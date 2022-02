Creación de empresas todavía no llega a los niveles del 2019

En algunas ciudades del país la dinámica empresarial no se retoma y todavía, y la creación de nuevas unidades productivas no llega a los niveles prepandemia.



Así lo expresan los presidentes de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, consultados por Portafolio sobre cuál es el panorama al respecto en sus regiones. Igualmente hablaron de las preocupaciones del sector privado y plantearon sus gestiones para hacer frente a la informalidad.

(Lea: Gilinski busca 6,15% para ser mayor accionista de Nutresa).



En cuanto a la apertura y cierre de empresas, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Nicolás Uribe, explica que Bogotá terminó el 2021 con 470.579 empresas en su jurisdicción.



Dice que ese número es 5% más alto que en el 2020, pero “persiste una diferencia de -6% frente a 2019”.



Por su parte, las unidades productivas creadas en Bogotá y la región fueron 85.267, 13% más frente a las que nacieron el año anterior, pero con una disminución de 7% frente al 2019.



En Pereira, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Jorge Iván Ramírez Cadavid, indica que esa ciudad tuvo un incremento en el año pasado del 11% en las matrículas de nuevas empresas, junto con un crecimiento del 9% en la renovación, por lo que se nota una recuperación.



A su turno, Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali (CCC) anota que en el Valle se han superado los momentos más complejos del 2020 y 2021.

“El año pasado se crearon en la Cámara de Comercio de Cali 30 mil empresas y en este momento tenemos un número muy similar que conforman el tejido empresarial de antes de la pandemia, alrededor de 98 mil empresas”, dijo Pérez.



Sobre la dinámica empresarial en su región, Lina Vélez de Nicholls, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín, señala que frente al 2020, el crecimiento de las nuevas empresas estuvo por encima del 18% y se constituyeron cerca de 27.000 unidades productivas. Sin embargo, frente al 2019 todavía no alcanza las cifras nivel, porque fue inferior en 4%.



Además, en esa parte del país el año pasado se cerraron menos empresas que en el 2020 y que en el 2019, lo cual resulta positivo.



(Además: Grupo Sura responde a acusaciones de supuestas acciones subvaloradas).

LAS PREOCUPACIONES



Sobre las preocupaciones que tienen los empresarios, Nicolás Uribe menciona para la capital cuatro aspectos la seguridad (42%), los impuestos (41%), los costos (32%) y la movilidad (29%).



Jorge Iván Ramírez Cadavid, de la Cámara de Comercio de Pereira, indica que el paro nacional, las afectaciones por la pandemia y el contexto logístico mundial y nacional han desencadenado una de las principales preocupaciones para los empresarios: el aumento en el valor de los productos, insumos y materias primas necesarias para el desarrollo de sus actividades que pueden superar fácilmente el 25% y de los cuales no se avizora una estabilización en el corto plazo. A este contexto se le suma la incertidumbre frente a las elecciones.



Desde la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez plantea que pese a la fuerza productiva “tenemos 200 mil jóvenes que no están estudiando y no tienen empleo”, para lo cual se tienen varias estrategias regionales.



Desde la Cámara de Comercio de Medellín, se ha detectados que en esa región los temas que inquietan están asociados a las elecciones, la crisis de contenedores y restricciones por covid. Esos aspectos son los que más preocupan, por encima de la inseguridad y el desempleo.



INFORMALIDAD



Respecto a cómo atacar la informalidad, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá indica que el modelo de intervención que se ejecuta desde la entidad es gratuito y combina cuatro momentos: promotores empresariales, ferias para los negocios, consultores empresariales y simplificación de trámites.



(Siga leyendo: DataCrédito Experian implementa modelo de trabajo flexible).



En el caso del Vale, Luis Fernando Pérez, de la CCC, dice “contamos con una oferta de más de 80 programas y servicios para su fortalecimiento y los invitamos a acceder a ellos".



Por su parte Jorge Iván Ramírez comenta que han sido efectivo trabajar censos, de la mano con la Alcaldía para identificar a los informales.



“De allí surgen campañas de sensibilización sobre la importancia y beneficios de la formalidad. En el último año, se logró reducir en tres puntos porcentuales la tasa de informalidad empresarial en la ciudad y ubicarla en el 7,7%”, sostiene.



En la Cámara de Comercio de Medellín a todo el que no es formal se le ayuda a que se capacite mejor, pueda acceder a esquemas de financiación más barata para evitar el tradicional ‘gota a gota’ pero también como acercarlo a los mercados. Tenemos plataformas que facilitan esa conexión, de lo simple a lo complejo. Ser formal es tener acceso a las oportunidades.

PORTAFOLIO