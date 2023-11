Corona evalúa ir con sus pinturas a otros mercados

Tras una década de operaciones, Corona es el segundo en Colombia en el mercado de pinturas con un 10% de participación.



Su meta en cinco años es duplicar su negocio, que el año pasado alcanzó los $110.000 millones.



Pablo Barrera, vicepresidente de la división de Superficies Materiales y Pinturas de Corona, explica que para el año entrante la idea es ir a otros países, de la mano de su socio Lanco.



¿Cómo les va en el negocio de pinturas?



Tenemos un negocio con un sistema muy completo para preparar y dar acabado a las superficies, especialmente paredes y techos.



En este negocio hay dos segmentos, la obra nueva que abarca vivienda o edificaciones institucionales y el otro segmento es el mejoramiento permanente o remodelaciones de viviendas o instituciones.



El de obra nueva ha tenido un decrecimiento muy importante y, afortunadamente, el de remodelación, y repinte se ha mantenido bien, sigue siendo la gran mayoría del consumo. Estimamos que la categoría de acabados puede estar decreciendo este año entre 10% y 15% en unidades.



Pero los valores del mercado de alguna manera se mantienen porque ha habido unos incrementos muy importantes en costos, que a su vez han generado unos incrementos de precios proporcionales.



¿Están por encima del mercado?



No hay unas cifras oficiales del mercado, suponemos que ha decrecido un poco más y nosotros hemos ganado participación porque hemos logrado mantener el valor del mercado. Nos mantenemos en volumen muy parejo con el mercado y en valores hemos crecido algo más que el mercado.



En este momento los consumidores tienden a comprar productos más económicos para que les rinda más el presupuesto que tienen. Nosotros estamos orientados a productos de alto valor agregado, diferenciados, que tienen ventajas funcionales o estéticas y la gente está dispuesta a pagar más por eso.



¿Cómo lograr que el cliente pague más?



Nuestra estrategia es de mucha innovación, basada en el cuidado del medio ambiente, y en el cuidado de la salud de los aplicadores y de los consumidores que habitan los espacios.



Hemos desarrollado un concepto que llamamos bajo olor y también cuidamos aspectos funcionales y siempre estamos entregando un desempeño, por encima de lo que exigen las normas técnicas.



La gente reconoce eso como una ventaja porque eso le genera duración en muchos casos y menores costos de mantenimiento.



Hay un segmento en mercado, que está dispuesto a hacer una inversión inicial más alta porque va a tener unos beneficios en el largo plazo.



¿Cómo han ganado participación de mercado?



Podemos decir orgullosamente que ya somos los segundos en el mercado de pinturas en solo 10 años, ya logramos la meta de llegar al 10% del mercado aproximadamente, según nuestras mediciones internas.



También estamos con impermeabilizantes y masillas de construcción que no hay manera de medir, pero venimos creciendo permanentemente.



¿Cuál sería la meta de ustedes para los próximos 10 años?



Nuestra estrategia es seguir creciendo obviamente de manera rentable y saludable en el mercado colombiano y esperamos en un relativo corto plazo duplicar las ventas.



Nuestros planes comerciales en desarrollo de productos, en desarrollo de canales de distribución, en lo que llamamos cubrimiento del mercado son muy agresivos y esperamos seguir creciendo al ritmo que lo hemos venido haciendo durante estos años.



Eso nos debería llevar en alrededor de cinco años a duplicar el negocio.



¿Hoy en cuánto están esas ventas?



Terminamos el año anterior vendiendo $110.000 millones.



¿Tienen algún plan de inversión?



En los últimos meses, hemos hecho una inversión importante en distribución y en la parte comercial. Iniciamos una cadena de tiendas propias especializadas en pinturas y productos relacionados con acabados en la construcción que se llama Tienda Pinturera, tenemos cuatro puntos de venta en Bogotá, vamos supremamente bien con eso.



El plan es expandirnos, creemos que pueden caber mínimo 50 tiendas en el país en esta categoría.



Entonces la inversión ha sido más comercial porque en la planta tenemos capacidad suficiente de producción para seguir creciendo. Además, tenemos alrededor de 33.000 maestros.



¿Planean exportar?



Este es un negocio que no está diseñado para exportar.



La idea es hacer una expansión geográfica del negocio produciendo localmente, en otros países, es algo que hemos venido estudiando.



Estamos en el análisis para definir en qué países podríamos estar con nuestros socios de la compañía Lanco que es una empresa con base en Estados Unidos pero que ha tenido una expansión geográfica.



Nosotros tenemos la intención también de participar en algunos otros países de la región y hacer proyectos como el que desarrollamos en conjunto en Colombia.

Esperamos que el año entrante podamos dar un primer paso en ese sentido.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio