El muro de la solidaridad empresarial en Colombia

Al tiempo que el coronavirus se expande por Colombia y las medidas para contenerlo son más duras, las distintas empresas del país han reaccionado solidariamente no solo para ayudar a su contención sino para asistir a sus trabajadores y a las personas que viven del día a día y necesitan apoyo durante este tiempo de crisis.



Algunas desde sus especialidades como los ingenios azucareros han donado miles de litros de etanol para producir alcohol farmacéutico, otras como Bavaria han decidido entregar 100.000 botellas de gel antibacterial, mientras que algunas se han solidarizado con donaciones de mercado y han enviado a sus colaboradores a casa sin descontar un peso de su sueldo.



Estas son algunas de las empresas del país que han aportado para hacer frente a la pandemia que golpea Colombia.



Bavaria en alianza con Binner Personal Care harán entrega de 100.000 botellas de gel antibacterial, que será elaborado con el alcohol que se extrae durante la producción de la cerveza Aguila Cero.



“Vamos a convertir el alcohol que retiramos de uno de nuestros productos, para elaborar gel antibacterial y entregarlo a los hospitales y comunidades que más lo necesiten. Sabemos que la demanda de este producto continúa creciendo y ya existe escasez en los centros donde se atienden casos de Covid-19. Esta es una de las formas que encontramos para ayudar en estos momentos donde la unión de fuerzas hace la diferencia”, afirmó Marcel Regis, presidente de Bavaria.



Por otro lado, Arturo Calle tomó la decisión de cerrar de manera indefinida sus tiendas, no obstante, se comprometió a seguir pagando la nómina de sus empleados mientras se supera la crisis.



“Tenemos que defender primero la parte humana que el dinero. La caja para seguir pagando a nuestros empleados son las utilidades del año anterior y vamos a cumplir con el personal hasta que esta situación mejore”, expresó el empresario.



La industria del cine también se vinculó con una iniciativa en ese sentido y desde que Cine Colombia anunció el cierre de sus salas en todo el país el pasado 14 de marzo afirmó que continuaría pagando los salarios de los empleados.



Esa misma decisión fue tomada por Christian Daes, presidente de Tecnoglass, quien envió a vacaciones remuneradas a sus empleados.



“Mi gente de Tecnoglas saldrá a vacaciones pagas el martes en la noche y regresaremos el lunes 13 de abril. Y si esto se extendiera tendrán el tiempo pago siempre igual. Nadie se queda sin sueldo mientras no volvamos a la normalidad. Somos una familia”, indicó.



Daes tamabién contó que donará millares de mercados durante la está crisis. Mientras que la cadena de restaurantes Crepes & Waffles, que también cerró sus locales, dijo que durante este tiempo no despedirá a sus empleados.



Por su parte, Inter Rapidísimo afirmó que entregará mercados a la población que vive del diario. “La preocupación de muchos colombianos que viven del diario en el país será atendida por la compañía de mensajería que ha decidido sumarse a ser parte de la ayuda que se necesita en esta emergencia sanitaria”, indicó.



Las donaciones también llegarán por parte del Banco Agrario, que a través del liderazgo de sus empleados busca hacer un aporte efectivo a la población más vulnerable del país, entre los que se encuentran los vendedores informales, cuya actividad se encuentra paralizada.



“Han decidido unir sus manos para ayudar a aquellos clientes del segmento de microfinanzas más afectados por la crisis actual. A través de la iniciativa #15milAGROS, los colaboradores de la entidad buscan entregar $150.000 mil pesos en efectivo a 15.000 jefes de hogar y mujeres cabeza de familia que hoy no cuentan con los recursos requeridos para atender las necesidades básicas de su hogar”, contó la entidad.



A su turno, los ingenios azucareros de Valle, Cauca y Risaralda, en asocio con las gobernaciones del Valle, Cauca, Eje Cafetero y Cundinamarca, se comprometieron a donar 250.000 litros de alcohol con lo que se espera suplir gran parte de los requerimientos actuales de varias regiones de Colombia debido a la demanda asociada a la pandemia del coronavirus.