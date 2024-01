Cómo será el regreso de Crystal Cruises a Colombia después de la pandemia

Tras retirarse en Pandemia, Crystal Cruises regresa a aguas colombianas bajo la sombrilla de A&K Group. En entrevista con Matías Lira, vicepresidente Senior de Ventas para Latinoamérica de Crystal Cruises, el directivo habló sobre las expectativas en el país y la expansión de su flota.



¿Por qué regresaron a Colombia tras su salida en pandemia?



Crystal fue la marca de cruceros más premiada en todo el mundo por más de 30 años y nosotros la adquirimos con sus dos barcos. Hemos tenido mucho éxito.



(Lea: Franquicias, el camino para la expansión de Mundo Único).



En nuestro plan estaba lanzar la marca al mercado en todo el mundo, específicamente en Latinoamérica porque las personas la aman. Más del 70% de las personas que viajan en un barco Crystal vuelven porque les encanta.



¿Han hecho inversiones?



Más de 160 millones de dólares en todas las áreas del barco.



¿Cómo han recibido estos cambios los turistas?



Los barcos han tenido un retorno muy exitoso. Las personas que conocían a Crystal como Crystal Society Members, el pasado club de huéspedes, les han encantado los cambios que le hemos hecho al barco.



Las personas que no habían conocido a Crystal antes y no habían visitado un crucero, quedan sorprendidos con el nivel de calidad que damos en nuestra gastronomía y servicio. Nuestros turistas cuando viajan en el barco sienten que están en un hotel lujoso y no en un barco.



(Siga leyendo: Ecopetrol emite 1.850 millones de dólares en bonos de deuda pública).



¿Cuál es su valor agregado?



No somos de lujo, somos excepcional, porque el lujo es muy subjetivo.



Nos enfocamos en hacer un servicio muy diferente a los demás y que el cliente se sienta muy especial abordo, esa ha sido nuestra meta que hemos cumplido hasta el día de hoy y lo seguiremos haciendo.



¿Cuál es ese diferencial?



Es un barco que no tiene competencia. Normalmente un barco para la cantidad de pasajeros que manejamos tiene menos espacio abordo. Tenemos variedad de restaurantes, shows, música en vivo, entre otros.



¿Cuándo llegan al país?



El 22 enero estamos visitando a Cartagena y lo haremos otras veces que el barco esté visitando el Caribe.



(Lea: Boeing de crisis en crisis: reportan irregularidades en aviones 737 Max).



¿Dónde empiezan las salidas?



En Miami, San Juan, Barbados, San Diego se hace el cruce por el Canal de Panamá y visita a Cartagena.



Es una oportunidad para mostrarles a los extranjeros el país, y que los colombianos salgan desde Cartagena o lleguen a ella.



Estas visitas se hacen en el invierno americano para que las personas puedan disfrutar el clima que tiene La Heroica.



¿Cuál es la ruta?



Depende del clima. Tenemos dos barcos y estos siguen al sol, donde el clima esté mejor ahí vamos a estar. Por ejemplo, en meses de verano en Norte América estamos en el Mediterráneo o Europa Norte. En los meses de invierno estamos en el Caribe, Australia, Nueva Zelanda. En el otoño estamos en Canadá o Inglaterra y en primavera estaremos en Alaska.



Siempre nos aseguramos que los huéspedes puedan tener los mejores ambientes en todo el mundo.



(Más: Duolingo reemplaza contratistas por IA para crear contenido en la app).



¿Qué incluyen las tarifas?



Las comidas, el entretenimiento abordo, las bebidas, las propinas, los impuestos, cargos de los puertos, entre otros. Lo único con cargo adicional son las excursiones abordo, el Spa y las tiendas.



¿Cómo ven el mercado colombiano?



El mercado latinoamericano es muy atractivo y pensamos que somos la línea de cruceros perfecta para atenderlo porque nuestra tripulación es muy internacional. Nuestros viajeros se sienten en casa hablando con el personal en su idioma.



Además, al mercado colombiano le gusta viajar en lujo y nosotros cumplimos con esa característica.



¿Cuáles son sus expectativas con el regreso?



Estamos muy entusiasmados con el éxito que hemos tenido. Las personas han tomado muy bien el regreso de una marca tan reconocida y que esté bajo el nuevo dueño que es A&K Group que conoce el mercado de lujo.



Nuestras expectativas son que sea igual de exitoso que antes, pero ofreciendo un mayor espacio que cualquier otra línea que esté navegando.



(Más: Corona ha movilizado 300 contenedores en 2024 para mover sus ventas en otros países).



Con la llegada al país, ¿cómo esperan cerrar este año?



Es un tema confidencial. Pero 2023 fue un año de lanzamiento en el que hicimos muchos gastos de renovación de los barcos. En materia de ventas estamos a un nivel muy decente especialmente por el lanzamiento.



En 2024 estamos muy enfocados para seguir desarrollando nuestro mercado. También tenemos confirmados cuatro barcos nuevos que van a estar navegando desde el 2026 al 2029, uno nuevo cada año.



¿Viajar en crucero es costoso?



Creo que es un tema de educación. El cliente debe ver el valor que tiene un crucero.



(Le puede interesar: Musk se defiende de informe y dice que no hay 'ni rastro' de drogas en su cuerpo).



Lo que cuesta un hotel de cinco estrellas más comidas, bebidas o entretenimiento es mucho más caro, lo que demuestra que una experiencia en tierra es más cara que en el mar.



Un crucero puede salir en promedio de $500 a $700 dólares por día. Es un valor inmenso cuando consideras que no necesitas tomar taxis para moverte por toda la ciudad, ni pagar cada comida o bebida que monta hasta miles de dólares por día.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio