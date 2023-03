Credicorp se alista para tener corporación financiera

Juan Pablo Galán, Country Head de Credicorp Capital en Colombia, filial del grupo peruano del mismo nombre, asegura que el 2022 fue un buen año gracias al control de las principales variables y los negocios corporativos.

¿Cómo les fue en 2022?

Planeábamos cerrar con unas utilidades mucho menores a los $50.000 millones con los que cerramos. Eso viene de varios frentes, como un control importante en el gasto y con buenas sorpresas en materia de ingresos por las ofertas públicas de adquisición (opa), que fue un buen negocio para el mercado de capitales. Un negocio muy bueno fue el corporativo. Las relaciones con empresas crecieron mucho en materia transaccional y en derivados peso dólar.

¿Y para 2023 qué cosas nuevas vienen?

La constitución de una corporación financiera que debería salir este semestre y que va por el negocio corporativo, pues los ingresos en ese segmento fueron del 27%, lo que da la idea del empuje de esa área. Cuando hay volatilidad, el negocio se mueve. Otro que impulsó mucho fue el fiduciario, con ingresos que también crecieron 27%. Somos la séptima fiduciaria del mercado con 270 negocios el año pasado, para un total de 1.150.

¿Y en materia de fondos qué más tienen?

Los negocios traen recursos a los fondos. Nos pedían alternativas en Estados Unidos y montamos una plataforma llamada Credicorp Invest en ese país, que tiene una alternativa para invertir desde US$25.000. Es decir, inversionistas no tan grandes, pues en Colombia hay una porción importante de inversionistas entre US$100.000 y US$1 millón.

¿Cómo los toca el alza de tasas de interés?

Cuando comenzó la subida lo que hicimos fue posicionarlos a corto plazo para que no se impactaran tanto por valoración. Otros inversionistas se refugiaron en títulos de corto plazo como CDT y tuvimos muchos clientes invertidos. Ya, al ver las tasas arriba, los clientes vuelven a los fondos y por eso han crecido tanto.

¿Cuántos fondos tienen?

En total contamos con 31 fondos entre Fics, (de inversión colectiva) y de capital privado y el total de activos administrados es de $23,85 billones.

¿Qué les va a generar la corporación financiera, porque este es el paso previo para convertirse en banco?

Todo está sobre la mesa pero esta es la primera etapa. Tarde o temprano, de acuerdo con el crecimiento, habrá otros campos.

Están el negocio de rederivados OTC o no estandarizados y por eso la relación con el sector empresarial, para ampliar la oferta. La comisionista y la fiduciaria lo manejan, pero se nos quedó pequeño el vestido y por eso la corporación financiera manejará derivados no estandarizados de tasa de cambio o los llamados non delivery forward.

¿Las tasas de los créditos hipotecarios pueden bajar?

Hay buenas señales por parte de la competencia y para apoyar la coyuntura.

En el caso de las tarjetas de crédito, hay una oportunidad de generar alivio a los hogares luego de esa subida de tasas. Esto porque fueron más de 1.000 puntos básicos los que subieron, por lo que el bolsillo se resintió y por eso la banca trata de aliviar y dinamizar la economía.

En vivienda hay garantías de por medio y no se descarta que se presenten mejoras en las condiciones.Los bancos miran si pueden trabajar en los márgenes.

No hay anuncios de nuevas obras de infraestructura

Lo que tenemos de fondo es el stock que había y estamos mirando qué tanto sigan o no con la infraestructura. Dependemos de la voluntad política y tienen frentes abiertos pero de pronto lo que hay viene de gobierno anterior pero sí se siente que hace falta. Mucha gente espera para ver y otros tienen el dedo en el gatillo aguardando señales a las reformas que van a dar claridad.

De todas maneras, desaceleración va a haber con o sin reformas. La duda es de qué tamaño serán las reformas pues van a marcar la pauta. Sentimos que, de alguna manera, el inversionista local está más escéptico y el externo con una mayor expectativa y optimista.

¿Ve efectos en Colombia por la quiebra del banco Silicon Valley Bank?

Afortunadamente la bala pasó cerca y no pegó, pues el gobierno de Estados Unidos ayudó. Este tipo de entidades deben diversificar y la gente tiene qué mirar a dónde lleva su dinero.

PORTAFOLIO