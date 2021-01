Cumbria Holdings aumentará su área de bodegaje en 2021

Archivo particular

El sector logístico fue uno de los favorecidos en 2020, y Cumbria Holdings, el conglomerado local presente en este sector, en el constructor e inmobiliario han aprovechado la coyuntura para fortalecer sus negocios. Ricardo Wills, gerente general de Cumbria Holdings, explicó como la compañía ha integrado sus cinco compañías para ofrecer un servicio completo a sus clientes corporativos y cuáles son algunos de los planes para 2021.



¿Cómo está el negocio logístico del conglomerado?



Tenemos varias verticales de negocios en las que tenemos inversiones. Una de nuestras líneas de negocio es la logística, en la que tenemos una compañía que se llama Vigia Plus Services, y entregamos servicios de valor agregado en logística, adicionales al transporte, principalmente en centros de distribución, de transporte de última milla y servicios tanto para secos, como refrigerados y congelados.



En almacenamiento lo común era encontrar empresas que prestaban servicios de bodegaje, pero nosotros entregamos un servicio adicional de administración de los inventarios de forma automatizada, todo está digitalizado.



¿A cuáles compañías prestan este tipo de servicios?



Somos proveedor de los supermercados Ara, de compañías como Mattel, Mary Kay, Oriflame, Boticario, Khiron, L’Oreal, Huawei, Nestlé-Purina y Avianca, estos son los principales.



¿Cuántos complejos o qué área tienen disponible para estas labores logísticas?



Hoy en día tenemos 25.000 metros cuadrados para clientes de lo que llamamos ‘secos’, mercancías que no necesitan control de temperatura, y el principal centro de distribución está ubicado en Funza, a las afueras de Bogotá. También tenemos centros satélites de distribución, para las necesidades de nuestros clientes. En Funza tenemos otros 10.000 metros cuadrados para almacenamiento en frío, de congelados y refrigerados.



En 2020 se potenció bastante el e-commerce, ¿qué cambió en sus servicios?



La mayoría de nuestros clientes institucionales vende al cliente final o a distribuidores, se potenció la línea de entregas de última milla, y se encontró que para los clientes tiene mucho sentido tener el mismo proveedor de centro de distribución y de entregas de última milla.



Eso nos permitió ofrecer un servicio integral, desde que la mercancía entra a los centros de distribución hasta que llega a los clientes finales, y nos permite ganar varios días en las entregas, se acelera el proceso, y las empresas tienen toda la trazabilidad con un solo proveedor.



La velocidad con que hemos podido responder al reto del e-commerce ha sido muy buena, y hay clientes que han tenido crecimientos en ventas entre 30% y 40%, en parte porque como operador logístico hemos podido adaptar tecnología para hacer más rápidos los procesos.



¿Tienen algún plan de expansión para 2021?



Sí, para la parte de fríos estamos terminando una ampliación muy importante que nos va a dejar en cerca de 13.000 metros cuadrados, vamos a subir en cerca de 30% el área para atender a nuestros clientes de supermercados.



¿Cómo está su negocio en el sector construcción?



En este sector tenemos una compañía que se llama Inmobox, que se dedica a la construcción modular y sistemas preensamblados, y lo que se conoce como construcción en contenedores, que se usan para campamentos de obra y grandes proyectos de infraestructura. Es como un Ikea de construcción.



¿En qué sectores se concentra este tipo de construcciones?



Hay varias oportunidades en torno a instalar infraestructura de salud, también para colegios, incluso universidades y hospitales, e incluso centros comerciales pequeños. Hemos visto movimiento en infraestructura hospitalaria, educativa, y en los grandes proyectos de infraestructura y energía, en los que se requieren campamentos de obra.



Estos módulos se pueden agrandar, desmontar, y achicar, es como un lego, y estamos en conversaciones con empresas de retail, para vender unidades de vivienda preensamblada.



¿Cuántas estructuras de este tipo instalaron en 2020?



Este año hemos hecho proyectos de salas de ventas, de viviendas campestres, y de campamentos de obras, que pueden sumar alrededor de 2.500 contenedores instalados en el año.



¿Cómo están los otros negocios del conglomerado?



Otra de nuestras compañías es Cumbria Properties, enfocada a proveer espacios de bodega y arrendarlos. También está Licify, una plataforma que permite las compras entre constructoras y proveedores, las constructoras montan sus licitaciones, y diferentes proveedores pueden cotizarle en la plataforma, lo que permite mayor eficiencia a la hora de comprar, tener decenas o cientos de proveedores nuevos, y además, el software permite hacer toda la gestión del proceso de compra.



Tenemos otra compañía que está en el mundo de la tecnología, pero en logística, una plataforma para que las empresas pyme puedan comprar servicios logísticos a través de una plataforma, que busca democratizar el acceso a servicios logístico para las pequeñas empresas en Colombia.



¿Cuáles son las proyecciones para el cierre de 2020?



Esperamos cerrar el año en $70.000 millones, la cifra de cierre va a ser 10% por encima a la del año pasado, pero nuestras expectativas cuando inició este año eran para un crecimiento prolongado, sin embargo, este crecimiento nos deja muy tranquilos, pues viene en función de haber logrado nuevos proyectos grandes, pero sin duda la otra gran arista que nos ha permitido seguir creciendo es la constante innovación, con nuevas compañías o nuevos servicios en nuestras empresas.



¿Tienen algún monto de inversión pensado para el próximo año?



Para el próximo año vamos a ser muy exigentes, más que en crecimientos, en eficiencia y en optimizar lo que existe, y sobre todo, ser cautos en las inversiones. Venimos de una coyuntura que no entendemos del todo, y si bien gracias a la diversificación que tenemos los riesgos se atomizan de manera diferente, hay un riesgo macro que es cómo saldrán el país y la región después de una pandemia.



El próximo año será para mejorar eficiencias y márgenes, y cuidarnos de riesgos que podrían venir en 2021, entraremos de forma conservadora.



Laura Lucía Becerra Elejalde