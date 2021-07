Covid-19 no frena la expansión de cadenas hoteleras

La hotelería se mantiene resiliente ante los obstáculos que la covid-19 ha puesto en su camino desde que llegó en marzo del año pasado al país. Prueba de ello, es que cinco de las principales cadenas han hecho anuncios sobre la ampliación de su portafolio y proyectan buenos resultados para los meses restantes.



“En plena pandemia recién inauguramos el Ibis budget Bogotá Marly, el tercero del país. Este tiene una ubicación estratégica y un concepto muy urbano que refleja el proceso de renovación que vive la ciudad, e imprime modernidad a una zona tradicional”, anotó Delphin Pinheiro, director de Operaciones Midscale & Economic Brands, Colombia & Ecuador de Accor.



Este se convertiría en el hotel 21 de la marca que ya tiene en el país 2.622 habitaciones con establecimientos desde hoteles económicos hasta marcas de lujo como Mercure y Sofitel.



La tradicional cadena colombiana Estelar (con 27 hoteles y 3.506 habitaciones) como parte de su plan de crecimiento también está en la búsqueda de nuevos destinos como Pereira donde, según aseguró a este diario, de la mano de desarrolladores locales lanzará próximamente un nuevo hotel en la zona de Cerrito.



Además, adelanta ya un proceso de actualización de la infraestructura de los hoteles existentes, como Fontana, Intercontinental Cali, Milla de Oro y Altamira.



“En OxoHotel estamos en 7 ciudades del país y tenemos actualmente 17 hoteles y un total de 1.595 habitaciones”, resaltó a su turno el presidente de este operador, Juan Carlos Galindo.



La próxima semana, este grupo realizaría la apertura del primer Residence Inn by Marriott que estaría ubicado en el barrio el Chicó de la ciudad de Bogotá, con 131 habitaciones disponibles y bajo un concepto de “estadías largas”, con áreas separadas para vivir y dormir, cocineta y espacio para el trabajo.



De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a nivel general y con corte al 30 de junio, se identificaron 10.354 hoteles con Registro Nacional de Turismo (RNT) activo en Colombia, los cuales reportaron un total de 250.445 habitaciones y 417.368 camas disponibles.



Si bien entre 2015 y 2019 se venía presentado un crecimiento promedio anual de 8,6% en establecimientos, lo que representaba un aumento de 731 hoteles por año, en 2020 por la pandemia hubo una caída de 4,8% en este renglón. No obstante, la entidad destaca que en lo corrido de 2021 se ha evidenciado un alza de 0,4% frente al año anterior.



Advierte, sin embargo, que las variaciones pueden cambiar en la medida en que en el segundo semestre otros hoteles renueven su RNT o nuevos hoteles se inscriban en el registro.



En el caso del Hilton, la empresa reveló a Portafolio que continúa buscando oportunidades de crecimiento en todo el país y actualmente tiene cuatro propiedades en trámite, y la primera está prevista para su apertura a principios de 2022.



Las ampliaciones también están siendo una constante en la cadena GHL Hoteles, pues de acuerdo con el Chief Marketing Officer, Juan Rodríguez, están abriendo un hotel de 43 habitaciones de Luxury Collection en Argentina y en octubre se haría la del Hyatt Centric en el Salvador.



“En Colombia seguimos en expansión, estamos recibiendo el llamado de hoteleros independientes para que realicemos la gestión, pero se va a llevar a cabo un proceso de reestructuración en la oferta y la demanda durante el segundo semestre y por ahora no podemos dar noticias sobre la expansión”, dijo.



Hilton cuenta en Colombia con 22 hoteles y 3.200 habitaciones, mientras que GHL tiene 33 establecimientos.



Vale destacar que, a nivel individual, las cifras del proveedor de mercados Euromonitor Internacional revelaron que las tres principales empresas que lideraron el mercado de hoteles durante el 2020 en Colombia, según valor de ventas, fueron Four Seasons Hotels, con un 7,4% de participación, Marriott International (6,1%) y Hilton Worldwide Holdings (5,6%).



LAS PREVISIONES



A pesar de las dificultades por el paro, que según cifras de Cotelco, impactó de alguna manera al 99,1% de los establecimientos del país y su desempeño en este semestre, aún hay buenos pronósticos.



“Desde julio vemos nuevamente una leve recuperación que esperamos se mantenga todo el año”, afirmó Galindo de OxoHotel.



En Estelar destacan que los vacacionales como Paipa y Santamar son los de mejor desempeño, pero que los hoteles urbanos empiezan a mejorar.



Mientras que Rodríguez de GHL comenta que frente a los US$18 millones de facturación del grupo en 2019 ya se está llegando a los US$13 millones.



“En definitiva, el avance de la vacunación va a impactar de manera positiva a la industria, ya que esto nos va a permitir la reactivación del turismo”, finalizó Pinheiro de Accor.



María Camila Pérez Godoy

camgod@eltiempo.com