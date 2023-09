Crece la competencia entre billeteras digitales: qué opciones hay

El mundo digital sigue conquistando a los colombianos, y parte de esa adopción tecnológica se ha visto reflejada en el campo financiero.



Y es que hoy Colombia no solo cuenta con más de 300 fintechs en el territorio, que ofrecen todo tipo de soluciones o servicios financieros, sino que también dispone de todo un portafolio de billeteras digitales.



La más reciente entrada de Google Wallet al país, denota la popularidad que tienen este tipo de herramienta entre los usuarios. De hecho un estudio que la compañía Google que encargó a la firma OfferWise, destacó que el 63% de los colombianos conectados a internet señaló que utiliza frecuentemente las billeteras digitales como método de pago “preferido”.



Pero la entrada de este nuevo jugador, si bien aumenta las alternativas para los usuarios, también intensifica la competencia entre las diferentes plataformas, que deberán valerse de nuevas estrategias para seguir ganando un pedazo de la torta.



Actualmente, los colombianos tienen a la mano una gran oferta de billeteras digitales, que pueden superar las 15 alternativas, en las que se destacan las apps de algunos bancos y fintechs.



Entre las billeteras más populares sobresalen: Nequi, con más de 16 millones de usuarios, de los cuales 11 millones hacen al menos un movimiento de dinero al mes; Daviplata, con 16,7 millones de usuarios; Movii, con 4,2 millones de clientes y con más de 80.000 comercios conectados a su infraestructura de pagos; dale!, con 1, 6 millones de usuarios; Tuya Pay, con más de 1,3 millones de usuarios que han realizado transacciones financieras por más de $128.000 millones; y Nubank con más de 565.000 usuarios.



Otra de las billeteras que también vienen ganando usuarios en el mercado son: Tpaga, Powwi, Apple Pay, Claro Pay.



La estrategia

Si bien la tecnología ha sido clave para el crecimiento de estas herramientas en los últimos años, lo cierto es que las estrategias de las billeteras digitales hoy más que nunca apuntan a reforzar sus servicios financieros.



De acuerdo con la plataforma Nequi, parte de su apuesta en los próximos meses será que los colombianos puedan tener, a través de esta herramienta, su primer préstamo. Además, de seguir enfocados en la educación financiera.



“En lo que resta del 2023, continuaremos apostando por ganar un espacio cada vez mayor en la cotidianidad de quienes usan la plataforma. Para esto, estamos trabajando en el posicionamiento de Nequi como una plataforma de servicios financieros y no financieros, que resuelven el día a día de nuestros usuarios (...) Asimismo, queremos que más personas puedan tener, a través de Nequi, su primer préstamo”, señaló la plataforma.



Por el lado de dale!, José Manuel Ayerbe, CEO de esta plataforma, manifestó que si bien parte de la estrategia de la billetera digital se ha centrado en escuchar a los clientes, y de ofrecer servicios diferenciales como, por ejemplo, la compra de boletas de conciertos y espectáculos en etapa de preventa, su objetivo seguirá siendo crecer “exponencialmente” su base de usuarios.



“La idea es lograr, en el mediano plazo, una base de cuatro millones de clientes y seguir ampliando nuestro portafolio de productos y servicios. La próxima semana anunciaremos cosas muy importantes para dale! y nuestros clientes, así que estén muy pendientes”, señaló Ayerbe.



Es así que en la misma línea, Hernando Rubio, CEO de Movii, manifestó que la plataforma continuará mejorando la aplicación y ampliando sus ofertas de servicios con el fin de atender a su creciente base de usuarios.



“El crecimiento de una empresa siempre estará ligado a la capacidad que esta tenga de ser relevante y útil para sus clientes, por eso en Movii invertimos todos los recursos en escuchar lo que nuestros clientes necesitan y en desarrollar soluciones que les ayuden en su día a día”, afirmó Rubio.



Por último, Carlos Villegas, presidente de Tuya Pay, comentó que proyectan cerrar este año con 2 millones de usuarios utilizando la billetera digital.



Y para ese objetivo, destacó el ejecutivo, seguirán “siendo un vehículo financiero para e canal del retail”.



“Convencidos de la importancia que tiene que el ahorro en el bienestar, se está realizando un piloto con los empleados de Tuya para que generen rendimientos con el dinero que tienen ahorrado en su cuenta TuyaPay. Más adelante este piloto también se extenderá a los clientes”, agregó Villegas.



Persisten los retos en el sector financiero

Para Erick Rincón, director del Tic Tank de la Universidad del Rosario, en Colombia ya existen más de 20 billeteras digitales que compiten en el mercado para brindar mejores costos transaccionales en los pagos y en el desarrollo de operaciones.



Detalló que “el auge de las billeteras se dio precisamente en el momento de la pandemia, pues resultaba absolutamente indispensable la inyección de liquidez a través de este tipo de mecanismos, que incluso fueron utilizados por el Estado colombiano para la entrega de auxilios en ese difícil momento. Sin embargo, además de las billeteras bancarias; que no solamente han crecido, sino que se han fortalecido, las billeteras no bancarias no resultan competitivas, pues persisten asimetrías tributarias y de acceso a la infraestructura financiera”.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio