D1 sigue su plan de ampliar las opciones de pago

La cadena ‘hard discount’ D1 profundiza su estrategia de ampliar los medios de pago en sus tiendas, con el objetivo de atraer más compradores y adaptarse a las tendencias de conveniencia que caracterizan al comercio.



Desde este viernes abre paso para que los clientes puedan acceder a sus productos con el uso de tarjetas de crédito Codensa y de la caja de compensación Colsubsidio.



Igualmente, hizo un acuerdo con Sodexo para que sus beneficiarios puedan utilizar en sus establecimientos las tarjetas plásticas cargadas por montos específicos.



Jorge Augusto García, vicepresidente financiero de Koba Colombia (la matriz), explicó a Portafolio que la marca ha adoptado una plataforma tecnológica que le permita recibir medios de pago diferentes al efectivo.



“Nosotros empezamos hace un año con las tarjetas de crédito de las franquicias tradicionales. Esta fue nuestra primera etapa de aceptación de otros medios de pago, y ahora llegamos a estos que son complementarios y que son usados por una gran base de consumidores”, comentó.



Sodexo, Codensa y Colsubsidio tienen con sus tarjetas consumidores de gran interés para tiendas D1. Para el ejecutivo, la cadena tiene el reto de evolucionar como negocio y avanzar para ofrecer más productos y más opciones de pago a los clientes, sin salir del modelo de simplicidad.



Todas las alianzas, en forma independiente, son fruto de negociaciones de varios meses, en las cuales las empresas expresaron el interés de mejorar también los beneficios a sus tarjetahabientes.



Para el vicepresidente financiero de Koba Colombia, la cadena se beneficia porque la cobertura de las tres tarjetas le permite mayor acceso a todos los segmentos poblacionales. Por ejemplo, sostuvo, en los estratos altos la preferencia es pagar con tarjeta de crédito por comodidad.



La compañía quiere decirle al cliente que puede pagar como quiera, agregó García.



“Como parte de nuestra discusión estratégica seguimos evolucionando... se han acercado a nosotros algunas otras entidades y el año entrante también estaremos hablando de incluir medios de pago digitales, pero eso dependerá de la evolución del negocio manteniendo la misma filosofía: la simplicidad con los menores costos”, comentó.



De todas maneras, según insistió, la marca no está haciendo ningún cambio en los precios al cliente final en sus 1.160 locales del país.



“Es un tema que hemos conversado con nuestros aliados estratégicos. Con nuestros socios estamos optimizando la operación y ahorrando costos para no trasladarle nada al consumidor”, puntualizó García.