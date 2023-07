‘Buena fe de las empresas debe contar en la reforma laboral’: D1

La cadena D1 ha abierto 100 de las 300 tiendas que se propone para el 2023 y espera cumplir en los meses que vienen esa meta que implica invertir $570.000 millones.



Así lo explica su presidente, Christian Bäbler Font, quien señala que ‘le sigue la pista’ a los movimientos de los competidores, incluso a la venta del Éxito. Cree que la discusión de la reforma laboral debe partir de la buena fe de los empresarios y las empresas formales.



¿Cómo está D1 ?

​

Estamos bien en todos los aspectos, ocupamos una posición de liderazgo en el retail. Estamos creciendo y seguimos creciendo por expansión y también por ventas comparables. Eso es bueno en momentos en que el mercado en general se contrae fruto de una inflación general, que hace el factor precio-calidad cada vez más importante para el consumidor. En ese contexto estoy muy satisfecho con la evolución.



¿Confía en que la inflación siga a la baja?

​

Confío en eso. Nuestra función es tratar de enfriar la inflación lo máximo posible para competir y ofrecer al consumidor el mejor precio.



¿Cuántas tiendas tienen?

​

Tenemos 2.300 tiendas aproximadamente. En lo que va del año hemos abierto 100 y queremos abrir 200 más por lo menos este año. Estamos en el proceso.



¿Qué expectativas tiene sobre la venta del Éxito? ¿Les interesaría ese negocio?

​

El mercado se dinamiza. Hemos visto lo que pasó con Justo & Bueno y han aparecido nuevos competidores, Éxito es un movimiento más y veremos cómo acaba.



Probablemente no somos la primera opción o la opción con más sinergias por la diferencia de formatos y de concepto que tenemos, no sólo en cuanto a las tiendas en sí y a su tamaño, sino también por el surtido.



D1.



No obstante, tenemos que estar atentos a ver si los competidores ofrecen o dejan locales que puedan ser compatibles con nuestra política de expansión. Si fuera el caso, uno está atento pero no de manera diferente a la observación que constantemente hacemos en el territorio.



¿Cuál es la penetración de D1 en el mercado?



Estamos en 532 municipios y tenemos una capilaridad enorme frente a otros competidores. Estamos seguros de que podemos abrir 1.500 tiendas más sin problema en Colombia.



¿Cómo es el cliente y cómo es el ticket de compra?

​

Estamos incrementando el número de clientes y puedo decir que en D1 compran incluso con más frecuencia que antes y se está incrementando. No necesariamente están comprando mucho menos.



¿D1 afecta a las tiendas?

​

Esta disyuntiva entre unos y otros no es tal. Aquí hay espacio para todos, las tiendas tienen una capilaridad absoluta.



El tema es que nosotros esencialmente no competimos contra ellas, porque nuestro surtido es de marca propia y ellos ofrecen un surtido basado en marcas comerciales donde nosotros no competimos directamente, además nuestro surtido es bien corto, de 1.000 referencias.



No somos competencia sino complementarios. De hecho, a menudo vemos que tiendas del canal tradicional se sitúan cerca de nuestros locales porque somos un polo de atracción comercial el cual ellas también disfrutan.



Eso nos pasa con fruver, con especialistas en carnes y con la tienda tradicional.



¿Tienen un plan de internacionalización?

​

No. Queremos continuar y agotar el potencial que ofrece Colombia de forma sostenible y competitiva.



¿Cuál es el empleo generado?

​

Generamos 22.000 empleos directos y continuamos contratando, nos basamos fundamentalmente en contratos indefinidos.



¿Qué opina sobre la reducción de la jornada de trabajo y la reforma laboral en discusión?

​

Aquí estamos para cumplir lo que ya es ley. En cuanto a la reforma laboral, no voy a entrar en política pero hay propuestas que son buenas y otras que son discutibles por el impacto que puedan tener.



Me parece que hay que partir de la buena fe de todos los empresarios y las empresas formales de este país que tratamos de hacer las cosas bien y buscamos generar empleo al mayor número de personas posible de manera formal y decente. La reforma que vaya en el sentido de apoyar esta formalidad y de ayudarnos a progresar a todos me parece que va a ser buena.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio