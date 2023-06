Colombia: crecimiento para reducir las inequidades

Colombia es un país de ingreso per cápita medio-alto que está todavía muy lejos de los niveles requeridos para ser considerado de ingreso alto. Sin embargo los avances en la última década han sido muy significativos. En términos económicos, el crecimiento anual del PIB de Colombia del 3,3% durante la última década ha sido 2,5 veces el 1,3% que experimentó Latinoamérica, y ese 3,3% fue el mayor entre todas las economías medianas y grandes de Latinoamérica, incluidas Brasil, México, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Venezuela.

Ese crecimiento económico fue determinante para avanzar en un indicador social tan importante como la pobreza multidimensional. En este indicador que mide las condiciones educativas de los hogares, la situación de la niñez, las condiciones de salud, de trabajo, de acceso a servicios públicos y de las condiciones de la vivienda, en la última década, pasó de 24,3% a 12,9%. Es decir, casi uno de cada dos colombianos que estaban en la pobreza multidimensional hace una década salieron de la misma durante los últimos 10 años.

Pese a estos avances materiales, tenemos enormes retos sociales. Además de seguir avanzando en reducir la pobreza multidimensional que sigue afectando a casi el 13% de colombianos debemos reducir el indicador más hiriente para la estabilidad social, que es el índice de desigualdad, ya que, excluyendo el continente africano, somos el cuarto país más inequitativo del mundo, sólo superados por Brasil, Surinam y Belice.



Como los economistas tienen perfectamente estudiado, el factor más determinante para reducir la pobreza es el crecimiento económico. A su vez la inversión, especialmente la privada, es el factor más determinante para el crecimiento económico. Si Colombia consiguiese llevar la inversión como porcentaje del PIB desde el 20% actual a los niveles del 30% de manera sostenida, como lo han conseguido muchos países asiáticos, el crecimiento en la renta per cápita de Colombia pasaría del 2% anual registrado en la última década a un 5%.

Ese mayor crecimiento económico es necesario no solo para aumentar la renta per cápita y reducir la pobreza, también para reducir las inequidades. Los países más equitativos son en su mayoría países europeos de elevada renta per cápita y los más inequitativos son en su mayoría países africanos de reducida renta per cápita.

Por tanto necesitamos mayor crecimiento para reducir la pobreza y reducir las enormes inequidades en Colombia. Pero necesitamos que ese mayor crecimiento sea distinto al histórico, requerimos de un crecimiento más social, más regional, más inclusivo, en definitiva que no deje atrás a nadie.

Repito que necesitamos mayor crecimiento, no simplemente cambiar un crecimiento de unos sectores por otros sectores. Por ello debemos cuidar los sectores que nos han traído crecimiento hasta ahora, generado empleo, divisas y han financiado las arcas públicas, y a la vez desarrollar nuevos sectores que nos traigan ese crecimiento adicional.

Hay al menos seis sectores en los que Colombia tiene claras fortalezas competitivas, pero que actualmente representan una parte pequeña en la economía colombiana y que podrían traernos un crecimiento adicional que sea más social, generando empleo y divisas para todos los departamentos.

El primero es el agro. Colombia tiene enorme potencial al contar con grandes áreas cultivables y algunas zonas extraordinariamente fértiles como, por ejemplo, la orinoquía o el valle del Sinú. Acá las tareas son muchas, pero quiero destacar la necesidad de una política pública que priorice el incremento de la productividad del campo.

El segundo sector es el turismo. Colombia lo tiene todo para ser una potencia mundial en turismo, siendo el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado, con la inigualable amabilidad de los colombianos y con enorme riqueza cultural. La seguridad es el factor clave a fortalecer para hacer realidad este potencial.

El tercer sector en el que el país tiene fortalezas estructurales es el de soluciones naturales de captura de carbono. Somos el segundo territorio de Latinoamérica con mayor valor de stock de carbono capturado en la naturaleza. El potencial de atraer fondos para proyectos de captura natural de carbono es gigantesco pero necesitamos para ello una regulación fuerte para los mercados de carbono y seguir con la loable tarea del Gobierno nacional de exigir mayores apoyos a los países desarrollados para cuidar la biodiversidad y la naturaleza colombiana.

El cuarto son los servicios de software. Es probablemente el sector que más empleo va a generar a nivel global en los próximos años y Colombia tiene demostrado talento humano en esta materia. Será importante desarrollar una política educativa y laboral dedicada a este sector con el objetivo de entrar en las cadenas digitales globales.

El quinto sector son sub-sectores industriales que nos inserten en cadenas productivas globales, aprovechando las nuevas cadenas de suministros que buscan reducir la dependencia de China y Asia y nuestro posicionamiento geográfico único como país bioceánico de América del sur.

Y el sexto sector es la generación de energía renovable no convencional, eólica, solar e hidrógeno verde, en las que Colombia también tiene claras fortalezas y puede ser fuente de crecimiento importante, especialmente para algunas zonas apartadas del país.

El reto de reducir las desigualdades en Colombia es grande, pero Colombia ha superado muchos grandes retos en su historia y en este caso cuenta con las fortalezas estructurales en sectores que pueden traernos el crecimiento adicional que necesitamos, con un enfoque más social y regional y que nos ayude a avanzar hacia la neutralidad en carbono preservando la increíble biodiversidad colombiana. Está a nuestro alcance superar este reto, trabajando como un sólo equipo, el Gobierno con los sectores privados, podremos superarlo.



MARIO PARDO BAYONA

Presidente Ejecutivo de BBVA en Colombia