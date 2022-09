Cordoba Minerals espera dejar US$180 millones en regalías por el cobre

El Gobierno ha promovido su discurso de transición energética, para lo cual podrían promover la minería de metales estratégicos en este proceso, como el cobre.



Actualmente, hay grandes proyectos que adelantan los procesos de licencia ambiental para empezar a producir este mineral. Sarah Armstrong-Montoya, CEO de Cordoba Minerals, dijo que esperan estar produciendo este metal hacia 2026 y dejar US$180 millones en regalías.



¿Cómo analizan las propuestas que presenta la reforma tributaria?



Es una apuesta bastante ambiciosa. Desde nuestro punto de vista, en nuestro proyecto, no hay mayor afectación. La conversación es todavía muy incipiente y está centrada especialmente en minería de carbón y oro.



Se ha hablado de la revisión de títulos mineros. ¿Qué opinan de esta propuesta?



Tenemos la seguridad de que estamos cumpliendo con todas las reglas que tenemos como concesionario. Trabajamos muy de la mano con la ANM y todas sus visitas de fiscalización, que es una revisión constante de nuestras obligaciones. Es una propuesta muy abierta y no sabemos qué significa. Habría que aterrizar el alcance. Podemos decir que por nuestra parte hay una revisión constante de los títulos y nuestras obligaciones. Eso ya existe y si la medida hace referencia a algo diferente, habría que analizarlo.



¿Cómo ven la posibilidad de poner licencia ambiental a la exploración?



Eso es algo que se debe explicar más. El proceso de licenciar y hacer un Estudio de Impacto Ambiental es muy costoso. Entonces antes de hacer una inversión, la empresa debe tener la seguridad de que hay recursos. El 1% de los proyectos de exploración salen exitosos, entonces las empresas deben estar en la capacidad de explorar primero para saber si es un proyecto viable antes de hacer esto. Hay un mecanismo ambiental, que son las guías minero - ambientales a las que nos tenemos que acoger para hacer la exploración. En adición a eso, los permisos menores que hay que tener de las corporaciones hacen eso.



¿Esa serie de propuestas han generado incertidumbre?



Estamos a la espera de que el gobierno pueda definir y aclarar el alcance de las medidas. Sería una mentira decir que no hay preocupación por estos comentarios, pero como empresas debemos buscar la forma para que estos proyectos puedan seguir. Pero sí hay incertidumbre de lo que pueda significar.



La ministra Vélez habló de alianzas público - privadas - populares, ¿cómo ven esto?



Esto es algo que desde mi punto de vista existe en todo el mundo. Sin la participación de las comunidades alrededor del proyecto, no hay proyecto. Nadie invierte hoy en día en un proyecto que no genere un mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades, entonces, obvio tenemos consultas previas. Además todas las empresas tenemos obligaciones sociales.



¿El Gobierno debería dar más señales de promover la minería de metales estratégicos?

Si el país realmente está enfocado en una transición energética, el gobierno tiene que apoyar a estas empresas. Obviamente cumpliendo todos los requisitos de ley, porque si no nadie va a prosperar en la industria y no vamos a tener los recursos necesarios para la transición energética. Colombia es un país que no ha sido muy explorador en su historia. Es muy importante que el gobierno fomente la exploración de los metales de la transición energética, esto va de la mano de la paz social y de los derechos humanos. Los beneficios que trae esto desde todos los puntos de vista son importantes.

Sarah Armstrong-Montoya, CEO de Cordoba Minerals. Archivo particular

¿Cómo ha avanzado el proceso de licenciamiento de su mina?



En enero presentamos los resultados de nuestro estudio de prefactibilidad y radicamos el PTO en noviembre del año pasado, así que estamos a la espera de esta aprobación. En este momento estamos trabajando en el estudio de factibilidad, que va a soportar el Estudio de Impacto Ambiental. Llevamos varios años trabajando en este documento y esperamos radicarlo en el primer semestre de 2023. Es la campaña, el proyecto más grande en la historia de la empresa. Hasta ahora estamos confirmando los resultados que vimos en el estudio de prefactibilidad y en algunos casos incluso mejores grados de cobre y oro. Ojalá podamos terminar esta campaña a finales de este año.



¿Cuándo esperan tener la licencia ambiental?



Idealmente se tomaría entre seis y 12 meses, somos un Proyecto de Interés Nacional estratégico, serían seis meses.



¿Cuánto se toma la construcción y cuándo estarían produciendo?



Si todo sale bien en 2024 estaríamos empezando la construcción y en 2026 estaríamos produciendo.



¿Cuál es su estimado de regalías?



Tenemos un estimado de US$180 millones en regalías y cerca de US$500 millones en impuestos en la vida del proyecto. Este es un aproximado.



¿Cómo ha sido su trabajo con las comunidades?



Tuvimos que volver a establecer un diálogo con las comunidades y con la presencia de la institucionalidad. Trabajamos con Socia, que es una fundación y un equipo en la zona. Tenemos una oficina móvil que habla constantemente con las comunidades. Todo esto ha sido fundamental para recuperar la relación.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio