Dale!, la billetera digital, tendrá acceso a preventas de conciertos

José Manuel Ayerbe es el CEO de dale!, la billetera digital del Grupo Aval, que busca consolidar 4 millones de clientes en el corto plazo y aprovechar las sinergias que ofrecen los cuatro bancos del grupo, así como el fondo de pensiones y cesantías Porvenir y Corficolombiana. El ejecutivo conversó con Portafolio sobre los planes y metas de dale!.

¿Qué estrategias utiliza dale! para aumentar el número de clientes?



La pandemia aceleró la posibilidad hacer pagos digitales pues los comercios para sobrevivir se vieron en la necesidad de recibir métodos diferentes al efectivo y las tarjetas débito y crédito. Con la pandemia y la pospandemia se impulsó la adopción, pero hay un gran camino por recorrer pues en Colombia predomina el uso del efectivo. El espacio es gigante y es una oportunidad para crecer. dale! entra a competir con soluciones de pago reconocidas y hay espacio para expandirnos.



Por ejemplo, ¿por medio de los cuatro bancos del Grupo Aval?



Sería ideal que los 14 millones de clientes de los cuatro bancos del Grupo Aval, de Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente, pero además que los clientes de Porvenir y de Corficolombiana, se unieran. Llegar a esos clientes naturales con la billetera es la idea y aunque sabemos que pueden tener otras, ojalá que la de dale! pudiera ser la principal.

Ahí tenemos una oportunidad de crecimiento grande. Por otro lado, estamos tratando de tener un crecimiento sostenible y responsable, con un mayor número de clientes y en materia tecnológica tener estabilidad del servicio los siete días de la semana, las 24 horas y en especial en los días de mayor número de transacciones.



¿Qué elementos diferenciales tienen para ofrecer?



Somos una solución financiera que puede ofrecer servicios a entidades no financieras gracias al open finance. Operamos como marca blanca con banking as a service. Varias empresas quieren trabajar con nosotros.



Tenemos un diferencial y es que los clientes de dale! tendrán acceso a las preventas de los conciertos y espectáculos que llegan al país, además esa es una actividad que factura muy bien. Que nuestros clientes tengan derecho y acceso a esas preventas es un gancho, al igual que los descuentos que pueden obtener.



Paralelamente implementamos fuerzas de ventas móviles para que vayan a los comercios, tiendas, droguerías etc, a capacitar a los empleados y administradores en el manejo de la billetera dale! y así garantizamos que ellos también sean nuestros clientes.



¿Es una herramienta sencilla?



Así es. Se puede pasar plata de la bancamóvil o web sin inscribir nada. La persona entra por la aplicación del banco y puede pasar la plata y sin pasar por otras redes de una manera rápida y gratuita. Se les facilita a los clientes hacer esas transferencias por dale! a los bancos, y de los bancos a dale!



Además, tenemos la emisión de la tarjeta débito sin costo, ni cuotas de manejo ni de mantenimiento.



¿Qué productos tienen para lanzar?



Vendrán nuevos productos pues será un año movido. Hacia comienzos de febrero presentaremos una facilidad para pagar servicios públicos, recargas del celular y acceso a 11.000 convenios en todo el país.



Además, realizaremos inversiones en tecnología para tener una mejor experiencia de cliente. Son US$30 millones para hacer desarrollos.



¿Y las metas de crecimiento?



Ojalá esos clientes de los cuatro bancos del Grupo Aval, más los de Porvenir y Corficolombiana, pero puntualmente, en el corto plazo la meta son 4 millones de clientes de las entidades y además también van a venir por el pago de subsidios que entrega el Gobierno y el Distrito (Bogotá) y somos atractivos especialmente en esto por la tarjeta débito sin ningún tipo de costo. Además, esos clientes pueden hacer retiros gratuitos en los cajeros de la red Aval. También tenemos alianza con Life Miles. El crecimiento viene por esos y muchos más aliados, además de la estrategia de marketing digital permanente que hacemos.



¿Cómo manejan el tema de ciberseguridad?



Hay muchos jugadores tecnológicos que están detrás del montaje y la operación para garantizar el servicio. Lo importante es crecer responsablemente pues si se hace de manera desmedida y sin la tecnología no seríamos confiables. Claro, puede haber una falla, como le puede suceder a cualquiera, pero tratamos de minimizar al máximo los robos y el fraude.



Si dale! no puede dar créditos, ¿cómo ser rentable?



Lo que pasa es que dale! es una Sedpe (Sociedad Especializada en Depósitos Electrónicos) que son fintech, y la regulación no nos permite dar crédito. Monetizar es difícil pues hablamos de pequeñas transacciones de personas donde no se puede cobrar todo. Es difícil monetizar si no ofrezco servicios que no son muy rentables. Podemos dar crédito vía alianza y lo estamos pensando.



¿Cómo enfrentar el panorama de altas tasas de interés e inflación?



Hay una coyuntura que se está viviendo en el mundo y es que conseguir la plata es difícil y la gente prefiere ponerla en cosas más seguras. Algunas fintech y empresas de tecnología van a tener que replantear el negocio y ser sostenibles.

PORTAFOLIO