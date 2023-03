¿En qué va la regulación de las criptomonedas en Colombia?

Emilio Pardo, country manager de Bitso, plataforma mexicana para comprar, vender y usar criptomonedas, con operaciones en Argentina, Brasil, Colombia y México, dice que el país es protagonista en esa actividad y que están a la espera de los siguientes pasos luego de la realización de un espacio de prueba en la Arenera (Sandbox) de la Superintendencia Financiera con criptomonedas.

¿Cómo está el panorama de las criptomonedas en Colombia?

En Colombia hay dos mundos. El Sandbox (espacio de prueba de la Arenera) de la Superfinanciera y el de afuera. La mayoría de las empresas reconocidas están en ambos, por credibilidad, por darse a conocer y para evitar fraudes.

El Sandbox fue para que los reguladores vieran hacia dónde se mueve la industria y lo que se necesita.

Y el otro mundo, del día a día, donde pasan el 99% de las transacciones, pues el Sandbox es limitado pues es bueno desde la parte educativa y regulatoria pero solo tiene 5.000 usuarios. Sí es bueno pero desde el negocio faltó apetito. Lo que pasa hoy es que se venció el 7 de enero y esperamos qué dice la Superfinanciera de los siguientes pasos.

En la Cámara de Representantes se aprobó un proyecto de ley de criptoactivos y ahora pasó al Senado para que se discuta en este periodo y ahí veremos. Si se regula es un beneficio, no solo para las plataformas, sino para los usuarios.

¿Cómo participaron en el Sandbox?

Hicimos una alianza con el Banco de Bogotá para que los empleados y los clientes pudieran realizar cash in (retiro de efectivo) y cash out (ingreso de efectivo) fue pequeño pues el banco restringió por el lado de riesgo.

Pero es un mercado volátil y en un año los precios han caído más de 50%.

La variación no corresponde al tema de negocio. Es algo mundial. En las últimas semanas las cosas se han puesto mal en los mercados.

¿Ustedes quieren regulación de las criptomonedas en el país?

El ecosistema cripto es muy grande. Esperamos que haya pronunciamiento claro de lo que va a pasar y las reglas de juego, más que para nosotros, para los regulados.

Queremos ayudar a entender el negocio. Esto no es fácil y no podemos criticar al regulador pues esto es nuevo y hay que construir. Ademas, con el cambio de gobierno, que tiene una agenda legislativa fuerte, no creo que sea una prioridad un proyecto cripto.

¿Quieren ser vigilados?

Más que querer, es una necesidad para proteger al consumidor. Sabemos qué es tener un regulador en México, Argentina y países de Europa.

Sí quisiera tener a la Superfinanciera, el Banco de la República y la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda para tomar acciones, para proteger a los consumidores. Yo sé lo que hace Bitso, pero toda la industria no es igual de correcta.

El mercado de Colombia

Según Chainalysis, empresa de análisis, Colombia está en los primeros 15 países donde más se negocian criptomonedas. En Colombia el mercado podría estar por encima de lo que se negocia en acciones en la Bolsa de Valores de Colombia.

¿Cómo son sus clientes?

Tenemos personas naturales y empresas. El tratamiento y la necesidad es totalmente diferente. Hacemos análisis detallados para prevenir lavado de activos y vemos a qué se dedican.

