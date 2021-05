Cueros Vélez, a la expectativa de un buen segundo semestre

Cueros Vélez entra a la onda de la moda responsable. “Queremos crear consciencia en la mente de los consumidores y en la industria de que existen diferentes materiales alternativos y técnicas que nos permiten mejorar nuestros procesos y productos desde la sostenibilidad”, dice Juan Raúl Vélez, presidente de la empresa.



(Exportar pieles, el nuevo reto de Cueros Vélez).

Plantea sus preocupaciones sobre el impacto del paro y anuncia planes de expansión.



¿Cómo se traduce la moda sostenible en producción y artículos para el cliente?



La moda responsable está en toda nuestra cadena de valor.



Desde el diseño, pasando por el uso y tratamiento de las pieles, en nuestra planta con el uso óptimo de recursos naturales; utilizando materiales sostenibles en nuestros productos, etiquetas y empaques. Incluso, también en nuestro taller donde nuestros clientes pueden restaurar sus productos y preservarlas durante años.



Por supuesto, también se traduce en nuestro talento y colaboradores (3.000 empleados directos y 2.000 indirectos).



Es una iniciativa para fomentar en el sector las buenas prácticas que tienen un propósito social y del cuidado del planeta.



¿Todo el portafolio tiene esas características?



Principalmente en nuestros productos de cuero, pero nuestro propósito como organización es que se plasme en cada pieza.



¿Cómo van los negocios?



Hemos tenido semanas buenas y algunas no tan buenas. Obviamente los cierres por Covid y las restricciones impactan de una manera significativa el desarrollo normal del comercio. Sin embargo, ha sido el paro lo que más nos preocupa.



¿Qué expectativas tienen para lo que resta del 2021 en materia de ventas?



Teníamos unas buenas expectativas a partir del segundo trimestre. Sin embargo, los brotes de Covid y el paro afectaron muchísimo las ventas en abril y lo que va de mayo. Esperamos tener un buen segundo semestre, siempre y cuando la situación del país se normalice. Estamos acomodando nuestro portafolio, y canales de venta a esta ‘nueva realidad, para poder llegar al consumidor de una manera más adecuada. Todo dependerá de como se desarrolle la situación del país, y que todos, entiendan que al final todos dependemos de todos.



¿Han cerrado tiendas?



Sí, hemos cerrado tiendas, pero también hemos abierto. Nos hemos dado a la tarea de abrir un nuevo centro de distribución y de abrir varias tiendas en el 2021. Hemos cerrado unas 20 que no venían con los rendimientos esperados, y que la situación aceleró la toma de esta decisión.



¿Hay plan de expansión?



A la fecha contamos con 239 tiendas en Colombia y 24 en América Latina. Este año, proyectamos abrir entre 10 y 15 en sitios estratégicos. Dos muy relevantes en este primer semestre serán en Cartagena y Barranquilla, centros de experiencia con nuestros productos.



¿Cómo se impacta la compañía con estos días de paro nacional?



No sólo se impacta a Vélez, a toda la industria y al país. Los sucesos desafortunados de las últimas semanas afectan a Colombia, a nuestra gente, la confianza del consumidor, el comercio y la infraestructura.



En casos muy puntuales nos hemos visto obligados a no abrir nuestras tiendas, principalmente para no poner en riesgo a nuestros colaboradores. Los cierres viales no han permitido el flujo normal y esto afecta demasiado la disponibilidad de materias primas. Esperamos que todos entiendan, que somos los empresarios los que generamos empleo, y que el comercio organizado es el que más ha sufrido.



Es importante que se dé la discusión, siempre y cuando sea bajo el respeto, el diálogo y no la violencia.



¿Cuál es su visión sobre la coyuntura?



Este es un momento crucial para Colombia y todos debemos aportar, montarnos en el mismo barco y salir adelante como país.



Desde el sector productivo y las diferentes industrias hemos enfatizado todo nuestro compromiso para contribuir con la reactivación de la economía, hicimos esfuerzos económicos para mantener protocolos de bioseguridad en nuestras empresas y hemos generado empleo. Sin embargo, es clave que como colombianos, primero que todo, nos cuidemos y cuidemos a los demás.



El covid-19 sigue latente y ya sabemos el impacto que genera, no sólo en cifras de contagios y fallecidos, sino también en los cierres de comercios y en el bolsillo de las personas. En cuanto a la coyuntura social y de orden público, no podemos hacernos daño a nosotros mismos, ni afectar a las compañías y organizaciones que durante décadas han sido generadoras de empleo y desarrollo. En estos momentos, la unión como país es clave.



¿Qué expectativas tiene sobre la nueva tributaria?



El país está pasando por un momento complejo y es necesario encontrar los recursos que está buscando el Gobierno.



Vemos que la discusión sobre la reforma tributaria sigue generando nuevas propuestas, entre esas hacer que las empresas paguen más impuestos. Definitivamente, gravar más a las empresas, impactaría directamente en la generación de empleo, lo cual reduciría las oportunidades para los colombianos.



