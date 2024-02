Costos operativos de empresas se afectarán por alta inseguridad

Como consecuencia de las dinámicas de inseguridad en el país, las empresas y los negocios de Colombia deberán entender el comportamiento de los contextos urbanos y rurales para la sostenibilidad corporativa.



La firma Control Risks, en un análisis, realizó el índice municipal de amenazas, atendiendo la complejidad del entorno de seguridad en Colombia. Con base en los datos registrados, la consultora asegura que las cuatro categorías de amenaza identificadas que son: crimen común, presencia de grupos armados, terrorismo y el entorno social. Gran parte del país se encuentra en riesgo alto o extremo de sufrir alguna dificultad por cuenta de la inseguridad.



(Vea: inDrive le apostará a ciudades medianas y pequeñas).



“El resultado demuestra el alto nivel de granularidad y variedad de condiciones a lo largo y ancho del país, exigen por parte de las empresas un entendimiento matizado del entorno local”, manifiestan.



Ahora bien, Laura Lizarazo, analista senior de riesgos globales de Control Risks en Colombia, señala es importante que las compañías empiecen a conocer el entorno general de la seguridad en el país, con el objetivo de comprender las dinámicas, factores y actores que inciden en el desarrollo empresarial de cualquier compañía.



“Es necesario que las compañías creen una consciencia corporativa sobre su nivel de exposición particular a los riesgos de este entorno de seguridad, ya que estos varían significativamente en función del tipo de industria, la ubicación geográfica y las características operativas de cada negocio”, explicó Lizarazo.



Ahora bien, la analista agregó que el ideal sería que las compañías materializaran ese conocimiento del entorno a partir de planes, protocolos y estrategias de prevención, mitigación y respuesta ante los riesgos de seguridad, como parte de una cultura de responsabilidad corporativa.



Desde otro punto de vista y en concordancia con las implicaciones económicas, la consultora sugiere que las empresas deberán ser conscientes que operar en entornos de seguridad altamente desafiantes demanda mayores inversiones en dispositivos, protocolos y estrategias de seguridad.



Hecho que en un entorno como el colombiano, consecuentemente generaría mayores costos en la operación. Por esta razón, Lizarazo destacó que las compañías pueden optimizar “significativamente” los costos asumiéndolos de la forma más “estratégica e inteligente posible”.

​

Frente a estos, desde Control Risks se propone una serie de medidas que en un principio se traducen en que las compañías deben evaluar su propio apetito al riesgo, estableciendo el tipo y nivel que consideran o están dispuestas asumir y también cuáles no van a tolerar.



Así mismo, detallar y determinar qué inversiones son las más adecuadas para dar continuidad y seguridad a sus operaciones, de acuerdo al nivel de exposición, huella operativa y vulnerabilidades específicas.



“Para tomar estas decisiones de inversión de manera informada es indispensable que las compañías cuenten con elementos de juicio suficientemente rigurosos, especializados y objetivos sobre la naturaleza, dinámicas e impactos de los riesgos, ya que, incluso en una zona de nivel alto o extremo, podrían no ser los mismos para la industria extractiva o para la industria agroforestal, por ejemplo”, dijo la analista.



Por este motivo, desde la consultora se explica que el mensaje es que las empresas puedan operar de manera segura incluso en condiciones de seguridad complejas y también, que esto no necesariamente tiene que implicar costos “exorbitantes” que amenacen la viabilidad de los negocios del país.



Vale pena resaltar que los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas, especialmente, las del sector privado en las diferentes zonas del país son extorsiones y secuestros, exposición a violencia incidental, hurtos y robos y por último, movilizaciones sociales, es decir, protestas, con riesgo de desenlace de violencia.



(Vea: La compañía Nike despedirá al 2 % de sus empleados, unas 1.500 personas).



Mitigación de riesgos

Incremento de costos FOTO: iStock

De acuerdo con lo mencionado por la analista de Control Risks es imposible evitar los riesgos de seguridad por las diferentes situaciones que vulneran esta en el país.



Sin embargo, según lo dicho, sí es posible mitigar esos riesgos teniendo pleno conocimiento sobre el entorno, los actores y factores de riesgos que pueden amenazar las regiones.

​

“Estas situaciones serán distintas según la zona geográfica, el sector económico y de los activos físicos y humanos en juego”, destacó Lizarazo.



Adicionalmente, analizó que como un segundo paso de mitigación es importante generar una consciencia informada sobre dichos riesgos, “para decidir de manera responsable cómo afrontarlos”.



Ahora bien, de acuerdo con la prevalencia de los riesgos identificados se anunció que mediante el diseño del índice se analizó un conjunto de variables cuantitativas y cualitativas que permitieron medir los niveles de amenaza en la seguridad de las regiones.



En ese sentido, en los contextos rurales se ponderaron con un mayor peso variables asociadas a crímenes violentos y de alto impacto como lo son los homicidios, los secuestros y las extorsiones. Pero desde el punto de vista de las zonas urbanas, la medición se basó en la prevalencia de las variables relacionadas con delincuencia común, hurto a personas, vehículos, domicilios y comercios.

Los matices del territorio colombiano

Con base en los resultados del índice vale mencionar que el foco del diseño del mismo es

capturar y reflejar de una forma más rigurosa la compleja realidad de la seguridad en Colombia.

Según Laura Lizarazo, se constató que en el país se derivan efectos del entorno desafiante con “importantes “matices territoriales.



“Las economías ilegales, el conflicto armado, los actores ilegales y sus diferentes niveles de gobernanza criminal interactúan de forma dinámica y variable en diferentes municipios del país, en contextos rurales y urbanos”. Por esta razón, sugiere que empezar a entender esas realidades subnacionales le brindará más elementos de juicio a las empresas para adaptarse de forma más eficiente y segura a los riesgos específicos de seguridad, según el lugar y la naturaleza de su operación en el país.



(Vea: 'Startup' líder en soluciones sostenibles anuncia inversión millonaria).



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio