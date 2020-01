Corea del Sur y Chile, próximos destinos del aguacate hass del país

El aguacate se ha convertido en un producto de gran potencial como generador de divisas, como lo son el café, el banano, las flores o el azúcar.



Las cifras lo dicen todo: en el 2012, Colombia exportó menos de US$300.000 en aguacate hass, mientras que en 2019 las ventas externas superaron los US$95 millones.



Portafolio habló con Pedro Aguilar, gerente de la empresa, Westfalia Fruit Colombia, que participa con el 20% de las exportaciones totales de esta fruta.

¿Qué países son los que más nos compran aguacate?



El 95% de las exportaciones colombianas de aguacate se hacen a Europa, y muy recientemente han empezado a crecer los despachos a Estados Unidos. También se están abriendo los mercados de Japón y China, al tiempo que ya se está enviando fruta al Medio Oriente, Costa Rica y Canadá.



La apertura de nuevos mercados depende de la definición de los protocolos fitosanitarios que se acuerdan entre los gobiernos. Mientras estas reglas fitosanitarias no existan, no es posible exportar.



¿Cuáles fueron los protocolos firmados más recientemente?



Los más recientes se hicieron con China y Japón. Una vez definidos, la industria empieza a aprovecharlos de manera gradual, debido a sus rigurosas exigencias. Para ello se necesita conseguir los compradores y definir precios, para determinar si es rentable o no enviar fruta a esos lugares.



Para vender aguacate fuera del país se requiere del registro ‘Exportador ICA’, que es una certificación otorgada por esa entidad en Colombia, a los predios, lo que garantiza la calidad del producto.



¿Colombia solo exporta aguacate hass?



Sí, porque los protocolos acordados son solo para esta variedad, que es la que demanda el mercado internacional. Hay unas pocas exportaciones de variedades diferentes.



¿Colombia produce aguacate hass suficiente para atender la demanda?



El país tiene alrededor de 2.000 predios de exportación registrados por el ICA, pero es posible que haya el doble de áreas en producción. Algunos están en proceso de registrarse como exportadores y otros atienden el mercado nacional.



¿Con qué países se está trabajando en la definición de nuevos protocolos?



Se está avanzado con Corea del Sur y Chile. Los chilenos son grandes productores, pero en el primer semestre del año no hay producción suficiente para atender su demanda.



¿El país solo exporta la fruta en fresco o vende pulpa o guacamole?



El mayor volumen de exportación es en fruta fresca. Pero han comenzado a ejecutarse proyectos para la producción de pulpa o guacamole. El 2019 fue un buen año para la venta de pulpa.



¿Y cómo va el consumo interno?



Los consumidores colombianos han aumentado la demanda de la fruta, pero la mayoría corresponde a variedades verdes, mientras que las ventas de hass solo representan el 20%.



¿Cuántas cosechas recolecta Colombia al año?



Dos cosechas anuales, pero hay zonas en donde es posible obtener floraciones y producción en otros momentos, lo cual implica que tenemos aguacate casi todo el tiempo. La cosecha principal va de octubre a marzo. Colombia está en capacidad de atender los mercados entre 9 y 10 meses, pero es probable que en el mediano plazo, con buenas prácticas agrícolas y manejo poscosecha, estemos en capacidad de ofrecer fruta durante todo el año.



¿Cuál es el clima ideal para el cultivo de hass?



Se puede decir que este es un producto de clima frío porque se cultiva en zonas de entre 1.800 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. En temperaturas media o caliente se producen otras variedades de aguacate, principalmente para el consumo interno.



Después de plantado el árbol, la primera cosecha inicia en el mes 30, pero las mejores cosechas comenzaban en el sexto año, y se extiende por más de 30 años. La fruta dura entre 40 y 45 días, en buen estado, luego de haber sido recolectada, mientras un manejo poscosecha adecuado.



¿Cuáles son los departamentos que más producen y exportan el hass?



El mayor productor es Antioquia, seguido del Eje Cafetero, Valle, Huila, Tolima y Cauca.



¿El aguacate es intenso en generación de empleo?



Efectivamente. Hoy el país tiene unas 25.000 hectáreas plantadas y en los próximos dos años puede llegar a 32.000 hectáreas. En época de crecimiento del árbol se requiere 1,5 trabajadores por hectárea, es decir que ocupa unas 25.000 personas, pero en cosecha se duplica, es decir entre 40.000 y 50.000 empleos directos.



Un punto clave es que los protocolos obligan a que el empleo sea formal. Nadie puede exportar si sus empleados no disponen de la seguridad social respectiva.

Nuestra empresa, Westfalia, tiene dos plantas empacadoras para exportación y genera 200 empleos directos, solo en estos sitios.



¿Qué es Westfalia Fruit Colombia?



Es una empresa procesadora y exportadora de materias primas agropecuarias, ubicada en Guarne (Antioquia). El aguacate hass es uno de sus nuevos bienes de exportación, hasta el punto de que participa con el 20% de los despachos colombianos al exterior.



Se trata de un proveedor multinacional líder de fruta fresca y productos relacionados para los mercados internacionales. A través de su cadena de suministro integrada verticalmente, pues cultiva, abastece y madura, empaca, procesa y comercializa aguacates y otros productos, durante todo el año y en todo el mundo.



Tiene fincas de aguacate en el sur de África, México, Chile, Colombia, Perú y California. La empresa tiene la mayor superficie de cultivo de aguacate en el mundo, y se ha convertido en el proveedor elegido tanto para clientes minoristas como mayoristas en Reino Unido, Europa, América del Norte, América Latina y Africa del Sur.

