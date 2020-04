¿Cómo mantener su negocio andando en tiempos de coronavirus?

Momentos como este han obligado al sector empresarial a repensar su estrategia para mantenerse vigentes en el mercado y adaptarse a las nuevas dinámicas del contexto.



Para nadie es un secreto que esta coyuntura ha traído fuertes repercusiones en el funcionamiento de más de un actor dentro del sector empresarial. Pequeños y medianos empresarios se han visto enfrentados al reto de mantener sus negocios funcionando y cubrir con las necesidades de sus colaboradores en medio de la incertidumbre que ha producido todo lo que está sucediendo.



La realidad es que, lo único que no se ha detenido son los gastos, las deudas y la contabilidad que refleja a diario el estado de la compañía como consecuencia del contexto que vivimos.



“Toda crisis permite acelerar aprendizajes. Lo que estamos viviendo en este momento nos deja como aprendizaje que la tecnología y la virtualidad es algo con lo que debemos comprometernos de manera inmediata. Invertir en la transformación tecnológica de su negocio le permitirá tener un control adicional y movilidad en un mundo tan globalizado e impredecible como en el que estamos viviendo hoy en día,” afirma David Ortíz, CEO de Siigo.



Por esta razón, a continuación, se presentan cuatro consejos que pueden resultar útiles para darse una idea de cómo mantener su negocio andando y adaptado a los desafíos que trajo consigo esta nueva realidad.



Tener un software contable y administrativo como aliado: Contar con un aliado estratégico en estos momento puede ser una de las tácticas más importantes para conseguir sobrellevar la coyuntura de la mejor manera. Un software administrativo y contable como Siigo, puede jugar este rol para su compañía y puede convertirse en la herramienta más imprescindible en este momento.



Tener un completo conocimiento de la situación financiera de la compañía en tiempo real y poder actualizar y monitorear el flujo de caja en todo momento, puede permitirle al empresario estar preparado para lo que se viene y tomar las decisiones que sean necesarias a tiempo, disminuyendo el impacto o las contingencias que se podrían presentar para su negocio.



La importancia de estar en línea: Desde mucho antes del aislamiento, se comenzó a detectar una tendencia muy llamativa en el sector empresarial: el auge del comercio electrónico. Si antes era visto como una transformación o complemento al funcionamiento de los negocios físicos, en este momento se convierte en casi que una necesidad para las empresas que deseen seguir ofreciendo sus productos o servicios en estos momentos.



Lograr un posicionamiento de su marca en línea le permitirá mantenerse en contacto con sus públicos de interés y generar un valor agregado respecto a lo que le ofrece a sus consumidores o clientes. En este sentido, esta es una buena oportunidad para que incursione en el mundo digital y dé ese paso hacia la transformación de su empresa que tanto había pensado hacer y ahora es necesario.



Identificar su producto/servicio estrella: Tener claridad sobre cuál es el producto que más se vende o el servicio que más ganancias puede generarle en este momento es uno de los tips clave para asegurarse que está invirtiéndole el tiempo que necesita a lo que realmente va a mantener su negocio vigente.



Identificar sus fortalezas dentro del negocio le asegurará además que no se está invirtiendo capital en inventario con poca rotación o capital humano en ofrecer servicios que pueden no tener tanta acogida en medio de la coyuntura.



Recurrir a la financiación si es necesario: Este último tip va de la mano del primero que fue mencionado. Si se tiene claridad del estado financiero de su empresa y se pueden realizar proyecciones sensatas sobre el futuro, se podrá identificar sin problema las situaciones en las que el negocio requiera de un apoyo externo como un crédito o un respaldo financiero por parte de alguna entidad.



Tener la capacidad de poder identificar estas situaciones a tiempo, permitirá a las organizaciones anticiparse y sacar el mayor provecho a los diferentes beneficios que el Gobierno y las diferentes entidades financieras han dispuesto para el apoyo de estos empresarios.