Costo de los insumos dispara en un 10 % el precio del huevo

Huevos Santa Reyes celebra 50 años, en medio de una coyuntura compleja por los altos sobrecostos de insumos. Por ejemplo, el alimento balanceado ha aumentado 40 % a septiembre y eso ha implicado que aumento en promedio de 10 % en el precio al consumidor final, dice Carlos Lozano, el gerente general de la marca de origen familiar.



¿Cómo celebrarán los 50 años de Santa Reyes?



Además de celebrar los 50 años, vamos a hacer el reposicionamiento de la marca. Hemos definido qué es lo que hacemos bien y lo hemos llamado 'El origen de lo bueno'. Nuestro origen sabanero genera un producto diferente, los animales comen diferente y generamos un huevo de mejor sabor. Así que es el origen de todo lo bueno que le pasa a toda persona desde que amanece todos los días.



La percepción sobre la marca es buena. Santa Reyes está identificada como de altísima calidad, recordada, con clientes muy fieles que la llevan en el corazón.



¿Cómo va el consumo de huevo? ¿Cómo ha vivido Santa Reyes la pandemia?



El consumo sigue siendo alto. Se convirtió en un súper food. Al comienzo de la pandemia hubo un demanda importante y lo que hicimos en menos de tres meses fue generar la omnicanalidad que teníamos planeada para tres o cuatro años: 'Dónde lo quieras y cómo lo quieras. Santa Reyes te lo entrega'.



Desarrollamos un sistema propio de domicilios muy consistente para garantizar el manejo y organizamos la entrega para que producto fuera protegido y funcionó muy bien.



¿El alto consumo tiene que ver con ser sustituto de proteínas para los colombianos que han mermado sus ingresos?



Dependemos de los datos de Fenavi sobre los huevos producidos. El año pasado aumentó la producción en el país, por lo que creció el consumo per cápita.



¿Qué papel ha jugado el huevo en el marco de las altas cifras de pobreza?



Seguimos siendo las proteínas más económicas del mercado. Pero hay varias cosas que nos tienen muy pensativos, el tema más grave es la inflación de costos que está viviendo el sector.



Por ejemplo, los precios del maíz, esto es a nivel mundial, han llegado a niveles récord, hemos tenido un problema de sobrecostos en este momento en el caso de los alimentos. El alimento balanceado ha crecido a septiembre un 40%. Aquí lo importante es cómo lograr a base de productividad y manejo que el consumidor final no se sienta afectado. En este momento tenemos un problema de empaques, no hay cartón en el mundo. El tema es qué hacer, incluso, para transportar los huevos.

Carlos Lozano, gerente general de Huevos Santa Reyes. Constanza Gómez. Portafolio

¿Y el precio para el consumidor final?



Los precios finales han aumentado en un promedio de 10%. Hemos buscado productividad y estamos muy esperanzados en que los costos van a estabilizarse, aunque eso no está tan claro para el 2022. Después del paro también se generó un desabastecimiento grande de materias primas. No voy a negar que es un tema que nos preocupa porque dependemos del poder adquisitivo que tenga la gente en un momento dado.



¿Cómo mejoran en productividad?



Hemos trabajado por tener menos producto no conforme, y en tener dietas más balanceadas, aunque con la consecución de materias primas no es tan fácil. Y mejoramos en logística, abrimos nuestro nuevo centro de distribución el año pasado, lo cual nos volvió más eficientes en el transporte y manejo de producto. Iniciamos lo que hemos llamado un tema de economía de guerra, la idea es no permitir desperdicios ni sobrecostos. Y puedo decir con todo orgullo que no despedimos ninguna persona.



¿Qué viene hacia adelante para Santa Reyes?



En pandemia logramos certificarnos a nivel mundial con respecto a todo el tema de jaula, para una parte de la producción. Dimos un gran paso hacia todo lo que tiene que ver con bienestar animal. Tenemos en el portafolio Huevos Kosher y seguimos avanzando en todas las tendencias del mercado.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio