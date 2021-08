Consumo de arroz podría estar a la baja

La marca Florhuila celebra 60 años y hace una investigación de mercados con el fin de exportar.



(Lanzan programa para apoyar la comercialización de arroz integral).

Así lo explica Hernando Rodríguez, gerente general de ORF, organización de la industria arrocera que maneja la reconocida marca. El ejecutivo dice que a raíz de la pandemia y los mayores niveles de pobreza es posible que el consumo per cápita de arroz esté a la baja.



¿Cuál es la historia Florhuila?



En su sexta década, es una empresa de mucha tradición en Colombia y con el mismo nombre ha tenido el mismo lema: “El arroz de los colombianos”. Por ser la primera marca de arroz empaquetado se ha posicionado por su asociación con los platos típicos. Es un orgullo celebrar los 60 años con el ánimo de seguir creciendo, cumpliendo con la alimentación a los colombianos. Florhuila es parte de la organización ORF S.A.



¿Cómo está el mercado ahora que viene la cosecha?



Esta es una época de cosecha nacional y es muy sensible, Estamos afiliados a Induarroz, la Cámara de la Andi, y todo el tema lo manejamos allá. Estamos pendientes de una reunión con el Ministerio de Agricultura y con los integrantes del Consejo Nacional del arroz. Por los mensajes que he recibido, el Gobierno está buscando la mejor solución para la cadena productiva. Lo más importante es que haya un mercado ordenado.



(Gobierno lanza plan para programar las siembras de arroz).



¿Cómo es la infraestructura de ustedes y qué inversiones han hecho?



A lo largo de todos estos años hemos evolucionado. Permanentemente innovamos con la maquinaria internacional, aunque también hay equipos colombianos. Por otro lado, hemos apostado al manejo ambiental en las 9 plantas, con las directrices de las corporaciones autónomas regionales. El aumento del dólar ha sido una variable sensible en la compra de equipos. Las plantas están en Campoalegre (Huila) donde nació Florhuila y tenemos otros sitios donde procesamos que es en Neiva, Espinal, Chicoral, Ibagué, Villavicencio, Granada (Meta), Villanueva y Pore, en Casanare. Y tenemos regionales de comercialización en todo el país. Generamos 1.800 empleos directos.



Ahora que en el país se habla de mayor pobreza y menos comidas diarias, ¿cómo es el consumo de arroz?



Estos temas los manejamos por el departamento económico del gremio. El Dane ha hecho una tarea muy interesante. La verdad esto nos tiene muy preocupados porque con la producción nacional vs. consumo vengo notando que se está bajando el consumo per cápita en Colombia, unos 4 o 5 kilos. Es una percepción, cuando el Dane actualice las cifras a junio del 2021 que todavía está analizando, podemos tener mayor claridad.



Pero la empresa ha sido muy generosa con todas las donaciones. Trabajamos con el Banco de Alimentos Estuvimos también presentes en San Andrés cuando llegó el huracán y con muchas fundaciones en el país. Inclusive con la Fundación de la Presidencia de la República. Esto además del trabajo que tenemos con nuestra Fundación Amigos como Arroz, donde educamos hijos de trabajadores y agricultores.



¿Cuál es el consumo per cápita?



La última cifra es de 42,4 kilos per cápita. Yo creo que estaremos por ahí 36 o 38 kilos per cápita. Es mi cifra aparente, mi percepción.



¿Eso se refleja en menores ventas para ustedes?



Sobre el presupuesto nosotros sí estamos un poquito por debajo, pero comparado con el año anterior estamos como tres puntos por encima y esperamos aumentar, en volumen.



¿Qué ha pasado con los precios al consumidor?



Los precios, por lo general, para estas épocas tienden a la baja por el efecto de la demás, pero sí han bajado notoriamente.



¿Qué trabajo han hecho en innovación?



Son nuevos desarrollos con nichos de mercado muy pequeños, pero es un deber innovar. También lo hacemos con arroces corrientes, a menor costo, que benefician a estratos 1 y 2. Buscamos alimentar la gente que es el problema, no de Colombia, sino del mundo por la pandemia.



¿Como se preparan para los próximos años?



Tenemos que seguir a la vanguardia. El país tiene unos compromisos comerciales con la Comunidad Andina y con el TLC con Estados Unidos. En el 2030 tendremos el arancel en cero. Entonces tenemos que estar listos.



Hay muchos mercados interesantes como Centroamérica. Estamos investigando para participar, pero lo primordial es buscar la eficiencia en la parte agrícola y ahí se desarrolla una competitividad para toda la cadena productiva.



Para nosotros es fundamental que evolucione la parte agrícola para que podamos exportar. Si no lo hacemos, nos pasa lo contrario: nos volvemos importadores.