Curly Lovers le apunta a la expansión internacional

Susana Arango Uribe, creadora de productos especializados para el cuidado del cabello rizados bajo la marca Curly Lovers, trabaja con el fin de distribuir sus productos en Ecuador, Miami y en Londres. La empresaria explica cómo nació la marca y los objetivos que tiene para crecer también en el mercado nacional.



¿Cómo empezó el negocio?



Curly Lovers es una empresa maravillosa porque surgió en medio de una necesidad propia muy grande. A los 15 años sufrí las consecuencias de un alisado con soda cáustica que me generó monedas alopécicas y por eso cree mis productos, le tenía miedo a todos lo comercial. Siempre he llevado mi cabello rizado. Trabajé durante 8 años como investigadora médica en la ciudad de Medellín para multinacionales.



¿Y cómo nacen los productos?



Mucha gente me preguntaba cómo manejaba el cabello y siempre repetía lo mismo, hasta que en el 2017 grabé unos videos que puse a circular por redes sociales mostrando el gel de linaza que yo hacía, era una mezcla muy especial. Me empezaron a pedir los productos y los empecé a vender incluso a otras ciudades.



¿Pero cómo llega al producto?



Yo investigué mucho cuando me quedé prácticamente calva. Mi abuelita siempre me dijo que se había peinado con linaza y ella me enseñó una forma de hacerlo. Y yo le añadía aloe vera. Hice pruebas de cantidades que funcionaran para mi cabello. Así, logré la combinación perfecta para mí, la misma que empecé a comercializar en el 2018. Tuve que impulsar el negocio en ese momento porque mi papá se quedó sin empleo. No era fácil promover el cuidado del cabello natural cuando los centros de alisado estaban de moda. Fui la primera en enseñarles a las crespas a utilizar gel.



¿Cuál ha sido la evolución del producto?



Empezamos con el gel y el tónico, con mi papá. Y en el 2019 maquilamos el gel con un laboratorio en Medellín porque participamos en la Feria de Salud y Belleza de Bogotá y teníamos que tener las autorizaciones del Invima. Luego desarrollamos el aceite de jojoba. Y fue muy bonito porque muchas mujeres empezaron a utilizarlos y se volcaron a los rizos, inspiradas en mi historia.



Para el 2020 seguimos con la crema para peinar, el champú y el tratamiento acondicionador, y nos fuimos esparciendo y creciendo en seguidores. Actualmente, tenemos 12 referencias únicas y 31 presentaciones.



¿No se delimita mucho el negocio ofreciendo productos solo para quienes tienen rizos?

Hemos estado haciendo campañas demostrando que los productos sirven también para cabello liso.



Los únicos productos exclusivos para cabello rizados son la crema para peinar y el gel porque las crespas necesitamos definirnos y estilizarnos.



¿Y en la parte comercial como avanzan?



Muchas mujeres empezaron a emprender con Curly Lovers, empezamos a vender al por mayor preparamos una capacitación en la cual les enseñamos a vender, a asesorar y a hacer definiciones en el cabello para que pudieran hacer sus negocios desde casa.



Sentí la necesidad de capacitarme más tener mayor autoridad a la hora de explicarles cómo asesorar a sus clientes. De ahí surgió lo que llamamos la experiencia Curly Lovers. El año pasado abrimos un centro grande al que nos mudamos con bodega y oficina.



Lanzamos cursos de corte especializado en cabello rizado, ondulado y afro y también otro curso de salud capilar y definición en cabello afro, rizado y ondulado. Con un salón en Miami hicimos una alianza y capacitamos en estos temas. Ellos son nuestros embajadores Curly Lovers.



¿Los primeros pasos de la internacionalización?



Creamos Curly Lovers LLC en La Florida y tenemos una bodega en Orlando donde enviamos los productos y desde marzo estamos comercializando y distribuyendo en Estados Unidos.



¿No hace falta penetrar más el mercado colombiano?



Lo queremos hacer por medio de más distribuidores y puntos de venta físicos. Tenemos más de 80 distribuidoras en el país y tenemos casi que una embajadora por cada ciudad importante.



¿Qué más planean para crecer?



Tener un centro de experiencia en cada ciudad principal de Colombia. También queremos penetrar el mercado de Estados Unidos y Europa.



Estamos adelantando negociaciones con un primo que está radicado en Londres que le cree muchísimo al proyecto. También hay un proyecto de crecer comercialmente en Ecuador con distribución de productos.



¿Financieramente cómo está la empresa?



Empecé con $130.000 y nunca le hemos inyectado capital. Ha sido todo lo que se ha generado con el negocio. No hemos necesitado créditos. Esperamos la inversión en Inglaterra. Año a año hemos crecido dos dígitos.



¿Cuánto esperan cerrar en ventas este año?



Esperamos crecer cerca del 23% este año. El primer semestre estuvo un poco quedado, pero esperamos que lleguen a los $1.300 millones.

Un negocio que crece en familia

El crecimiento de Curly Lovers y la idea de negocio de Susana Arango Uribe han estado acompañados de varios miembros de su familia que, desde diferentes áreas, han aportado al emprendimiento.



“Al negocio se unió mi hermana que estaba estudiando marketing y también mi hermano que estaba estudiando Administración de Negocios”, explica la empresaria. “Hicimos un buen equipo porque cada uno se pudo dedicar a su parte”.



"Mi papá es ingeniero electromecánico y se encargó de la producción y la compra a proveedores. Somos socios en partes iguales y cada uno pone su mejor esfuerzo. Además, una tía es la persona encargada del área financiera y un primo busca abrirle espacio a la marca en Londres".}



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio