Cruz Verde frena suministro de medicamentos No PBS a Sanitas por deuda

Droguerías y Farmacias Cruz Verde, dispensador de medicamentos, tecnologías e insumos de Sanitas EPS, informó que ya no seguirá suministrando sus productos a esta entidad prestadora de salud, pues tienen una deuda por concepto de medicamentos e insumos No PBS por 400 mil millones de pesos.



"Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS para pagar la cartera adeudada, no ha sido posible su saneamiento", confirmó la farmacia en un comunicado.



Cruz Verde también asegura que la EPS tampoco ha atendido a los acuerdos.



Hasta el momento, la empresa había asumido los costos de los medicamentos para evitar un colapso y la desatención de los pacientes, sin embargo, los costos superaron la capacidad y no han logrado importar algunos productos e insumos. Es decir, Cruz Verde no dispone de algunos productos.



Por esta razón, la empresa, a partir del 15 de noviembre, frenará suministro de medicamentos No PBS.



"La compañía se ha visto obligada a adoptar esta medida que tiene alcance en relación con Sanitas EPS respecto a lo No PBS con finalidad de que la dispensación a clínicas y otras entidades clientes de Cruz Verde pueda continuar operando con normalidad", concluyó el comunicado.



Los medicamentos No PBS son aquellos que no están incluídos en el Plan de Beneficios en Salud.



PORTAFOLIO