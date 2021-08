Cuenta de ahorro del Banco Caja Social tendrá cero costo

El Banco Caja Social anunció que uno de sus producto estrella, la Cuenta de Ahorro Amiga, ahora no tendrá ningún tipo de cuota de manejo ni costos en retiros en la red propia de ATM y en los cajeros Servibanca.



(‘Esta crisis, por la covid-19, nos hizo dar un paso atrás enorme’).

De acuerdo con Diego Fernando Prieto, presidente del Banco Caja Social, esto significa que los clientes actuales y los que se quieran sumar van a tener un paquete con apertura y manejo sin ningún costo con el objetivo de promover el ahorro.



Lo retiros por ATM no tendrá costo en los 730 cajeros propios y además para los retiros en la red Servibanca con 2.200 cajeros, así como a través de corresponsales, App y canales digitales, así como la gratuidad de las transferencias bancarias web y App.



Recordó que de los 2.200.000 clientes el 85% son de mercados populares, con ingresos inferiores a los dos salarios mínimos mensuales.



(Clientes del Banco Caja Social deberán renovar sus tarjetas débito).



“Nuestra apuesta es cerrar el 2022 con 2,5 milllones de clientes y a mediano plazo, es decir hacia el 2025, es consolidar 3,4 millones de clientes”, dijo el directivo.



Aseguró que el banco ocupa el primer lugar en materia de servicio y eso es consistente con el posicionamiento de la marca.



Además, reveló que la captación masiva del banco, no de empresas ni constructor, ascendió a $11,2 billones de los que el ahorro sumó $7,3 billones.



El presidente del Banco Caja Social dijo que desde la gestión del riesgo esa captación es atomizada y estable, lo que confirma la percepción de confiabilidad de los clientes.



EFECTO DE LA PANDEMIA



Para el presidente del banco, estos 18 meses de pandemia han sido la oportunidad de confirmar la convicción de trabajar por los colombianos y se ha puesto a prueba una actuación coherente que busca el bien común y los intereses de los clientes.



“Siendo una empresa de Fundación Social el propósito ha sido complejo, desafiante y nos ha permitido consolidarnos”, asegura el directivo.



Y advierte que el 2020 no fue fácil pues afectó los resultados de la institución, pero en ningún caso poniendo en inquietud una relación de solvencia construida en años y enfatiza que se tomaron decisiones realmente diferentes a otros actores.



La principal, dice, es que la institución “ayudó en la condonación de intereses y algunos seguros y se metió la mano en el patrimonio por $300.000 millones para pagar parte del capital de la deuda de los clientes entre junio y diciembre, no contra intereses de las deudas sino del capital. Creo que pocos en el mundo hicieron eso”.



Ese esfuerzo complementado con el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) ha permitido acompañar a los clientes en esta situación y eso se ha visto reflejado este año, dice Prieto.



Aseguró que se tuvo un primer trimestre de este año de reactivación y las cifras lo muestran, pero el segundo trimestre fue fuerte por el nuevo pico de la pandemia y la insatisfacción social en el país que afectó las dinámicas económicas. Aseguró que el primer semestre fue positivo e importante y seguimos consolidando el mensaje de solidez.



Para Prieto, el PAD evidentemente jugó un papel importante “y fue complementario al esfuerzo que por iniciativa propia hicimos de los $300.000 millones”.



También aseguró que la decisión el banco genuinamente orientado busca acompañar de la mejor manera a los clientes y “utilizaremos otros instrumentos para hacerlo”.



Pero aclaró que en los últimos meses para muchos clientes las redefiniciones fueron valoradas, pero anunciaron que ya podían pagar sus obligaciones y no necesitaban redefinir las condiciones e las obligaciones.



También anunció que la transformación tecnológica del banco aumentó 100% los clientes digitales, que ahora son 600.000. Lo anterior pone en evidencia, dijo, que lo digital es ampliamente valorado y que dicho “desarrollo no se hace como un fin sino como elemento de estrategia y de diferenciación de cómo los queremos ayudar”.



Dijo que se está utilizando una plataforma de talla mundial back base en la que se desarrollan los canales App y Web, acompañado de un proceso de capacidades digitales entendiendo nuestros mercados misionales y estratégicos.



En este sentido anunció que pronto se darán a conocer alianzas con fintech, dándole fuerza al tema de la ciberseguridad y desarrollando data y analítica avanzada para fortalecer la propuesta de valor.



Anunció que de acuerdo con los cálculos, para los próximos tres años se invertirán $140.000 millones y se realizarán inversiones recurrentes y continuadas por una tercera parte de ese valor.



PRESENCIA FÍSICA



Los clientes del Banco Caja Social tienen acceso a 260 sucursales en 70 municipios del país, 2.700 corresponsales bancarios, acceso a 3.400 cajeros electrónicos con un cubrimiento en 770 municipios.



El presidente de la entidad financiera dijo que con la estrategia de omnicanalidad se complementará con otras formas de presencia física.



“Nuestro tamaño y número de oficinas es el ideal y para consolidarse, tal vez se deba mejorar en algunos territorios y no tenemos necesidad de optimizarla (disminuirla). Eso se complementa con lo digital para desarrollar productos más sencillos, económicos y seguros.



Anunció el banco tiene 500.000 clientes microempresarios y desde la perspectiva de la gestión de riesgo, sabiendo que “ellos han sido más vulnerables, hemos sido prudentes y apoyados por el FNG, hemos mantenido el flujo de desembolsos con las tasas más bajas del mercado”.