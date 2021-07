Darnel proyecta montar una planta para reciclar desechos

El grupo empresarial Darnel, a través de la compañía UBQ de Israel, tiene la intención de montar en Colombia una planta que convierte desechos orgánicos sin clasificar en un material patentado, similar al plástico, que se puede utilizar como sustituto de plástico y madera en cientos de productos.



Así lo reveló a Portafolio el empresario Albert Douer, CEO de Ajover Darnel Group, quien anuncia inversiones cercanas a $60.000 millones para este año en el país.





¿Cómo llegarán al 2030 a ser carbono neutro?



Primero tenemos que empezar a medir todo, tanto en la producción como en el uso de nuestros productos. Luego revisaremos todas las opciones posibles para la reducción y la compensación. Hay muchas opciones, ninguna la descartamos.



¿Qué opina del debate sobre el plástico?



La solución a la contaminación generada por la mala disposición del plástico, y de todos los materiales, es el cierre de ciclo adecuado. Si acabamos con este material, la comida va a valer mucho más y se van a desechar más alimentos.



Debe existir y debe insistirse en su cierre de ciclo si queremos que la comida no cueste más y que el costo para el medio ambiente no sea más elevado en unos años. Hay materiales sustitutos muy populares que generan unos efectos muy altos en emisión de gases como el metano, que genera calentamiento global.



Nosotros nos metimos a reciclar porque entendimos el problema hace 15 años cuando la gente ni hablaba de eso. La solución es la economía circular y nosotros somos líderes.



Esperamos también empezar a reciclar masivamente el icopor, no solamente las botellas de PET. Tanto nos importa el tema que nos metimos en una compañía que se llama UBQ.



¿A qué se dedica?



Podemos coger la bolsa de basura completa de la casa, incluidos los huesos de pollo o el pañal, el cartón o el papel que nadie puede reciclar. Usamos eso para crear un material que reemplaza el plástico y la madera.



Esto cambia el mundo por completo y arrancó con colombianos involucrados. Es un proyecto que comenzó en Israel y lo que estamos buscando es que se traiga a Colombia. Es una solución al problema de la basura, de la huella de carbono. Podemos acabar con los rellenos sanitarios.



¿Pronto estará en el país?



UBQ tiene una planta en Israel, está construyendo otra en Holanda y la idea es montar otra en Colombia. Esto lo conoce el Presidente, los ministerios de Medio Ambiente y de Vivienda y la industria está involucrada. Esperemos que la podamos traer pronto.



¿Cómo opera Darnel?



Arrancamos en Colombia en 1980 y tenemos tres plantas: en Bogotá, en Madrid (Cundinamarca) y otra en Cartagena. Tenemos un poco más de 3.000 empleados en Colombia, y fabricamos una gama de productos de plásticos de la más de las más amplias del mundo, con diferentes tecnologías.



¿Y la comercialización?



Proveemos a empresas que fabrican alimentos para vender hasta la que los entregan como los restaurantes, y llegamos al consumidor con productos de góndola en los supermercados. Tenemos unos 30.000 clientes con una red de distribución muy amplia en Colombia. Y en construcción, todo el mundo nos conoce con las tejas Ajover.



¿Cómo van este año?



Cuando hablo del último año y medio, digo que siento que he vivido cinco años en 18 meses.



Este año nos vinimos a encontrar con una economía mundial muy rara, donde todas los commodities, en general, incluidos los plásticos han subido de precio de una manera brutal.



Nos ha ido mejor que a otras empresas en el sentido que lo nuestro es algo que la gente necesita y hemos logrado recomponer nuestra producción a lo que necesita Colombia.



¿De la pandemia qué cree que va a ser permanente?



La gente quedó comprometida con lo que tiene que ver con sanidad. Y dentro de la empresa, nos enseñó a ser más ágiles para manejar situaciones nuevas. Y las relaciones son diferentes. Un comprador antes no aceptaba una llamada por video.



¿Planean inversiones?



El año pasado invertimos cerca de $30.000 millones, pero este año pueden ser cerca de $60.000 millones para modernización de equipos y nuevas líneas de producción. Un industrial debe mirar a 10 años.



Somos una empresa líder en reciclaje de material PET como las botellas, nuestro producto en general tenía como un 70% de posconsumo, pero con las inversiones del año pasado, en el 2022 esperamos llegar a más del 90%, lo que nos pone como líderes en el mundo para hacer empaques aptos para alimentos hechos de un producto que se desecho.



Y la inversión en este año en productos para alimentos calientes y para comida lista para servir.



¿Esperan crecer? ¿Es optimista sobre la reactivación?

Podemos estar creciendo 20% en Colombia, el año pasado también crecimos. En el país tenemos una industria que ha sobrevivido a cosas muy difíciles y que ahí está. En Darnel tratamos que se muestre lo mejor de nosotros y creo que lo hemos logrado.





CRISIS DE RESTAURANTES Y AJOVER EN LA CONSTRUCCIÓN



¿Los golpeó la crisis de los restaurantes?



Fue un desastre al inicio porque no vendíamos nada pero luego se volvieron

un gran cliente porque estaban entregando domicilio.



Fue duro ver personas que duraron una o dos décadas generando su arte y de un día para otra se quedaron sin nada. Muchos de estos restaurantes no volvieron a abrir. Nosotros, si no estoy mal perdimos unos 2.000 a 3.000 restaurantes porque no existieron.



¿Qué hay de Ajover?



Nuestra marca sigue fuerte y seguimos ampliando la gama de productos. Nosotros crecemos en la medida en que la construcción colombiana y cuando alguien quiere cambiar sus techo.



Constanza Gómez Guasca

congom@portafolio.co