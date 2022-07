Mujeres piloto, cerca del 10 % de capitanes en aerolíneas en el país

En la industria de la aviación se han visto distintos cambios en el personal a lo largo de la historia. Por ejemplo, anteriormente se delimitada la forma de vestir (pantalón para hombres, y falda y tacones para las mujeres), además de cómo peinarse y maquillarse.



Incluso, años atrás las mujeres únicamente podían dedicarse a trabajar como auxiliares de vuelo y los hombres como pilotos.



Con los años han llegado cambios, las tendencias se han ido perfilando en pro de la comodidad y avanza igualdad en relación con los trabajos, y Colombia no es la excepción.



Aunque es poco usual, cada vez son más las mujeres capitanas al mando del avión. Por ejemplo en Viva, el 10% de los pilotos, son mujeres, cifra que incrementó 7% en los últimos tres años. En general la organización intentan tener paridad en los puestos de trabajo, resaltando la capacidad de realizar su trabajo más no su sexo, por eso la compañía está conformada hoy en 58% (hombres)y 42% (mujeres), cifra que espera mejorar con los años.



Ahora bien, en el equipo de Avianca hacen parte 4.820 mujeres de más de 24 países y más de 89 de ellas son pilotos de en las flotas Airbus320 y Boeing787.



A nivel general, Avianca cuenta con cerca de 1.550 pilotos en su operación global, lo que significaría que cerca del 6% son mujeres.



Sobre paridad en la labor de tripulante de cabina, la aerolínea roja cuenta con 2.212 auxiliares de cabina, de ellos, 684 son hombres (31%) y 1.528 (69%) son mujeres. Adicionalmente, en términos de equidad de género, Avianca se adhirió a la iniciativa 25by25 de IATA que busca lograr la diversidad de género en la industria.



“La meta es aumentar el porcentaje de participación de la mujer en puestos directivos y en áreas con pocas mujeres a un mínimo de 25% para el año 2025”, asegura la compañía.

Además, Avianca asegura que desde su estrategia de Sostenibilidad y a través de la alianza con la Fundación She Is y la Nasa, han promovido “desde sus primeros años a las niñas y jóvenes para se acerquen a esta industria y se inspiren para ser parte de ella en el futuro”, añade.



En el caso de Latam, Diana Palacio, gerente de recursos humanos de Latam Colombia, asegura que dentro de las metas del Plan de Inclusión y Diversidad de Latam a 2030, la organización tiene la meta de contar con 10% de mujeres en el rol de tripulante de mando.



“Esta es una meta muy retadora en el sector, que maneja un promedio mundial de 6% de mujeres en estos roles actualmente”, indicó la gente.



A su vez María Lara, directora de Asuntos Corporativos de Latam Colombia, asegura que la compañía esta empujando al mercado laboral para encontrar tripulantes de mando que se incorporen a la compañía.



“Pero al mismo tiempo generaremos educación a través del trabajo con niñas en edad escolar para que puedan entender que pueden tener acceso a carreras de este tipo”, indicó Lara.



Además, según cifras del sector, hoy existe mayor participación de las mujeres en las escuelas de aviación. Además, los procesos de selección de mujeres copilotos la proporción de participación actual es alrededor de un 25% de mujeres.

Archivo particular

Otros roles desempeñados

En Viva se ha evidenciado una mayor participación de las mujeres en roles como técnicas de mantenimiento, ingenieras aeronáuticas y oficiales despachadoras de aeronaves.



“Además, dentro de la compañía tenemos cargos de altísima importancia que antes eran ocupados por hombres como jefe de combustible, jefe de planeación de mantenimiento y jefe de programación de tripulaciones; que hoy son ocupados por mujeres altamente capacitadas que enfocan todos sus esfuerzos en brindar un servicio de calidad para garantizar una operación segura”, señala al respecto Paola Giraldo, VP de personas de Grupo Viva.