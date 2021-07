Coomeva EPS, otra acción que se va de la Bolsa de Valores de Colombia

Archivo particular

Con la próxima salida de la acción de Coomeva EPS de la Bolsa de Valores de Colombia, ya solo quedarían 64 empresas en un mercado en el que en los últimos 25 años han salido 60 compañías.



La firma, que hace parte del grupo vallecaucano Coomeva, está bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, y había inscrito su título en 1995 para buscar financiación y ser protagonista en el mercado, pero no lo logró.



El próximo 30 de julio a las 3:00 p.m., a través de una reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas que se hará de manera virtual, los titulares de esos títulos expresarán su derecho a retiro que pueden ejercer y sobre la obligación que tienen los socios que voten a favor de la cancelación de realizar una oferta pública de adquisición.



La compañía dijo que la razón fundamental del por qué se plantea la posibilidad de cancelar la acción es que estas “tienen una muy baja bursatilidad en el mercado y, adicionalmente, su negociabilidad se encuentra limitada por el hecho de que toda transacción que implique un cambio en la propiedad de la sociedad, por ser una empresa promotora de salud, debe agotar requisitos y trámites de autorización ante la Superintendencia Nacional de Salud” y recuerda que diversas empresas del sector salud han tomado el mismo camino.



La intervención tiene como fin la normalización del servicio que se brinda a todos los afiliados a Coomeva EPS y en ese sentido la compañía dijo que “se han adelantado gestiones que van encaminadas a garantizar el acceso de los usuarios a las necesidades en salud y a mejorar el flujo de recursos a las IPS”.



También mencionó que se viene avanzado en un esquema “que permita un fortalecimiento patrimonial e institucional de Coomeva EPS”.



PERDEDORES



Con la salida de ese título de Bolsa pierde el sector salud, que ya solo contará con la acción de la Clínica Marly y también el departamento del Valle del Cauca, que pierde un emisor.



Para el asesor financiero y bursátil certificado, Andrés Moreno Jaramillo, la salida de una sola compañía, así no se negociara en la Bolsa, se nota bastante ya que el mercado colombiano es pequeño y con no más de 30 firmas con liquidez.



Consideró que es necesario atraer a la Bolsa a firmas nuevas, que busquen liquidez y sean atractivas.



