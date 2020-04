Crédito a microempresas, el más colgado, por el momento

Las cerca de 1,6 millones de microempresas que hay en Colombia han sido hasta el momento las menos beneficiadas de los alivios aprobados en el marco de la emergencia generada por el coronavirus y también de los nuevos créditos.



En números absolutos los beneficios que han obtenido las microempresas son, frente a lo que representan, muy escasos.



En una presentación que el Gobierno y la banca hicieron ayer durante un debate virtual de la Comisión Tercera del Senado se señaló que $ 1,26 billones en créditos de las microempresas han recibido alivios consistentes en prórrogas o periodos de gracia. Esto representa apenas el 1,1 % del total que las entidades les han otorgado a sus deudores en todo el país.



Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, insistió en que de no ponerse un plan de subsidios para el sector van a desaparecer muchas empresas y, como consecuencia de ello, se va a generar un mayor índice de desempleo, aunque consideró positivo el “decreto que salió sobre la reorganización y salvamento de estas pues seguramente muchas microempresas van a usar el mecanismo de ayuda, pero el tiempo apremia”.



Y advirtió que otras han finalizado contratos de trabajo a costa de posibles demandas laborales en el futuro.



Asimismo, desde el 24 de marzo y hasta el pasado 18 de abril, las microempresas colombianas han obtenido nuevos créditos por $34.782 millones, lo que representa el 0,2% de todo lo que el sistema financiero ha irrigado hasta el momento y que suma $ 18,87 billones.



La representante a la Cámara Jennifer Arias, integrante de la Comisión séptima, lanzó una convocatoria dirigida a conocer las denuncias de emprendedores y microempresarios que han visto rechazadas sus solicitudes de crédito por parte de los bancos y por tanto, no han podido acceder a las líneas que ha dispuesto el Gobierno Nacional como parte del paquete de soluciones para contribuir a mitigar el impacto económico que están afrontando a causa de la emergencia.



La iniciativa de la congresista busca interponer los recursos correspondientes ante la Superintendencia Financiera con cada caso.



La Representante confía en que ahora que el Gobierno garantizará el 90% de los créditos de este sector a través del Fondo Nacional de Garantías no se sigan presentando quejas de que los bancos y entidades no quieren prestar recursos.



“El FNG aprobó el aumento de las garantías pero ya no es justo que los bancos sigan diciendo a los microempresarios que son riesgosos, pues la gran parte del riesgo lo va a asumir el Gobierno”, aseguró.



Y es que lo que se ha visto es que “los microempresarios utilizan esos recursos para pagar las nóminas, para proteger el empleo”, dijo la presidenta de Acopi.



LA GRAN TAJADA



Las empresas –pequeñas y medianas– y especialmente las grandes compañías han sido las que han aprovechado en mayor medida los nuevos recursos puestos en el mercado por bancos y entidades financieras con $15,28 billones.



A las pequeñas y medianas empresas y a las grandes compañías les han desembolsado $15,28 billones, lo que representa el 81% del total de los recursos.



En el debate de la Comisión Tercera del Senado el superintendente financiero, Jorge Castaño, dijo que la entidad busca preservar la estabilidad y solvencia del sistema y que los créditos que se otorgan corresponden en un 90% a recursos de los ahorradores y el 10% al capital de las entidades y advirtió que no puede coadministrar las entidades que vigila.