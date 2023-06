‘Creceremos en la línea de los plegables’: Motorola

Las compañías tecnológicas del mundo, vienen implementando nuevas estrategias en pro de los consumidores, demostrando la versatilidad de sus segmentos. Ayer, Motorola anunció el lanzamiento de la nueva familia del Razr, por esto, en conversación con Portafolio, Sergio Buniac, presidente global de la compañía, aseguró que están trabajando en un estrategia innovadora para el consumidor.



Esperan que en el segundo semestre de este año el mercado se recupere de los eventos macroeconómicos globales.



En marzo se cerró el año fiscal ¿Cuál es el balance?

Tuvimos un año positivo, estamos creciendo en el segmento premium en donde estamos logrando nuestros objetivos. Multiplicamos por cuatro las ventas de este segmento, también crecimos tres veces nuestra categoría de 5G. Nuestros productos están teniendo una buena recepción por parte de los mercados, con muchos aliados positivos como Pantone.



En el último trimestre, crecimos 17 puntos en el premium to market. El mercado cayó 10 puntos, mientras nosotros estuvimos siete por encima. A pesar de que fue un año difícil, con mercados duros, algunas caídas de ventas, en general el nuestro fue muy positivo.

El entorno inflacionario está complejo en diferentes países.



¿Prevén que el consumo se disminuya?

De manera general vemos que nuestro sell out, que es cuánto compran nuestros consumidores, hoy es más grande que nuestro sell in que se refiere cuánto vendemos a cada mes. Eso pasa por el efecto macroeconómico volátil, ya que las cadenas han cargado menos inventario.



Eso significa que el mercado está un poco mejor de lo que se percibe. Creemos que en el primer semestre de este año va a haber una pequeña caída, entre un 3% o un 5%, pero para la segunda mitad del año los mercados deben empezar a recuperarse.



¿Cuánto facturaron?



Motolora facturó un total de US$7 billones en este año que acabamos de cerrar.

Están ad portas del lanzamiento de su nueva línea de celulares.



Motorola Rarz 40 Ultra. Archivo



¿Qué expectativas tienen con esto?



Esperamos seguir creciendo en un segmento premium y ahora esperamos seguir aumentando en este segmento de plegables, con dispositivos cómodos.



A diferencia de la competencia, hemos traído una familia diferente de productos con el Razr 40 Ultra y el Razr 40.



Vemos que este es un factor que está trayendo muchos consumidores nuevos a la marca. Estamos muy contentos con este logro.



En esa línea, ¿cómo se está posicionando Colombia?



Primero América Latina es un mercado muy importante para Motorola. Somos el segundo mayor fabricante, con el 21% de participación en el mercado.



Colombia es el segundo mercado importante, como Brasil, México, Chile y Perú. Tenemos siempre fuerza en estos mercados y en Colombia estamos haciendo muchas inversiones y además creciendo en la materia de participación.



¿Cuánto van a costar estos celulares?

Tenemos hoy el valor de referencia de Estados Unidos que será para el Razr 40 Ultra de US$999,9 y para el caso del Razr 40 no se ha definido el precio.



Sin embargo, una vez hagamos el lanzamiento vamos a anunciar el precio de los celulares en cada uno de los mercados a los que lleguemos.



Ustedes anunciaron alianzas con empresas como Pantone y Bose ...Nosotros buscamos hacer lo mejor para el consumidor, lo que conocemos lo hacemos bien. Porque tenemos socios que lo hacen mejor y al final no estamos preocupados con qué es mejor para nosotros sino en realidad que consideran y quieren nuestros consumidores.



El mejor ejemplo es el de Pantone, ellos conocen mejor los colores que cualquier compañía del mundo de celulares, por eso, la asociación con esta compañía es que cuando nuestro cliente compre un teléfono Motorola, sabe que es un color que va a estar ahí por muchos años.



¿Por qué estas sociedades hacen parte de su estrategia?



Esta es una estrategia enfocada totalmente en los consumidores y en lo que ellos deseen, y son estas cosas las que nos motivan a hacerlo mejor para ellos.

Lo mismo nos pasa con Bose, queremos dar algo más allá del sonido.



Lo que hacemos, lo hacemos bien, pero lo que no buscamos esas alianzas en todos los lugares.



PORTAFOLIO