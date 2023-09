Cummins, Daimler y Paccar se alían para hacer baterías

Cummins Inc., el fabricante de motores diésel y de gas natural con sede en Indiana, se asociará con dos fabricantes de camiones y con la china EVE Energy Co. para construir una planta de baterías en Estados Unidos.



Cummins, Daimler Truck Holding AG y Paccar Inc. esperan invertir entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en la fábrica conjunta, dijeron las empresas este 6 de septiembre.



Las tres empresas poseerán, cada una, el 30% de la empresa, mientras que EVE Energy tendrá el 10% como socio tecnológico. Con los carros eléctricos cada vez más extendidos, los camiones propulsados por baterías son los siguientes en la fila como parte de los esfuerzos globales para reducir las emisiones del sector del transporte.



Pero el costo y el tamaño de las baterías necesarias para alimentar vehículos pesados ha sido un desafío. La nueva planta, que comenzará a fabricar baterías a partir de 2027, se centrará inicialmente en células de fosfato de hierro y litio para vehículos comerciales.



Estos productos ofrecerán un costo más bajo, una vida útil más larga y una mayor seguridad que otras químicas de baterías, dijeron las compañías.



Se están considerando varias ubicaciones en Estados Unidos y se tomará una decisión dentro de los próximos seis meses, dijo un portavoz de Daimler Truck.



El esfuerzo conjunto es un paso lógico para los fabricantes de camiones y motores, ya que “la economía y el costo total de propiedad de los camiones pesados todavía favorecen al diésel”, dijo Christopher Ciolino de Bloomberg Intelligence.



“No es práctico ni factible para ellos invertir en todas estas nuevas tecnologías/productos, por lo que las asociaciones son fundamentales para ayudar a la industria en su conjunto a acelerar la adopción”, afirmó Ciolino.



“Este acuerdo parece ser un paso hacia la mejora de la competitividad de costos”. Daimler Truck es el mayor fabricante de vehículos comerciales del mundo y posee las marcas Freightliner y Western Star en Estados Unidos.



La compañía ha estimado que los vehículos eléctricos de batería y de pila de combustible representarán hasta el 60% de sus ventas en Europa para 2030.

Nivelando la cancha

Desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Reducción de la Inflación hace un año, las empresas estadounidenses han anunciado inversiones por 72.000 millones de dólares en la cadena de suministro de vehículos eléctricos, según datos compilados por BloombergNEF. La ley está diseñada para nivelar el campo de juego entre Estados Unidos y China, cuyas empresas dominan actualmente la producción de baterías.



BLOOMBERG