Crem Helado cambia la imagen y no descarta crear heladerías

Meals de Colombia y su marca Crem Helado tiene la meta de vender $500.000 millones a 2020, en línea con los objetivos de crecimiento que se ha planteado para ese año el Grupo Nutresa, al que pertenece la compañía.



Hoy, sus ingresos anuales ya están sobre $450.000 millones, representando 5% de la cifra total del Grupo.



Con miras a expandir su actividad, la marca decidió modernizar y ‘refrescar’ la imagen que por años ha acompañado a los consumidores colombianos.

Meals tiene su foco de negocio en el llamado segmento de impulso o tradicional con una participación de 80%. Para la gente, esta es una marca cercana y recordada, señaló Mario Niño, presidente de la compañía dueña de Crem Helado.



Si se suma el nicho de las heladerías, su cuota se sitúa en 40% en Colombia.

De hecho, el directivo no descarta que más adelante la marca pueda incursionar en los puntos de venta que lleven el nombre Crem Helado, teniendo en cuenta experiencias que tiene con ese canal en otros países.



Grupo Nutresa tiene presencia en República Dominicana con Helados Bon donde es líder, y en Centroamérica con Helados Pops.



“De eso vendrán noticias más adelante. Pero sí, ese negocio es importante, estamos trabajando mucho con heladerías establecidas ya en el mercado, con un programa especial de atención para ayudarles a que sean más rentables y a que mejoren en las preparaciones”, señaló Niño.



“Estamos colaborando mucho en la imagen de esos puntos de venta para que los negocios sean más potentes y de largo plazo, donde ambos trabajemos”, agregó Niño.

Hoy, la marca vende su producto en 3.000 heladerías de barrio. Adicionalmente la asesoría de la firma ha beneficiado a 600 puntos de venta.



En ese sentido dijo que la internacionalización también es una alternativa de negocio para la marca en el futuro.



En su planta de Bogotá, construida desde los años 80’s, la empresa cuenta con la más alta tecnología - italiana y americana- para producir sus helados.



Igualmente, opera la planta de Manizales, fruto de la adquisición que hizo a Unilever de Helados La Fuente.



También tiene una fábrica en Armenia, que es donde produce todo lo relacionado con su marca de jugos Country Hill. Allí procesa salsas y preparados.



“Tenemos también algo que nos diferencia y es el modelo cultural interno. Aquí se vive un ambiente de trabajo especial entre los 1.600 colaboradores”, resaltó Niño.



Atiende 70.000 clientes, entre directos e indirectos y cuanta con cerca de 92.000 congeladores, fundamentales para este negocio. Entre carritos tilines y timbos tiene cerca de 5.400 en el país.



Como parte de la estrategia de fortalecimiento, la empresa ha tomado la decisión de reducir de 35 a 25 los lanzamientos de nuevos productos al año.



“Hemos venido revaluando mucho lo que hacemos en innovación. El mercado se presta para que el consumidor pueda encontrar cosas nuevas. Hemos decidido presentar menos lanzamientos pero con una mayor potencia, con más impacto”, precisó Niño.



Hoy el portafolio de Crem Helado es de 150 productos, en cuya presentación se resaltará más el logo de la marca de ahora en adelante.



El consumo per cápita de helado en el país es 3,1 litros al año y Meals estima que al día comercializa más de 1,8 millones de unidades.



FILOSOFÍA DEL CAMBIO



En el plan de transformación de la imagen, el cual puede tardar de tres a cuatro años por la cobertura en el país, Meals de Colombia estima una inversión de $10.000 a $15.000 millones.



“Queremos seguir siendo la marca más cercana para el consumidor con una imagen que esté a la vanguardia, más actual, que transmita modernidad y un estilo de vida real y más cercano. Puede que no todo sea perfecto, pero la felicidad es posible. Esa felicidad puede estar en la familia, en la naturaleza, incluso en momentos especiales al lado de un helado. Lo que realmente puede cambiar nuestras vidas es la actitud con la que asumimos cada momento”, afirmó Mario Niño, al explicar el espíritu de la renovación.



Según la empresa, desde su presentación en 1955, la imagen de Crem Helado ha atravesado por varias actualizaciones.



La última fue en 1999, sin dejar de evocar la cremosidad y apetitosidad de los productos. A esta versión se le sumó en 2004 el arco iris, encargado de transmitir toda la magia de la marca.



Dentro de esto último, desde 2013 se optó por reformular todo su portafolio para fortalecer el aporte nutricional de sus productos.



Esto, sumado a la nueva imagen que hoy presenta, le permitirá ofrecer una nueva propuesta mucho más natural asociada a productos sin colorantes, ni conservantes artificiales y con reducciones en los contenidos de azúcar, aseguró el presidente de Meals de Colombia, Mario Niño.



RENOVACIÓN DEL LOGO

​

La nueva imagen, que estará en los empaques de todos los productos, congeladores, carros tilines, timbos y camiones de reparto, entre otros elementos, conserva el rojo como color que predomina, pues la empresa considera que además de ser llamativo, representa la fuerza, el vigor y la energía de las nuevas generaciones, así como el placer. El blanco o crema, por su parte, representa la asociación con la leche, ingrediente base de los helados y su sustento nutricional. Con el blanco, Crem Helado reafirma que, además de divertidos, sus productos nutren, en línea con tendencias de la alimentación.



Bogotá