Cuánto vale la nómina del Junior, el nuevo campeón del fútbol colombiano

Este miércoles 13 de diciembre, Junior de Barranquilla se consagró campeón del torneo Clausura del fútbol colombiano al vencer 5-3 en la tanda de penales al Deportivo Independiente Medellín, luego de un empate global de 4-4.



Este triunfo marca el décimo título para el 'tiburón' en la liga profesional colombiana y garantiza su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.



El delantero Carlos Bacca, de 37 años, quien anotó dos goles en el primer partido de la final, expresó con lágrimas: "He pasado momentos duros, mi mamá quería verme campeón nuevamente en Junior... ella está en el cielo y no me ha visto. Hoy es el primer día que lloro por mi vieja".



En el partido de ida, Junior prevaleció 3-2 en Barranquilla, pero en la vuelta en Medellín cayó por 2-1, lo que llevó la definición a los penales.



El portero uruguayo Santiago Mele fue crucial al detener el cobro del capitán del DIM, Daniel Torres.



A pesar de las críticas recibidas tras su retorno al fútbol colombiano a mediados de 2022, Bacca, exatacante del AC Milán y del Sevilla, sumó un total de nueve goles durante el Clausura.



Junior superó un año tumultuoso, marcado por la salida del mediocampista Juan Fernando Quintero y el despido del entrenador Hernán 'Bolillo' Gómez.



Arturo Reyes, conocido de la casa, asumió el cargo y llevó al 'tiburón' a su décima corona.



Valor en el mercado de la nómina del Junior

De acuerdo con el portal Transfermarkt el Junior de Barranquilla cuenta con 32 jugadores en la plantilla, con una edad media 27,2 y un único jugador internacional.



A continuación le compartimos en detalle el valor en euros de cada jugador.



1. Santiago Mele- Portero: 1,80 millones €

2. Jefersson Martíne- Portero: 350 mil €



3. Sebastián Araujo- Portero: 50 mil €

4. Jaime Acosta- Portero: 50 mil €

5. Brayan Ceballos- Defensa central: 850 mil €



​6. Jermein Peña- Defensa central: 850 mil €



7. Emanuel Olivera- Defensa central: 550 mil €



8. Gabriel Fuentes- Lateral izquierdo: 1,20 millones €

9. Edwin Herrera- Lateral izquierdo: 750 mil €



10. Walmer Pacheco- Lateral derecho: 800 mil €



11. Nilson Castrillón- Lateral derecho: 350 mil €



12. Yeferson Moreno- Lateral derecho: 75 mil €



13. Homer Martínez- Pivote: 750 mil €



14. Jhon Vélez- Pivote: 600 mil €



15. Didier Moreno- Pivote: 550 mil €



16. Diego Mendoza- Pivote- 100 mil €



17. Léider Berrío- Mediocentro- 550 mil €



18. Fabián Ángel- Mediocentro- 550 mil €



19. Léider Berdugo- Mediocentro: 500 mil €



20. Carlos Sierra- Mediocentro: 400 mil €



21. Kevin Padilla- Mediocentro: 250 mil €



22. Déiber Caicedo- Extremo izquierdo: 2,80 millones. €



23. José Enamorado- Extremo izquierdo: 1,20 millones. €



24. Luis González- Extremo izquierdo: 650 mil €



25. Fredy Hinestroza- Extremo izquierdo: 400 mil €



26. Omar Albornoz- Extremo izquierdo: 400 mil €



27. Pablo Rojas- Extremo izquierdo: 350 mil €



28. Vladimir Hernández- Extremo izquierdo: 350 mil €



29. Andrey Estupiñán- Extremo izquierdo: 350 mil €



30. Gonzalo Lencina- Delantero centro: 700 mil €



31. Steven Rodríguez- Delantero centro- 550 mil €



32. Carlos Bacca- Delantero centro- 450 mil €



De todos los jugadores, los cinco más costosos son Déiber Caicedo, Santiago Mele, José Enamorado, Gabriel Fuentes y Brayan Ceballos, mientras que los de menor valor son Sebastián Araujo, Jaime Acosta, Yeferson Moreno, Diego Mendoza y Kevin Padilla



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio