Cotelco iniciará plan de formación digital

Gustavo Toro, presidente de Cotelco, habló con Portafolio sobre el plan del gremio para fomentar la digitalización del sector y el fallo de la Corte Constitucional en su demanda para proteger la inversión hotelera del país, entre otros.



¿De qué se trató el fallo de la Corte?



Había una norma, la ley 188 del 2002 que determinó que los hoteles que se construyeran entre el 2003 y el 2017 no pagarían renta durante 30 años. En la reforma tributaria del 2016, el Congreso determinó que esos hoteles que se habían construido bajo ese beneficio ya no quedarían con una renta cero sino con una renta del 9%.



Demandamos el parágrafo artículo 100 de a ley 1819 y hace poco la Corte Constitucional emitió la sentencia estableciendo que los hoteles que se habían construido en ese período habían cumplido con los requisitos que el Estado les había prometido para ser beneficiarios de esa exención y por tanto debían respetarle ese beneficio. Lo que hace la sentencia es proteger el principio de la buena fe.



¿Cuántos hoteles se vieron beneficiados?



Unos 2.500 hoteles e inversiones cercanas a los $7 billones, porque la norma existía no solo para hoteles nuevos sino también para los que se remodelaron. En los nuevos se invirtieron cerca de $6.3 billones y en remodelados unos $600.000 millones.



¿Qué otras medidas hay para proteger y estimular la inversión?



Esa misma reforma del 2016 estableció que pagarían renta quienes construyeran o remodelaran hoteles en los siguientes 10 años en municipios de menos de 200.000 habitantes, por los siguientes 20 años. La ley de financiamiento extendió ese beneficio para proyectos de más de 200.000 habitantes pero que se construyan en los siguientes cuatro años. Entonces hoy en día toda la hotelería del país que se construya o remodele paga 9% por los próximos cuatro años.



¿En el Plan de Desarrollo hubo artículos referentes al sector hotelero?



No, pero sí al sector turismo. Ahí hubo cosas interesantes, lo primero es que cuando revisamos el PND, el Gobierno había presentado a consideración del Congreso, para el cuatrienio, una inversión de $269.000 millones. Nos pareció que esa cifra no tenía relación con los recursos que se generan en el sector turismo, que básicamente tienen dos fuentes muy importantes. Primero, el impuesto que pagan los extranjeros para ingresar a Colombia por vía aérea, US$15.



Hicimos el cálculo con cuatro millones de turistas por US$15, y un dólar a $3.000, que da $169.000 millones en un año; y si a eso le sumamos lo que pagamos los 21 sectores que aportamos una contribución parafiscal al Fontur, es decir $80.000 millones al año, solamente esas dos fuentes daban prácticamente $250.000 millones al año, lo cual significa que en cuatro años debía ser $1 billón.



Le explicamos esa situación a los Congresistas y logramos que en la aprobación final quedaran recursos para el turismo por $1.6 billones.



¿A dónde irán esos recursos?



El Ministerio ha determinado fortalecer los temas de infraestructura, que ellos han llamado de alto impacto. Por ejemplo muelles, centros de convenciones. Eso va a ser muy importante.



¿Cómo ha afectado el cierre de la vía al Llano?



El cierre fue un tema trágico para el departamento del Meta, estuve reunido con los hoteleros y la situación es muy compleja porque no hay muchas alternativas, hay que esperar que abran la vía, así que lo que hemos acordado es promover el llano vía aérea.



¿Cómo ha estado la entrada de nuevos hoteles al país?



Muy bien, ha sido importante la exención de renta que tuvimos durante 15 años, que propició la llegada de marcas internacionales, la mayoría arribó bajo la figura de franquicia. Gran parte de las inversiones han sido de colombianos a través de figuras como derechos fiduciarios.



¿Qué les preocupa?



La hotelería informal. No hemos hecho un cálculo nacional, pero nuestro capítulo Antioquia desarrolló una investigación que determinó que en los últimos tres años las ofertas de alojamiento por fuera de la legalidad han facturado US$125 millones a través de Airbnb, que es un hueco enorme.



¿Qué esperan a largo plazo?



Creemos que el turismo internacional va a seguir creciendo, esperamos que no se deterioren las condiciones de seguridad y en esa medida esa mayor demanda va a ir llenando las habitaciones que hoy están desocupados, o sea que esperamos que la ocupación hotelera en dos o tres años vuelva a estar alrededor del 64% o 65% y eso va a permitir que las inversiones que se han hecho durante todos estos años tengan un retorno interesantes para los inversionistas.



¿En qué trabajan?



Nosotros estamos vendiendo hoy a través de plataformas digitales entre el 30% y el 60% de nuestra oferta de hotelería, y no sentimos en Cotelco que hayamos entendido completamente ese mundo digital.



En estos días iniciaremos un plan piloto de innovación y desarrollo tecnológico con 150 hoteles para empezar a incorporar el tema de la tecnología.



¿De cuánto es la inversión de ese plan?



Lo estamos financiando con recursos del Fontur, es un plan que nos cuesta unos $1.500 millones.