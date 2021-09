Crece aceptación de las petroleras en los municipios

La operación petrolera seguirá marcando la agenda del desarrollo en las regiones del país donde hacen presencia.



Y es que, la confianza y la aceptación de la industria en los municipios productores no sólo se ha mantenido sino que viene en aumento, ya que mientras en el 2019 sólo el 67% de los ciudadanos en las zonas hidrocarburíferas consideraban que la industria del petróleo y gas era positiva para su municipio, hoy son el 77% quienes tienen esta imagen.



Esta es una de las principales conclusiones a las que llegó el Barómetro Petrolero, estudio del sector desarrollado por la firma Jaime Arteaga & Asociados y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), en el que además se afirma que en las regiones productoras se sintió muy duro los efectos de la desaceleración de la operación por la pandemia y la caída en los precios internacionales del crudo.



“A nivel nacional (no productor), ha venido aumentando notablemente la confianza en la industria del petróleo y gas: y en gran medida esto se da porque el miedo que despierta el fracking ha venido reduciéndose, ya que en el 2019 el 35% de los colombianos no lo aceptaban, y en el 2021 la cifra bajó al 28%”, explicó Jaime Arteaga, quien lideró el desarrollo del estudio.



El analistas agregó que los esfuerzos por la transición energética parecieran haberle quitado presión, ya que hoy en día el 63% de los colombianos cree que se ha avanzado en el desarrollo de la materia.



Sin embargo, Arteaga deja en claro que “en estos años se ha comprobado que las relaciones transaccionales (empleos, contratos, inversión social...) no tienen un efecto en la confianza de las comunidades productoras: mientras que el petróleo y el gas dejaron de ser considerados lo más importante para el desarrollo de sus regiones, ya que hoy está en el quinto lugar, después de agricultura, comercio, ganadería y turismo".



“El gran reto de la industria petrolera será generar confianza y aprecio entre los jóvenes, que muestran una resistencia más alta que aquellos ciudadanos mayores de 34 años, y la gestión del entorno inmediato es un asunto que va más allá de lo económico”, subrayó el analista.



OTROS RESULTADOS



Otra de las variables que midió el Barómetro Petrolero tiene que ver con el tema de cómo sería la economía en aquellos municipios o regiones donde las empresas hidrocarburíferas dejaran de operar.



Los resultados en los municipios productores indican que el 60% de los encuestados afirmaría que sería peor, un 26% igual y solo un 9% mejor. Estos números actuales llaman la atención, si se tiene en cuenta que en el 2019, el 52% indicó que sería peor, el 34% que permanecería igual, y el 13% mejor.



Por su parte, en las cabeceras municipales no productoras a hoy considerarían que mejoraría en un 54%, permanecería igual un 35% y mejoraría un 8% (para el 2019 peor 46%, igual 42% y mejor 10%).



“A pesar que se ha evidenciado un deterioro de la percepción en las regiones productoras frente a la imagen del aporte de la industria del petróleo y gas, la reputación de Ecopetrol es sólida y grande frente a sus grupos de interés en las regiones”, recalcó Arteaga.



En otra de las variables que midió el estudio y que se relaciona con la misma percepción de la operación petrolera, el 67% de los encuestados afirmó que la industria de petróleo y gas genera desarrollo y oportunidades económicas para las comunidades donde opera, el 69% considera posible que la actividad petrolera conviva con otras actividades económicas como el turismo y el agro.



Y finalmente, el 58% afirma que es posible desarrollar operaciones hidrocarburíferas responsables con el medio ambiente, o ambientalmente sostenibles. Así mismo, el 75% no duda en señalar que la industria de petróleo y gas es positiva para su municipio, y el 62% tiene una opinión positiva frente a las compañías hidrocarburíferas.



Con respecto a si se deben aumentar las operaciones petroleras para contribuir a la reactivación económica del país, el 59% dio su aval, y el 86% afirmó que la operación gasífera es buena para el país.



El Barómetro Petrolero será presentado el próximo martes 22 de septiembre, en un evento al que asistirán funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, así como delegados de la Andi y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).



Cabe traer a colación que los municipios petroleros aportan al PIB de sus departamentos 11 veces más que los no petroleros y reciben cinco veces más ingresos en impuestos, regalías y aportes del Sistema General de Participaciones.



Adicionalmente, se evidenció un efecto multiplicador de la industria en los ingresos municipales, asociado a la cadena de bienes y servicios del sector.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio