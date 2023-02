'Incrementos en precios de los repuestos son anormales': Coordinadora

En entrevista con Portafolio, Nicolás Obando, presidente de la empresa de logística Coordinadora, contó detalles del impacto de las aplicaciones de movilidad en el margen de ganancias de las empresas tradicionales, además cómo han afrontado la subida de precios y sus nuevos proyectos.



¿Cómo les fue en el 2022?



En cuanto a movimiento de unidades y en dinámica de comercio, el año pasado para nosotros fue muy bueno. Los resultados de la empresa reflejan cómo se comportó la economía, fueron muy buenos.



Crecimos un 17%, nuestra expectativa era 12%.



¿Qué productos fueron los que más se movilizaron?



Si bien no conocemos a detalle qué envían nuestros clientes, vimos por el comercio mucho productos electrónicos: computadores, celulares y televisores.

Además, el sector moda también es muy fuerte.



Desde el año anterior se han presentado grandes retos económicos, ¿cómo los afronta Coordinadora?



Si bien los distintos factores macroeconómicos impactan la rentabilidad de la compañía, nosotros siempre nos enfocamos en el servicio. Uno de los componentes para que prime, es que nuestro personal gane bien, y en ese sentido estamos tranquilos.



No obstante, uno de los retos que hemos afrontado son los costos de capital, es un tema que afecta incluso la toma de decisiones de inversión; eso está pegando muy fuerte.



¿Y la devaluación?



La devaluación también, porque decisiones sobre proyectos de tecnología, como en Bogotá, que todo es automatizado y toda la maquinaria es importada, a futuro tiene impactos grandes.



En ese enfoque macroeconómico también el estado de las carreteras, y ahora con lo que sucedió en el sur del país, pero esto no solo pasa ahí, sufrimos por la geografía, el clima y también por los paros e inseguridad.



¿Cuáles son las pérdidas que podrían generarse por el caso en el sur del país?



El costo por viaje que teníamos se incrementó un 300% por la ruta alterna. No hemos aumentado tarifas y todavía no hemos tomado la decisión de aumentarla porque queremos ver hasta dónde podemos aguantar.

¿Cómo los ha impactado la subida en el precio del diésel?



Claramente es uno de los rubros que más nos pega, es algo que tenemos que ir viendo, sin embargo siempre trabajamos en la optimización de rutas, en la disminución de desplazamientos y en enrutar de cada vez de manera más inteligente.



En Coordinadora en los últimos meses, hemos hecho inversiones muy fuertes en enrutaje.



Además, hemos logrado compensar con mucho esfuerzo, pero indiscutiblemente el costo unitario de un kilómetro recorrido está aumentando y eso hace que sea más difícil lograr sacar adelante la operación.



¿Qué otros costos han subido?



Hay un tema muy crítico y es el de las cadenas de abastecimiento y que está relacionado al dólar.



Nuestros proveedores de repuestos, como por ejemplo llantas, que son importadas, nos dicen que no se pueden comprometer a mantenernos precios, o incluso hay otros que nos dicen que no nos pueden garantizar el abastecimiento y ese es el punto que más nos ha impactado en cuanto a insumos básicos.



Además, los incrementos en los costos son anormales, esto frente a los regulares del mercado.



¿Cuánto han aumentado?



Cerca al 35% en el 2022 frente a 2021.



Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la meta de crecimiento en 2023?



En promedio de 12%, nosotros creemos que hay muchas regiones y que hay más lugares que se pueden atender con un mejor servicio, con lo que a nosotros nos gusta que es la calidad de servicio, llegadas a tiempo y comunicación con el destinatario y allí es donde nos estamos enfocando.



¿En qué zonas están y planean llegar?



Estamos en 1.200 poblaciones a nivel nacional. Unas las cumplimos a través de nuestra red de aliados.



Ahí es donde estamos trabajando, profesionalizando nuestra red de aliados y queremos cubrir otras zonas con nuestra propia red.



Este año tenemos el objetivo de llegar a municipios al sur del país y atenderlos con mejor servicio como por ejemplo, Pitalito. Tenemos grandes retos.



¿Qué apuestas vienen este año?



A nivel de tecnologías de información queremos crear experiencias diferenciales, queremos migrar y ofrecer un servicio único para nuestros clientes.



Para los comercios, tenemos almacenamientos desde un metro, hacemos alistamiento de los pedidos y que puedan despachar online.



¿Qué decir sobre el mercado que han tomado las aplicaciones de movilidad?



Es una pregunta que he meditado mucho. Indiscutiblemente la oportunidad de arrancar y construir desde cero con tecnología te facilita generar soluciones muy potentes, porque no tienes que cambiarle el motor al avión en pleno vuelo.



Al final somos transportadores y eso tiene unos costos independientemente de la modalidad, no hay una carretera distinta, no obstante, hay un límite en la optimización de costos. Vendieron un mensaje de revolución de la industria, pero eso fue coger unos inversionistas y quemar el capital de estos, destruyendo un valor en el mercado, por eso empresas con un modelo tradicional ven un deterioro en los precios.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio