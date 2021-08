Sectores a los que el multimillonario David Vélez donará su fortuna

David Vélez es un colombiano, multimillonario, que se dio a conocer por ser el propietario de Nubank, un neobanco que nació en Brasil y que es uno de los más fuertes del mundo.



En entrevista con ‘Blu Radio’, Vélez comentó que los millonarios del mundo deberían ayudar más a las personas, “dejando un legado”, y que esa élite puede vivir con menos dinero del que usa normalmente.



(Vea: ¿Quién es David Vélez, el colombiano que ingresó a la lista Forbes?).

“Todos vamos a tener algún final en algún momento en este mundo y nada nos podemos llevar con nosotros”, comentó.



Dijo también que, en su caso, él y su familia no necesitan mucho lujo: “Vivimos en un ambiente familiar cómodo, no necesitamos mucho más”.



Por eso mismo, cree que es importante ayudar a los demás y hacerlo ahora: "Hay un sentido de urgencia para ayudarles a las personas ya y no dejarlo para dentro de varios años”.



(Vea: Abecé para ser un buen emprendedor, según el colombiano CEO de Nubank).



Así las cosas, Vélez ya tiene decidido que donará parte de su fortuna. Lo hará por intermedio de la iniciativa The Giving Pledge, creada por los millonarios y filántropos Warren Buffet y Bill Gates.



Pero, ¿en qué sectores quiere que se invierta su dinero?



En charla con la misma emisora, Vélez aclaró que donará su dinero para programas de educación y liderazgo.



“Vamos a invertir en educación y en liderazgo, que son las herramientas fuertes para darle a la gente oportunidades de abrir puertas y tratar de ecualizar las oportunidades. Queremos hacer algo ambicioso en filantropía, pensar en grande, rodearnos de la mejor gente para mover la aguja en los problemas más desafiadores”, dijo.



(Vea: El nuevo millonario colombiano en la lista de los más ricos del mundo).



Además, añadió que Buffet y Gates son una inspiración para él.



“Tuve la oportunidad de hablar con Buffet y con Gates y me parece sensacional seguir sus pasos”, dijo.



Vale la pena recordar que Warren Buffet es inversionista en Nubank.



PORTAFOLIO