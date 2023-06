‘La industria farmacéutica local ha crecido casi 35%’

Las cifras de la industria farmacéutica en el país están en aumento, así le explicó Clara Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif), a Portafolio, quién además mencionó que el Gobierno juega un papel clave en el crecimiento de la producción de medicamentos en el país.



(Vea: Drogas La Rebaja: el camino para abaratar costo de los medicamentos).

¿Qué balance hacen de la asociación?

​

Esta asociación se creó en el año 2018 con el fin de representar a la industria farmacéutica nacional y local. En esa medida, el crecimiento de la asociación ha sido importante. En la actualidad contamos con 29 afiliados, de ellos 23 son plantas farmacéuticas en el país. Todos estos son productores de medicamentos.



¿Cómo está la reindustrialización de las plantas en el país?

​

A partir de la regulación para las plantas farmacéuticas, que son los informes 37 y 45 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se tuvieron que hacer reformas y esto produjo que las plantas ampliaran y mejoraran sus infraestructuras, así como su producción. Esto lleva a un crecimiento entre 30% y 35% en la industria en el país.

Además, estamos generando cerca de 47.000 empleos directos.



(Vea: Están falsificando medicamento Opdivo: lo que debe tener en cuenta).



¿Cómo está la producción de este sector?



El mercado farmacéutico tiene un valor de $19 billones de pesos, entre las unidades que se venden a nivel nacional y las importadas. De estos, la industria nacional aporta el 80% de las unidades que se consumen en el país. El otro 20%corresponde a las que se importan. En materia de valores, el mercado nacional solo recibe el 34%, es decir, se venden muchas unidades a muy bajo costo.



¿Por qué se da este fenómeno?

​

Porque estas farmacéuticas producen medicamentos de consumo masivo, todo lo que es dolor, inflamación, antibióticos; no muchos medicamentos de última tecnología.

Justo esto representa uno de los grandes aportes de la industria nacional, porque tiene la capacidad de producir los medicamentos que más se consumen.



¿Los medicamentos de alto consto suelen ser los que más se importan?

​

Sí, son el porcentaje que cuesta mucho más dentro del sistema y son los de alto costo: inmunosupresores, los de cáncer, entre otros, no es la especialidad de las industrias del país.



De hecho, es muy importante que se logre la migración hacia la fabricación de este tipo de medicamentos, sin dejar la producción de los del consumo masivo.



¿Qué se necesita para migrar a la producción de medicamentos de alto costo?

​

Se requiere un altísimo grado de inversión, una capacidad del talento humano y la posibilidad de hacer unas transferencias tecnológicas de plantas especializadas en otros países, porque sino, la curva de aprendizaje es mucho más larga.



(Vea: Caducan todas las vacunas de Johnson & Johnson contra el covid-19).



¿Qué papel juega el Gobierno en esto?

​

El Gobierno viene promoviendo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en la reforma de la salud la producción local, lo que debería pasar es que lo que está plasmado en los documento se convierta en realidad.



Es decir, que contemos con un Invima que no solo acompañe los procesos de certificación de las plantas, sino que en la producción de medicamentos se pueda tener oportunamente la parte regulatoria autorizada de los registros sanitarios de los productos.



Esto, para que los empresarios a nivel nacional y los que quieran invertir vean en el país un clima posible para traer esas inversiones y se pueda hablar de producir medicamentos biológicos y biotecnológicos.

Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, Clara Rodríguez Cortesía



Ahora se están construyendo cuatro nuevas plantas de producción, ¿en qué partes del país están y qué inversión hicieron?



Estarán principalmente en Bogotá y Barranquilla. El costo aproximado, más las ampliaciones, es de aproximadamente $500.000 millones. Son recursos privados de los empresarios.



¿En estas plantas se van a producir medicamentos de consumo masivo o piensan apostar por los de alto costo?

​

Es para producir medicamentos del plan de salud.



¿Qué proyectos se adelantan desde la asociación?

​

Al mismo tiempo en que nuestra infraestructura está creciendo, tenemos un programa de fortalecimiento del talento humano, para que se logren ocupar las plazas para operar las plantas.



¿Cuáles son los principales retos en las apuestas que tienen?

​

Necesitamos un Gobierno y un Invima acompañando las apuestas, porque si no, los procesos de producción se demoran y esto afecta todas las inversiones.



(Vea: Inflación anual de Brasil cayó a 4,18 % en abril).



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio