Los datáfonos ahora podrán comprarse en supermercados

Los pequeños empresarios que por los largos procesos y los altos costos evitaron implementar los pagos con tarjetas en sus negocios, tendrán una oportunidad para hacerlo.



La empresa colombiana Cajero.co quiere hacer más fácil la adquisición y portabilidad de datáfonos para pequeños comerciantes del país brindándoles la posibilidad de encontrarlos en supermercados y con beneficios especiales.

“Llevamos un año largo vendiendo el dispositivo en nuestra página web y lo que estamos haciendo para el 2019 es que la gente lo pueda comprar en un Marketplace de una gran superficie”, señaló Carlos Neira, gerente de Cajero.co.



De acuerdo con Neira, en Colombia hay una densidad de datáfonos muy bajita, así como unas barreras de entrada muy grandes para los pequeños comerciantes, por lo que brindar el acceso a este dispositivo a través de grandes superficies aportaría al crecimiento y actualización de negocios como tiendas de barrio, peluquerías y hasta el trabajador independiente.



“Existe mucho interés en adquirir este producto, pero la oferta del sector financiero no se ajusta a los pequeños negocios. Cuando un empresario solicita un datáfono se ve obligado, a través de un contrato, a hacer un mínimo de transacciones al mes, transacciones que en muchas ocasiones no se cumplen y que obligan al pequeño empresario a pagar una mensualidad”, explicó Neira.



Precisamente, este es uno de los beneficios que obtienen los comerciantes al adquirir los datáfonos de Cajero.co, ya que al utilizarlo no deben cumplir con una cantidad de transacciones ni está sujeto a cobros por mensualidad.



De igual manera, expertos aseguran que recibir pagos con tarjeta en sus establecimientos incrementa las ventas debido a que el cliente no se siente limitado por el dinero que lleva en su bolsillo y brinda más seguridad a los empresarios.



Cajero.co ofrece dos tipos de midatáfonos que podrán adquirirse en la página web de la compañía o en la tienda virtual de tiendas como Home Center.



El primero trabaja con la aplicación ‘Cajero’ que debe descargarse en el teléfono celular y conectar vía Bluetooth el dispositivo para ejecutar las transacciones. El segundo se puede conectar vía WiFi o con una Sim Card y opera de manera automática.



“Este es el primer datáfono móvil que puede recibir los tres medios de transacción: banda magnética (que se aconseja tener abierto para las compras de extranjeros), chip y pago por proximidad”, explicó Neira.



Frente a los precios, el gerente de Cajero.co asegura que se pueden encontrar desde 300.000 pesos y por estos días los empresarios podrán acceder a una promoción del 50% de descuento para adquirir el dispositivo.



La compañía espera que antes de mitad de año los colombianos puedan adquirir los datáfonos en tiendas físicas. De igual manera, al terminar el 2019 esperan tener más de 50.000 datáfonos activos y operando en Colombia.



“La meta es convertirnos en una red de igual tamaño a Credibanco o RedeBan. Sabemos que es un proceso lento porque la gente no nos conoce, pero el estar enfocados en negocios como peluquerías, tiendas de barrios, profesionales independientes o cerrajeros, que son personas que no consideraban tener un datáfono porque era muy costoso nos da un impulso y ellos podrán beneficiarse de esto”, resaltó Neira.