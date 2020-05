‘Debemos prepararnos para un consumidor con menos ingresos’

Las empresas de alimentos como Bimbo han visto cómo sus negocios han aumentado por la alta demanda de marzo, abril y mayo. Sin embargo, el gerente de esta multinacional en Colombia, Fernando López, sabe que ese comportamiento del mercado no será la constante del 2020.



(Bimbo: 15% de las ventas serán por innovación).

Hay que estar listos para atender a un consumidor que más adelante recibirá el impacto de la crisis sanitaria por el desempleo o por la disminución de poder adquisitivo, comentó en diálogo con Portafolio.



¿Cómo se ha comportado el negocio?



Las circunstancias han cambiado y eso ha hecho que lo hagan las categorías. Por ejemplo, algunas han caído porque hay menos gente circulando y no hay colegios abiertos. Además, somos los principales proveedores de los restaurantes de comida rápida y de los cines, y están cerrados.



La venta de snacks por la calle para nosotros es muy relevante y eso ha descendido. En cambio, tenemos categorías de consumo importantes como la del pan de molde que está creciendo mucho, al igual que las tortillas y los panes dulces para consumo familiar. Cada año nos proponemos crecer a doble digito y este vamos un poco más arriba, estamos bien como empresa.



¿Cuánto pesa consumo fuera del hogar y cómo ha variado?



Más o menos tres cuartas partes de nuestro portafolio está encaminado al con sumo del hogar, y el resto es de fuera. El buen comportamiento de lo primero nos permite crecer.



¿Ha sido fácil la distribución y el acceso a las materia primas?



Tuvimos que ajustar nuestra cadena de suministros desde las plantas con mucha flexibilidad de parte de nuestros colaboradores, quienes tienen todas las condiciones de protección sanitaria para hacer su trabajo. Hemos tenido una conversación constante con nuestros proveedores para que no nos falte la materia prima.



Las primeras semanas fueron de una demanda importante porque el consumidor se estaba aprovisionando y no sabía qué iba a pasar con los alimentos. Entonces hubo un pico alto de demanda, pero la agilidad en nuestros procesos y la comunicación dio la oportunidad de no fallar. Seguimos atentos dependiendo la variación del consumo.



¿La meta de crecer a doble dígito se cumplirá todo el año?



Si cumplimos las recomendaciones para reducir el efecto de la enfermedad y si la economía se reactiva poco a poco como hasta el momento, creo que el año va a continuar en un proceso muy positivo y seguramente vamos a cerrar un buen ejercicio.



Nos debemos ir adecuando a los diferentes hábitos de consumo. Hoy estamos trabajando mucho con una página que se llama Resuelve con Bimbo, en la que damos ideas muy prácticas para que el consumidor prepare en forma muy práctica a través de las tortillas y las hamburguesas, por ejemplo.



Además, las plataformas para hacer domicilios son un foco de atención para aprovechar oportunidades. Y también debemos estar atentos todo el año, porque seguramente esto va a ir cambiando.



Nos tenemos que preparar también para una economía en la que el consumidor va a tener menos poder adquisitivo o no va a tener empleo.



Puede que eso sea coyuntural, pero hay que vivir esa etapa y hay que adecuar nuestras condiciones y nuestros productos para ese cliente final que va a buscar promociones y productos accesibles.



¿Cuáles son las inversiones planteadas?



En el 2017 hicimos una inversión de 86 millones de dólares para la planta de Tenjo, pero cada año el Grupo, tratando de aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado, se van haciendo unas operaciones en un monto menor: este año 6,8 millones de dólares. Dos terceras partes de esos recursos son para adecuar algunas de nuestras líneas para que puedan hacer más producto. En eso estamos en pastelería y pan tostado. Y también en la actualización constante de los equipos. Las tecnologías van mejorando y hay que estar atentos de los negocios, como adecuar las redes de incendio para la seguridad de las personas.



Este año estamos adecuando nuestro sistema de gestión de la información para tener más automatización de los procesos. Y el ejercicio pasado invertimos 4,5 millones de dólares. Por la confianza en el país, queremos hacer las inversiones que nos permitan continuar el proceso de crecimiento de la compañía.



El año entrante vamos a cumplir 25 años en el país y estamos satisfechos sobre cómo va el negocio. Creemos que seguirán las oportunidades y que vamos a poder seguir capturándolas.



¿Cómo se ha reflejado el aumento del dólar en los precios?



Nosotros tenemos un impacto relevante por el efecto de tipo de cambio y nuestro principal ingrediente para hacer pan, que es la harina que procede del trigo, es una materia prima que viene de afuera, entonces está afectado. Normalmente hacemos un aumento de precios a mediados de cada año, y eso es alrededor de la inflación. Este año lo estamos haciendo en mayo, alrededor de la inflación (4%), pero sabemos que tenemos que trabajar en productividad. No podemos trasladar todo al consumidor.



¿Han sentido reducción en las tiendas tradicionales?



Sí tenemos algunos negocios cerrados porque muchos dependen de la dinámica de cómo se comporta la situación actual. Hay muchos que están cerca de los colegios y que venden a transeúntes, o que son atendidos por personas mayores, entonces todos estos establecimientos han cerrado. Pero yo creería que la gran mayoría están abiertos y han cumplido su papel de estar cercanos al consumidor, y nosotros los hemos podido atender en las frecuencias pactadas. Se han mantenido vendiendo, compensando lo cierres que se han presentado en ese canal.



congom@portafolio.co