La seguridad alimentaria

Sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y especialmente el de la inseguridad alimentaria, que hoy impacta a un tercio de la población colombiana, Andrés Giraldo, aseguró que la principal palanca que existe en el mundo de los alimentos es la productividad.



“Si toco la productividad significa que en las mismas hectáreas que hoy en día tengo para ganadería o café o lo que quiera, puedo producir más a un menor costo. En la medida en que se logra eso hay más alimento, y lo segundo es que efectivamente puedo generar alternativas de productos con diferentes niveles de precio que permita aumentar la disponibilidad o la accesibilidad del producto para el consumidor”, destacó.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio