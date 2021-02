¿Cuál es hoy el operador con mejor internet móvil en Colombia?

Para los operadores de telecomunicaciones, las mediciones internacionales son el termómetro para establecer su impacto real en el servicio y percepción de los usuarios de ahí su importancia y variaciones periódicas.



(Pulso de operadores por la llegada del 5G a Colombia).

Según el más reciente reporte de Opensignal publicado en enero de 2021, Tigo es actualmente el que mejor desempeño tiene, tras alcanzar 6 de los 7 reconocimientos que otorga esta medición.



Mientras en el reporte de 2020 Tigo solo logró un reconocimiento para el mismo periodo; en el diagnóstico de 2021 prácticamente arrasó con casi todos los indicadores que se estudian.



El reporte de Opensignal reconoce que, “en los últimos reportes, hemos visto a Claro dominando el panorama de la experiencia de redes móviles en Colombia. Pero en nuestro último análisis muestra que Tigo ha surgido como líder del mercado”. Todo esto en el lapso de un año.



(Colombia, con alta concentración del mercado de telecomunicaciones).



Un ejemplo es la medición a la Experiencia de Video Móvil. Según Opensignal, “Tigo pasó del último lugar a ser el ganador del premio a la mejor Experiencia de Video móvil. Tigo ocupó el primer lugar en nuestra medición, con una impresionante mejora de 6,3 puntos en su puntaje mejorando su calificación de ‘Bueno’ a ‘Muy bueno’.



¿Qué significan estos resultados para los usuarios? Implica que los usuarios que utilizan las redes móviles de Tigo disfrutaron, en general, de mayores velocidades en carga y descarga de datos, y de una mejor experiencia de servicio en video, juegos en línea y aplicaciones de voz como WhatsApp, Skype, entre otras.



“Tigo, una vez más, demuestra que una empresa de hechos tangibles. No de discursos. No de palabras. No de trinos graciosos. ¡De hechos! Podemos decir que tenemos la red móvil con los mejores estándares de calidad en Colombia. Y lo dice una compañía independiente, un estándar global que mide la experiencia de red móvil, y que en el país hizo más de 800 millones de mediciones y utilizó más de 239 mil dispositivos”, señaló Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



De igual forma, se destaca el excelente resultado en el apartado de disponibilidad 4G; que mide el porcentaje de tiempo que los usuarios disfrutan de la red 4G. En este indicador, Tigo presenta un crecimiento de 5,6 puntos porcentuales, alcanzando el 85,8%, lo que lo sitúa como líder destacado en esta categoría.



VELOCIDAD



Para los usuarios, el estándar de velocidad para ver o descargar contenidos desde el celular resulta un valor fundamental. Los datos de Opensignal fueron calificados como “impresionantes”. Según el consolidado de Opensignal, la experiencia de velocidad de descarga de 18,8 Mbps, 5,4 Mbps más que en el informe anterior. Esto configura un récord para los operadores en Colombia.



Según Opensignal, con este impulso, los usuarios de Tigo ahora disfrutan velocidades de descarga 28% más rápidas que sus contrapartes en Claro y 70,1% más rápidas que Movistar, en promedio. Sumado a esto, Tigo también venció a sus competidores en la categoría velocidad de carga, ya que sus usuarios gozan de una velocidad promedio de 6 Mbps, 0.9-1 Mbps.



“Al momento en que un usuario busca opciones para internet móvil se fija, usualmente, en dos cosas: una red que le permita ver videos sin que se pause y una red que sea rápida, en que los tiempos de carga para cargar o descargar información sean veloces. La red de Tigo, gracias a nuestro despliegue en la banda de 700 MHz, cumple de forma sobresaliente con estas condiciones”, explicó Marcelo Cataldo.



INVERSIÓN Y DESPLIEGUE



¿Y cómo se lograron estos históricos resultados? Con dos factores: inversión y despliegue. En 2020, un año marcado por una pandemia y la reducción de los gastos en las empresas, Tigo se la jugó por la conectividad de los colombianos e inició el más ambicioso despliegue de red móvil que haya hecho en el país.



En menos de un año, (porque el despliegue arrancó en abril) Tigo ya logró activar más de 2.300 antenas en la banda de 700 MHz. Para darse una idea del impacto que está teniendo esta renovación tecnológica, desde que se inició el despliegue ya se han logrado cerca de 10.000 km2 adicionales de cobertura LTE, lo que serían 64 veces el área de la ciudad de Barranquilla.



Si se compara con las otras compañías que también lograron espectro en la banda de 700 MHz, Tigo prendió 8 veces más antenas en esta banda. En la parte rural se triplicó la cobertura. Por ejemplo, solo en el departamento de Bolívar la cobertura creció 138 km2. Sumado a esto, con la red 700 se han cubierto más de 11.000 kilómetros de carretera en las vías principales del país – lo que equivale a más de 26 viajes entre las ciudades de Bogotá y Medellín.