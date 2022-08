¿Cuáles han sido los principales retos de la facturación electrónica?

La empresa Siigo cumple 34 años de trayectoria en el mercado y para celebrar este aniversario busca fortalecer su presencia en la región.



En diálogo con Óscar Plaza, country manager de Siigo, el ejecutivo se refirió al avance que han tenido a lo largo de los años, asimismo destacó los servicios que ofrecen y los planes que tienen para los próximos años.



¿Cómo ha venido creciendo la empresa?



Esta empresa nació en Colombia hace ya 34 años y empezamos como una solución legacy, de escritorio, y con el tiempo fuimos evolucionando. Hoy Siigo es una plataforma 100% en la nube, que presta sus servicios a empresas y a contadores de toda Latinoamérica, haciendo presencia en países como Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y México.



¿Cuál es su foco principal y qué soluciones tienen?



Nuestro principal propósito es transformar la vida de contadores y empresarios, todo a través de la tecnología. Nuestra meta es ayudarles a optimizar sus procesos y que sean más eficientes. Siigo nace principalmente como un software contable, pero también tenemos una herramienta de gestión administrativa y financiera. Asimismo, con el fin de cumplir con las normativas de cada país, hemos entrado en la parte de facturación y nómina electrónica, herramientas que no solamente ayudan a cumplir la parte gubernamental de cada país, sino que también les permite a los negocios poder expandir su operación mucho más fácil y de manera eficiente.



¿Cómo ha sido el antes y después de la pandemia para la empresa?



El 2020, sin duda, cambió la forma en que muchas empresas venían trabajando, no solo en Colombia sino en todo el mundo. No obstante, en Siigo veníamos trabajando desde la virtualidad con los contadores antes de que iniciara la crisis sanitaria, lo que ayudó a que muchos se adaptaran a la situación. Ahora bien, llega el covid y golpea a muchos negocios, mientras que otros tuvieron que acelerar su proceso de adopción digital.



¿Tuvieron un incremento de nuevos clientes?



De hecho en los últimos tres años nos hemos expandido mucho. En la actualidad contamos con 1.200.000 clientes en toda Latinoamérica de esos 350.000 son pymes de Colombia que están confiando en Siigo. Cabe destacar que nuestro equipo de trabajo también ha venido creciendo. Hoy contamos con un grupo de 2.800 colaboradores, de los cuales más del 20% está enfocado en innovación.



¿Cómo se han venido adaptando las empresas?



Nuestra plataforma es escalable y fácil de usar. Nuestros usuarios se han podido adaptar muy bien a ella puedan adaptar a ella. Además, este tipo de tecnología en la nube permite que se puedan optimizar costos.



¿Se necesita descargar alguna aplicación?



La gran ventaja es que al ser una solución en la nube se puede acceder básicamente desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Solo se requiere tener un usuario y una clave de ingreso al sistema.



¿En qué ciudades hacen presencia en el país?



Nuestra participación está distribuida de la siguiente forma: Bogotá, 54.22%; Antioquia, 12.97%; Valle del Cauca, 5.91%; Atlántico, 4.26%, y Santander, 3.31%. Por actividad económica: ferreterías, 16.23%; tienda de abarrotes-supermercados, 19.88%; tiendas de ropa y calzado, 9.45%; droguerías, 6,23%; y agricultura y ganadería, 5.35%.



¿Cuáles han sido los retos que han tenido con la facturación electrónica?



Uno de los grandes retos ha sido llevar a las pymes a entender, querer y confiar en la facturación electrónica. Sin duda, el miedo más generalizado es la creencia que al entrar en la facturación electrónica nos controlarán más y no es eso, realmente es una forma de expandir los negocio.



¿Cómo esperan celebrar este aniversario?



Celebramos nuestro aniversario a lo grande son 34 años de una empresa colombiana que hoy tienen presencia en varios países. Queremos seguir llegando a más empresas por ello tendremos ofertas de celebración.



¿Qué viene para Siigo?



Seguir creciendo, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. De hecho estamos trabajando para fortalecer la operación en México y para ello acabamos de adquirir una compañía en ese país. Asimismo, en los próximos años el plan es llegar a los 4 millones de empresas.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO