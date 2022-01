Contracción de 1,89% en las ventas de los carros eléctricos

Teniendo en cuenta los datos del Runt el año pasado se matricularon 1.296 carros eléctricos, 1,89% menos que en el 2020 (1.321), según el reporte de Andemos.



En el 2021, el país fue por tercer año consecutivo líder en las matrículas de vehículos totalmente eléctricos (BEV) en Latinoamérica, ascendió al segundo lugar en las matrículas de vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV), y ocupó el tercer lugar en vehículos híbridos eléctricos con la mejor tasa de crecimiento.



En general, el año pasado se matricularon 17.702 vehículos nuevos de cero y bajas emisiones, 194,8% más frente a 2020 cuando se matricularon 6.100. Bogotá, Antioquia y Cundinamarca son los regiones con más vehículos matriculados de estas tecnologías con 8.706, 3.908 y 1.320 unidades respectivamente.



Desde el Gobierno, los resultados de su política de movilidad sostenible ha sido favorable.



“En menos de tres años y medio, hemos logrado triplicar la cifra de vehículos eléctricos inscritos en el Runt. Entre 2010 y julio de 2018 se habían registrado 2.165 de estos vehículos, mientras que entre agosto de 2018 y diciembre de 2021 han ingresado 4.253”, indica la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



Destacó que en diciembre de 2021, ingresaron al registro 240 vehículos eléctricos de todas las tipologías como automóviles, camionetas, tricimotos, cuadriciclos, vehículos de transporte público y vehículos de transporte de carga, manteniendo la tendencia que se viene presentando desde septiembre del año pasado de tener al mes lo menos 190 vehículos nuevos matriculados.



LAS MARCAS



La marca BYD Auto Inc. no puede estimar la meta de ventas para este año de sus carros eléctricos. La razón es que existen limitaciones en producción de los chips que este año seguirá afectando a as fábricas, dijo Marco Pastrana, gerente división Motorysa, que representa a la marca.



En todo caso, quiere seguir como líder del mercado de 100% eléctricos y de nuevo estaría entrando en el segmento de los híbridos con dos nuevos modelos. Así, entre unos y otros espera pasar de las 500 unidades para este 2022. El año pasado, BYD Auto, representado por Motorysa BIC, fue la primera marca de ventas en este tipo de carros en el país. Esto representó, una participación del 32,7% en el mercado relevante (sin buses, camiones y cuadriciclos).



6.6 0 vehículos eléctricos inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) es la meta que tiene el Gobierno del presidente Iván Duque, según lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

En el Runt se muestra que, entre automóviles, SUVs y vanes, BYD Auto matriculó 268 vehículos eléctricos, con una cuota de mercado de 20,1% del total de eléctricos en el país.



“Seguiremos trabajando de la mano de varios actores de la cadena de suministro en el objetivo que nos une: la transición a la movilidad sostenible y de cero emisiones”, según el ejecutivo. Hoy tiene operación en cuatro ciudades -Bogotá, Cali, Medellín y Pereira-, con cinco vitrinas y proyecta un plan de expansión en nuevas regiones con la apertura de más de seis concesionarios, incluyendo una expansión en la capital.



Otro actor del mercado, Volvo Cars, reporta resultados favorables en la comercialización de eléctricos. Tarcisio Triviño, managing director Importer Markets de Latin America Hub, destaca la introducción del nuevo modelo 100% eléctrico, el SUV XC40 Recharge Pure Electric.



Por ejemplo, en el año de lanzamiento de este SUV, vendió todos los modelos disponibles. “Fue un lanzamiento muy exitoso, vendimos todas las unidades del año en un periodo de cuatro meses”, explica.



