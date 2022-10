Un emprendimiento de talla internacional, la apuesta de D’Luchi

Desde hace más de 10 años, la emprendedora Luisa Chimá ha estado ligada con la belleza, la moda y el comercio, líneas que la llevaron a crear la empresa D'Luchi-Kaba y La Receta, enfocada en productos para el cuidado corporal, capilar y facial; y que hoy que vende más de 200.000 referencias al mes.



De acuerdo con Chimá uno de los productos insignia de la empresa, el bronceador corporal, se ha abierto pasó tanto en el territorio nacional, como en los Estados Unidos y México, cautivando mercados como el del estado de Florida; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.



“Yo inicié vendiendo vestidos de baño en la universidad, y por cosas de la vida tuve la oportunidad de incursionar en los bronceadores, gracias a un cliente que tenía en México. Recuerdo que luego de la primera producción me quedaron varias muestras que compartí con mis amigas y fue un éxito total. A partir de ese momento inicié con la marca”, narra Chimá.



Pero emprender, según esta joven paisa, no fue tarea fácil, ya que en un principio tuvo que construir una empresa enfocada en el sector cosmético desde cero, enfrentarse a trabajar con diferentes laboratorios, con el fin de perfeccionar sus recetas; y contar con todas las licencias para operar.



“Con los laboratorios me iba muy mal, a veces no eran puntuales o no me entregaban los productos con la calidad que buscaba, entonces me decidí a montar una planta de producción junto a la química farmacéutica que me había ayudado con la fórmula de los bronceadores. Recuerdo que esa planta era pequeña de unos 100 metros cuadrados. En ese momento pensaba que iba ser suficiente para la producción, pero al año de estar en esa planta ya no dábamos abasto”.



La expansión



Pese a los estragos de la pandemia, la empresa D’Luchi no se paralizó. Comenta Luisa que siguieron trabajando para fortalecer sus canales de venta online y sacar adelante la expansión de su nueva planta que hace pocas semanas abrió sus puertas en el municipio de Guarne (Antioquia), cerca del Aeropuerto José María Córdova, y que genera 113 empleos directo.



“La nueva sede cuenta con 5.000 metros cuadrados, entre bodega y planta de producción. Está alimentada por paneles solares y próximamente estaremos terminando nuestra propia planta de tratamiento de aguas residuales. Estos procesos garantizarán que no se haga ningún tipo de vertimiento que afecte o impacte el medio ambiente. La inversión de esta planta ascendió en unos $8.000 millones”.



Con esta nueva sede, apunta Luisa, la compañía espera fortalecer su presencia en mercados internacionales, y es que si bien esta parte del negocio en la actualidad pesa un 20% de los ingresos totales, la apuesta es duplicarlo.



“Tenemos grandes metas para el 2023 y una de ellas es entrar con mayor fuerza a los Estados Unidos, ya que en la actualidad nos enfocamos en el público latino. Asimismo, México es otro de nuestros mercados fuertes y la apuesta es crecer la operación, de hecho se viene una campaña muy fuerte en ese mercado. Por último, para el primer semestre del próximo año llegaremos a Ecuador”.



Vestidos de baño



Entre las metas que se ha trazado la emprendedora Luisa Chimá se destaca retomar el diseño y comercialización de vestidos de baño, aquel que inició en sus primeros pasos. En la actualidad, la empresa tiene disponible en el país algunos diseños, pero esperan que en los próximos meses lleguen a países de la región.



