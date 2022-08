Cotelco espera cerrar el año con 6 de 10 habitaciones ocupadas

El turismo se ha convertido en eje central de la economía y el presidente Gustavo Petro lo prioriza como tal. En medio de la recuperación, la situación macroeconómica y la guerra de Ucrania, José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, en entrevista con Portafolio, contó sobre su postura al nuevo Gobierno y los retos para resolver entre los pequeños, medianos y grandes hoteleros del país.



¿Cómo les fue en el semestre en pospandemia?



En este primer semestre cerramos con un promedio de ocupación del 58,48%, esos son 3,83 puntos porcentuales por encima del primer semestre del 2019, en el año del turismo (54,65%).



Sin embargo, vemos una tarifa promedio que no está absorbiendo la realidad de la inflación que se esta viendo en el país (más del 10%).



Sobre todo en los servicios públicos. ¿Cuál es el más alto?



Hay algunos rubros de mucha relevancia para nosotros, como la energía que viene creciendo incluso por encima de la inflación, sobretodo porque nosotros tenemos una sobretasa a la energía que hoy está exenta hasta el 31 de diciembre.



El costo del kilovatio es el más alto de la región, y lo comparamos así, porque estamos compitiendo con el mundo.



También en el caso de alimentos y bebidas que tocan a nuestro sector.

Con esto, tenemos una tarifa real promedio, del -0,4% frente a 2019. Se ha hecho un esfuerzo adicional por mantener los precios bajos.



¿Que ciudades destacan en ocupación?



Hay unas regiones que se han recuperado más rápido que otras versus 2019, como por ejemplo el Tolima y el Alto Magdalena que tiene registro de 14,86% adicional a lo que creció en 2019. En el Quindío el crecimiento fue del 14,71%, en Risaralda 10,9%, Boyacá 10,46%, Magdalena 9,13% y Antioquia con el 9%.



Pese a buena dinámica hay rezago en algunos nichos como el Mice...



Vemos unas regiones con la bandera de la recuperación y reactivación. Sin embargo, Bogotá aún no recupera esta tasa de crecimiento, el sector de conferencias, reuniones o convenciones no se recupera.



¿Cómo esperan cerrar el año en ocupación?



Quizás podamos terminar por encima del 60% más específicamente 61,08%. Lo representa mayores retos. Hoy estamos en cinco habitaciones ocupadas de 10, y la proyección es cerrar en diciembre en seis, es un crecimiento importante.



Para poder salir a flote el sector tuvo que endeudarse. ¿cómo van con este reto?



Pese a que hay una mejoría, hay unos niveles de endeudamiento producto de la pandemia que se tuvieron que adquirir hasta por cinco años - especialmente las pequeñas empresas-. Por eso, debemos reunir todos esfuerzos posibles ya que los pequeños y medianos empresarios son el 94% del total de los hoteles del país.



Teniendo esto en cuenta, ¿qué decirle al Gobierno para que le ponga la lupa?



Es importante decirle al Gobierno que la ocupación es buena, pero quiere decir que la situación financiera de quienes sufrieron la pandemia se haya superado.



Por eso es importante que el Gobierno pueda revisar aquellas iniciativas que se dieron por pandemia se plasmaron de manera temporal continúen también de manera temporal.



Este es el caso de la exención del IVA a los servicios de alojamiento y hospedaje del 19%. Queremos decirle a las personas: ‘si bien con la inflación has perdido esa “capacidad de gasto”, también hay una exención para que puedan viajar’. Trabajando de la mano con el Gobierno.



Paula Galeano Balaguera