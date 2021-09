CSS Corp, Auxis y Taskus, algunas caras del nearshoring

Archivo particular

Las empresas de diversos sectores que han llegado al país a través de la estrategia de Nearshoring han aterrizado en Barranquilla, Bogotá y Cali.



Recientemente en la capital del Atlántico , CSS Corp, proveedor global de servicios tecnológicos y experiencia del cliente, hizo la apertura de su nuevo centro de entrega global en Colombia. El nuevo centro aprovechará el talento local altamente calificado con capacidades multilingües para ofrecer soporte técnico y servicios de TI a los clientes. Esta medida es parte de la estrategia de expansión global de la compañía.



Con este lanzamiento, CSS Corp ahora tiene cuatro centros de entrega en América Latina - tres en Costa Rica y uno en Colombia. El equipo de servicio al cliente y del helpdesk estará compuesto por 150 agentes quienes apoyarán a los clientes de WorldLine en España y México y en el plazo de dos años, la firma espera contar con hasta 500 empleados.



En el caso de Bogotá, se espera que en 2021 la llegada de proyectos de inversión extranjera retome su crecimiento y se encamine a los niveles registrados antes del inicio de la pandemia.



“Estimamos que en Bogotá en el presente año los flujos de IED nueva y de expansión en Bogotá Región crezcan entre 26% y 38%”, dijo Mauricio Romero, director ejecutivo (e) de Invest in Bogota.



En los primeros cuatro meses, llegaron 15 proyectos desde EE. UU. con una inversión por US$ 333 millones a la capital del país. Además en el mismo periodo concentró casi el 80% de los proyectos que recibió la nación.



Recientemente la firma Auxis, que ofrece servicios de consultoría y outsourcing en más de 10 industrias y que está basada en el sur de la Florida hace más de 24 años en el mercado abrió en Bogotá un centro de servicios compartidos de BPO y ITO para funciones de finanzas y contabilidad, servicio al cliente, RPA, desarrollo de software y operaciones de IT, en el que también incluyen soporte técnico e infraestructura para y en la nube. La compañía planea contratar más de 50 posiciones en los próximos seis meses en Colombia y, a pesar de que algunas de estas posiciones podrán ser contratadas de manera remota, la mayoría de ellas estarán basadas en la ciudad.



En Cali, ya aterrizó Taskus una firma de EE. UU del sector BPO que tendrá al Valle como su nuevo centro de contact center.



EL VALLE DE CONQUISTA



Durante una semana, Invest Pacific estará en Miami, Dallas y Houston promoviendo junto a ProColombia las ventajas competitivas de la región ante potenciales inversionistas de compañías tecnológicas, de contact center y manufactureras, de los

EE. UU. En Texas tendrán 18 encuentros empresariales con compañías de BPO y Tecnología, así también con expertos de industria, fondos de capital y entidades multiplicadoras, también reuniones con compañías del sector Metalmecánica y Farmacéutico.



