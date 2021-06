Crece el interés de personas vacunadas por viajar a Europa

La aerolínea alemana Lufthansa ya ha retomado cinco de las siete frecuencias semanales que tenía antes de la pandemia en Colombia, lo que demuestra el interés de los viajeros por visitar no solo ese país, sino en general el continente europeo. Así lo comentó Daniel Serrano, el recién nombrado director general de ventas para Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y el Caribe de la firma, quien habló con Portafolio sobre la demanda y la operación en la región.



¿Cómo era la operación de Lufthansa en Colombia antes de la pandemia y cómo está actualmente?



Antes de la pandemia, nosotros teníamos una operación diaria en Colombia a través de un avión a340-600 de alta capacidad, y adicional, teníamos una operación en Panamá la cual se complementaba con la del país.



Obviamente en este tiempo hubo una escasez de demanda, pero retomamos el pasado 3 de diciembre con tres frecuencias semanales y Colombia fue el segundo país con el que abrimos, luego de Brasil.



Desde el 1 de junio aumentamos a cinco frecuencias, las cuales esperamos mantener. Sin embargo, la ruta hacia Panamá solo volverá en el 2022.



Esta es una situación muy dinámica, no podemos asegurar nada, por lo que simplemente analizamos las condiciones para ofrecer la mayor cantidad de elementos posibles.



¿Ya retomaron también en otros países?



Actualmente estamos operando en la región, desde Colombia hasta el cono sur. Mi injerencia es en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y el Caribe.



Yo vengo de director de Centroamérica y el Caribe, que es un área diferente, pero hoy estamos operando en la zona de Suramérica con vuelos hacia Bogotá, Sao Pablo, y Argentina. En estos últimos operamos no solo con Lufthansa, sino también con Swiss.



En países como Argentina los gobiernos están poniendo unos límites adicionales y estamos en ese proceso de entender y poder suplir con las dos aerolíneas ese mercado. En Brasil, estamos ad-portas de la reanudación del vuelo a Río, pero eso será posible en la medida en que se mejoren las condiciones.



¿Cuántos pasajeros están movilizando y cuántos tenían en 2019?



Comparar el antes y el después es muy difícil porque realmente estamos ante un mercado completamente nuevo, que cambió el tipo de pasajeros y la predisposición para viajar. Entonces la comparación con el 2019 es muy difícil.



Sin embargo, hoy en día vemos una reactivación mucho más grande de los pasajeros que van a Europa de vacaciones, que van a visitar a sus familiares, muchos que tienen doble nacionalidad y que son los que han podido entrar hasta hace un par de semanas.



La reactivación es paulatina y tomará años volver a los números del 2019, pero estamos preparados para atender esa demanda. Hoy lo que hay que hacer es descubrir lo que vienen del 2021 en adelante.



¿Qué se le pide hoy a un colombiano para entrar a Alemania?



Desde hace una semanas Alemania y algunos países de la Unión Europea abrieron para personas inmunizadas con ciertas vacunas. Estas personas no tendrán que hacer cuarentena y, dependiendo de adónde van, deberán presentar una prueba PCR o de antígenos.



Todo varía respecto al destino en Europa, pero nosotros publicamos una herramienta para ayudar a los pasajeros con las dudas respecto a la documentación. Siempre pedimos que reconfirmen los requisitos con los países de destino, ya que claramente las medidas cambian.



¿Y esos anuncios de permitir el ingreso a vacunados han incrementado las ventas?



Claro que sí. Pero más que en las ventas lo hemos visto en las reservas, estas aumentaron para los meses próximos de agosto, septiembre y octubre, y de ahí en adelante. Hay un gran interés por viajar.



Hemos visto un incremento positivo, no es que sea masivo, pero hay una propensión de los colombianos de viajar hacia Europa. Entonces creo que es un buen paso y más teniendo en cuenta la vacunación masiva en Colombia.



No obstante, hay que tener en cuenta que ahora no es solamente estar vacunados, si no cumplir con el proceso de vacunación exigido, que es entre 14 o 28 días después de la última dosis, dependiendo del país. Colombia está en buen camino, la vacunación está avanzando.



En Alemania empezaron a vacunar a sus trabajadores, ¿extenderán eso a otros países?



En estos momentos empezamos con nuestra base en Alemania, pues la gran mayoría de nuestra operación se da allá. Tenemos más de 2.000 vacunas habilitadas para nuestro personal en tierra, y esto es posible gracias a una colaboración con Biotech, la compañía que desarrolla la vacuna junto con Pfizer. Somos una de las primeras empresas privadas en Alemania en vacunar a nuestros colaboradores.



Hay unos aspectos que se deben cumplir para extenderla a los trabajadores de fuera, pero en la medida en que ellos puedan ir a Alemania, muy seguramente los podremos vacunar desde nuestro centro allá.



LUFTHANSA FACILITA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS COVID



Desde diciembre del año pasado, cuando la aerolínea alemana reinició operaciones en Colombia, se realizó en ambos países un convenio con empresas de salud para facilitar a los pasajeros la realización de pruebas exigidas por varios destinos al momento del ingreso.



“Nosotros seguimos con los convenios para poder prestar la mejor atención, ya que hay casos, por ejemplo, de destinos que requieren pruebas covid sólo en inglés u otros que las necesitan en español, entonces todo eso tiene injerencia nuestros pasajeros”, comentó el nuevo director de la aerolínea en Colombia.



“Es por esto que tratamos de brindarles la mejor opción, con opciones que faciliten sus desplazamientos”, concluyó.



