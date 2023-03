Avianca no estaría contratando a los empleados de Viva, pero Latam sí

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró en una entrevista para EL TIEMPO que tras la suspensión de operaciones de la aerolínea Viva Air, varios de sus empleados estarían siendo reubicados en otras empresas del sector.



No obstante, Avianca, la empresa con la que estaba adelantando una integración Viva Air, no estaría contratando a dichos empleados.

Reyes, en primer lugar, aclaró que la 'low cost' aseguró que tiene los recursos para liquidar a los empleados. "Ya teníamos un tema económico garantizado. Yo no tengo certeza si eso ocurrió. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo está adelantando todas las averiguaciones sobre si esto ha ocurrido", destacó.



Asimismo, el jefe de la cartera de Transporte aclaró que, a diferencia de Avianca, Latam sí estaba contratando algunos de los empleados de la 'low cost'. Reyes aseguró que Viva no va a volver a operar, "no tiene aviones, no tiene empleados y no tiene recursos, no más las deudas. ¿Cómo podría operar?, ¿quién le va a dar aviones para hacer la operación? Sin embargo, de todo se ve en la viña del Señor".



Reyes también aclaró que hay una serie de trabajadores que presentaron una denuncia contra la Aerocivil y el Ministerio de Trabajo por no haber actuado con prontitud. "Hemos hecho un control de tutela, hemos advertido, solicitado, celeridad en la toma de decisiones, hemos actuado en el marco, en las competencias, y la Aeronáutica en su proceso de integración en las dos fases que se han tenido", aseguró.

