¿Crisis de Monómeros pone en riesgo al campo?

La reciente crisis empresarial que atraviesa la agroindustrial Monómeros Colombo Venezolanos ha llevado a debatir algunas hipótesis sobre lo que podría llegar a suceder. Entre esas, la posibilidad de que la empresa pueda desaparecer del panorama productivo.



(Monómeros se acoge al plan de salvamento de empresas del Gobierno).

Es clave recordar que a la firma agroindustrial, con sede principal en Barranquilla, se le impuso una orden de control por parte de la Superintendencia de Sociedades al encontrar “irregularidades” económicas y administrativas. Esta decisión fue apelada por Monómeros, que también señaló que se acogerá al programa especial de salvamento del Gobierno Nacional.



Si bien sobre el papel es lejana la posibilidad de que se pierda la empresa, voces expertas del sector aseguran que la capacidad instalada de las demás firmas dedicadas a esta actividad puede garantizar la demanda de fertilizantes y la seguridad alimentaria del país.

“Es un mercado competitivo, ya que puede haber más firmas: nuevas que quieran entrar o las que ya existen que vean oportunidad de mercado, ya que buscarán recogerla. Eso no es tan fácil de hacer, pero el mercado siempre se ajusta”, dijo Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).



“Lo que queremos es que una empresa como Monómeros supere sus dificultades, porque son más de 1.600 familias que dependen de la compañía, pero sí esta firma u otra saliera del mercado, ya será de la velocidad de cómo reaccionen los competidores”, agregó el líder gremial.



Recientemente, empresas del sector como Yara, manifestaron su compromiso con el abastecimiento de fertilizantes y la seguridad alimentaria de Colombia.



“El mercado colombiano aún puede mantenerse en competencia perfecta, con la cantidad de jugadores que ya existen y las condiciones favorables que todos tienen para importar fertilizantes a 0% de arancel (...)Ahora bien, en la medida en que sepamos articularnos para suplir la demanda que requiere el país en su producción agrícola, no habría ningún riesgo para la seguridad alimentaria. Yara tiene la posibilidad de entregar 1 millón 200 mil toneladas al año, pero fácilmente podríamos aumentar esa producción en otras 100 mil toneladas”, dijo a Portafolio, Marcelo Altieri, vicepresidente senior de Yara para Latinoamérica.



La empresa Acepalma también reconoció la coyuntura de Monómeros como “una gran oportunidad” para la cual confesaron “estar lista” para asumir el reto.



De acuerdo con la Cámara Procultivos de la Andi, el mercado en Colombia de fertilizantes edáficos está compuesto entre cinco a siete empresas.



Dentro de esta cámara sectorial están Yara Colombia, Colinagro y Precisagro, las cuales, de acuerdo con María Helena Latorre, directora de Procultivos del gremio industrial, estas empresas representan alrededor del 70% del mercado colombian de los edáficos (que se aplican al suelo).



MONÓMEROS DICE QUE NO ESTÁ EN QUIEBRA



Tras haberse postulado a un proceso de salvamento con el Gobierno Nacional, la empresa señaló que “no está en quiebra” y que lo que busca con el plan es “llegar a un acuerdo con los principales grupos de interés para asegurar la continuidad del negocio, los empleos y proteger la seguridad alimentaria del país”.



Roberto Casas Lugo