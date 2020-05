Crisis de clientes corporativos afecta las cuentas de Familia

Grupo Familia enfrentó al comienzo de la cuarentena la reacción de los consumidores por acaparar papel higiénico. Superada esa decisión irracional de compra, se adapta al nuevo ritmo del negocio, marcado por una baja en la demanda del segmento corporativo. Así lo explicó a Portafolio Andrés Felipe Gómez, el presidente de la compañía.



(El Grupo Familia alista otra sede de producción y logística).

¿Cómo han pasado esta coyuntura?



La verdad es que ha sido un verdadero reto. Prácticamente, antes de que el Gobierno así lo ordenara, tomamos medidas y en menos de 36 horas activamos el trabajo en casa. En el sector de industria, por las categorías y productos de primera necesidad teníamos que mantener vivas nuestras operaciones. Ha sido un reto adaptativo gigantesco de bioseguridad para proteger, en primera medida, a nuestros empleados y cuidar del portafolio que, si antes era crítico, ahora en medio de esta crisis sanitaria es clave ponerlo al servicio de los consumidores.



¿Cómo vivieron el acaparamiento del papel higiénico al comienzo de la cuarentena?



Eso no pasó solo en Colombia. Fue un síntoma que se dio prácticamente en todo el planeta. Muchas personas me han pedido una explicación, pero no hay una respuesta racional a este comportamiento, pero es una reacción al miedo, a la incertidumbre. Alguien que nos hacía acompañamiento en psicología conductual de masas nos explicaba que es una respuesta irracional, como un fenómeno de rebaño o comportamiento de manada. Y fue todo un reto atender estos picos de demanda.



¿Cómo se preparan para el nuevo ritmo que va a tomar el país en junio?



Respecto al nuevo normal del que todo el mundo habla, nos hemos ido configurando, aunque nos hemos adaptado casi en tiempo real por las categorías en las que participamos. Estamos comprometidos para seguir fortaleciendo esa cadena de suministros, promoviendo los cuidados entre los colaboradores. Hemos comunicado a todos nuestros empleados que no hacen parte de la primera línea que el regreso a las oficinas es por ahora indefinido. Y no menos importante, es que nos vinculamos a acciones solidarias. Por ejemplo, hemos impulsado la entrega de donaciones, y ayudas para personas que están en estado de vulnerabilidad.



¿Qué área del negocio no marcha para Familia?



Nuestra compañía sufre unos efectos muy importantes. Primero, el consumo se afecta en medio de estas crisis. Segundo, el poder adquisitivo de las familias se afecta y obviamente hay priorización de gastos, iniciativas de ahorro, elección de productos de la canasta básica en donde obviamente vamos a estar impactados de una u otra forma.



Además, nuestra empresa depende, de alguna u otra manera, de la salud de otras compañías. Tenemos una unidad de negocio muy importante que es la de relacionamiento institucional en la cual nuestros clientes son aerolíneas, restaurantes, hoteles y hospitales.



Pesa el 12% del total de las ventas. El efecto que llega al sector del turismo nos afecta. Pero nuestras proyecciones nos muestran una recuperación, aunque gradual.



¿Para este año?



No. Este año fue favorable en el primer trimestre, nos recibe la covid-19 con en estas compras de pánico. Además, en una compañía como la nuestra en la que cerca del 50% de las ventas están fuera de Colombia, la devaluación genera un efecto muy favorable. Claro que los costos se impactan también, pero a una velocidad diferente.



Aunque tuvimos un primer trimestre maravilloso, de aumento del 17% en las ventas frente a igual periodo del 2019, somos más moderados en la estimaciones para el segundo y tercer trimestre.



¿Entonces la recuperación gradual será en el 2021?



Este va a ser un año en el que prácticamente la economía de la región va decrecer y la recuperación puede ser desde finales del 2021 y primer semestre del 2022.

¿De cuánto fueron los ingresos en el 2019 y qué espera este año?



Fueron de $2,65 billones, un crecimiento del 11% frente al 2018. Haciendo las proyecciones, prácticamente semana a semana, en medio de la infinita incertidumbre, nuestra expectativa es que el crecimiento podría estar a diciembre en un dígito bajo, entre el 4 y el 6%.



¿Cómo se ha comportado el negocio por países?



El Grupo Familia tiene una presencia geográfica bastante amplia, desde Puerto Rico y República Dominicana en el Caribe, pasando por prácticamente todos los países de Suramérica, excepto Brasil. Digamos que el desempeño durante este primer trimestre del año sí cambia, efectivamente, de país a país por las circunstancias culturales, por cómo cada Gobierno ha moderado y administrado todas estas iniciativas de cuarentena y aislamiento preventivo, junto con otros factores como alta o baja dependencia del turismo, del petróleo, entre otras cosas.



Me atrevería a decir que países del Caribe como Puerto Rico o República Dominicana, todavía pese a la dependencia que tienen del turismo y que se han visto afectados, han sabido sortear muy bien en términos generales la crisis durante estas semanas.



Pero Ecuador, que posiblemente es el más afectado por el virus, con un nivel de endeudamiento importante y una altísima dependencia del petróleo, frente al resto de la región es el más perjudicado en esta crisis desde el punto de vista de nuestras categorías y de nuestra participación en ese país.



¿Hay alguna inversión que detengan?



Lo que hacemos entre muchas iniciativas para sortear esta tormenta es que los proyectos de inversión altamente demandantes de capital no los cambiamos, pero sí los diluimos en el tiempo, a 18 o 20 meses.



Por ejemplo, tenemos un proyecto muy importante de desarrollo de un nuevo centro productivo para declararlo como una nueva zona franca en el municipio de Rionegro, Antioquia. Tiene una inversión inicial entre el 2020 y el 2021 cercana a US$50 millones.



¿Van a recurrir a algún beneficio que ha otorgado el Gobierno para la crisis?



Por ahora no hemos tenido que abordar directamente ninguna de estas iniciativas.