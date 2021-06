¿A qué se debieron las altas ventas de D1 y Ara durante el 2020?

Las cadenas de comercio que operan bajo el formato 'hard discount' incrementaron en el 2020 sus ingresos y todo indica que este año volverán a ser protagonistas en la reñida competencia de las ventas minoristas.



Según el reporte de la Superintendencia de Sociedades, D1 logró en el 2020 ventas superiores a los $7,37 billones y entró en el ‘top’ 10 de las de más importantes del país por ventas.



(Lea: Las 10 empresas más grandes que hay en Colombia, según Supersociedades).

En esta actividad, los primeros lugares por ingresos los obtuvieron Almacenes Éxito ($12,19 billones y Alkosto ($7,51 billones).



Igualmente, aparecen Olímpica y Ara, la cual superó en el escalafón a la chilena Cencosud (Jumbo y Metro).



Desde su perspectiva y por mediciones independientes, D1 señala que el año pasado alcanzó el 43,9% de participación de mercado cuando se compara con Éxito, Ara, Cencosud, Justo & Bueno, Olímpica, e incluso Dollar City.



La cadena destaca el aumento de sus ventas en 48%, gracias a la operación de más de 1.750 tiendas en todo el país. Actualmente, opera 16 centros logísticos y ya genera más de 14.000 empleos directos.



(Vea: Petroleras y mineras: las empresas que más ingresos perdieron en 2020).



A su juicio, su fórmula está en ofrecer a los colombianos calidad a precios muy bajos, oportuna en momentos como los actuales marcados por las dificultades económicas de los colombianos por la pandemia y el paro.



Ara, de la portuguesa Jeronimo Martins, es la otra red de tiendas de ‘descuento duro’ que ha dado pasos interesantes. En el sector no se descarta que este año pueda crecer por una adquisición. Y los resultados que anuncia del primer trimestre del 2021 han sido relevantes, según lo que reporta desde su casa matriz.



(Vea: Las diez empresas de Colombia con mayores pérdidas en 2020).

Ara podría crecer este año por una adquisición. Archivo particular

En su análisis dice que en el país, el entorno socioeconómico siguió siendo frágil como resultado de la pandemia que viene de 2020. Las ventas de Ara en el primer trimestre crecieron un 10,5%, en moneda local, más de un billón de pesos, con un 'like for like' (mismas tiendas) del 3,7%.



Resalta su apuesta por la diferenciación e innovación de su surtido, con 20 nuevos productos y 42 relanzamientos en los primeros tres meses del año.



Otra es la situación de Justo & Bueno, 'discounter' que está en reorganización ante la Supersociedades. Se acogió a la figura de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (Near), mecanismo de salvamento y recuperación empresarial para aquellos deudores que se encuentran afectados por la pandemia y sus impactos económicos.



(Vea: Empresas tecnológicas que más facturaron en Colombia durante el 2020).



Esto les permite a las empresas preservar sus razones sociales y los empleos por medio de la negociación con los acreedores y la confirmación de un acuerdo de reorganización.



Vale la pena señalar que desde comienzos de 2020, sin que apareciera la pandemia, La 14, cadena de influencia en el occidente colombiano está también en proceso de reorganización.



EL MERCADO



El más reciente análisis de Kantar advierte que en el primer trimestre del año la canasta de consumo masivo en Colombia cerró estable en términos de gasto, con un enero y febrero crecientes vs los mismos meses del año anterior, pero un marzo que se contrae un 4%. “Era de esperarse una corrección a la baja versus el año pasado, sin embargo, ya evidenciamos que abril tampoco fue un buen mes versus marzo y se empieza a sentir una contracción en el gasto de los hogares”.



A pesar de esta estabilidad, hubo cambios en los hábitos de compra de los hogares, con las restricciones de movilidad y las cuarentenas, el número de visitas a los puntos de venta ha tenido una disminución del 7% vs. el trimestre del año anterior, y esto ha hecho que por cada visita los hogares hagan compras más grandes.



Pero no necesariamente significan más volumen por producto, sino más número de productos distintos en una misma ocasión de compra.



Juan Caro, de Kantar, dice que en esta realidad, los canales muestran que el discounter se ha beneficiado con sus formatos de cercanía que les ha permitido a los hogares hacer compras de abastecimiento con desembolsos atractivos, logrando así llegar al 88% de los hogares colombianos en el Q1 del 2021.



PORTAFOLIO